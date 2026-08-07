Strutt entra en Europa: amplía su gama de productos con la nueva variante ev¹e

(Información remitida por la empresa firmante)

-Strutt entra en Europa: amplía su gama de productos con la nueva variante eve y presenta su ecosistema inteligente en constante evolución en IFA 2026

BERLIN, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El innovador en movilidad inteligente Strutt entra oficialmente al mercado europeo con una importante exhibición en IFA Berlín 2026 (que se celebra del 4 al 8 de septiembre). El evento marca el debut global del nuevo modelo eve, una nueva línea de accesorios del ecosistema y el lanzamiento de un software en evolución impulsado por el usuario.

Fuerte impulso europeo

Esta importante expansión se produce tras las exitosas primeras entregas del modelo insignia evc de Strutt en el Reino Unido y Europa. Desde su lanzamiento, el evc ha recibido una respuesta sumamente positiva de conductores habituales, socios comerciales y líderes de opinión clave, lo que valida la misión de la marca de transformar el sector del transporte personal.

Lanzamiento mundial: El Strutt eve

Tras el lanzamiento del Strutt evc a principios de este año, Strutt amplía su gama de productos con la presentación del nuevo Strutt eve. Diseñado para usuarios que buscan priorizar un rendimiento de conducción excepcional, confianza y facilidad de uso en el día a día, el eve pone la ingeniería característica de Strutt al alcance de un público más amplio, complementando así la gama evc existente.

Construido sobre la misma arquitectura de chasis avanzada que el evc, el eve incorpora el sistema de transmisión de cuatro motores patentado por Strutt, que proporciona control, estabilidad y capacidad todoterreno excepcionales. Puede subir pendientes de hasta 13 grados, superar obstáculos de hasta 5 cm y recorrer hasta 32 km con una sola carga.

Para los conductores que no necesitan de las capacidades de detección avanzadas que proporciona el sistema evSense, el eve ofrece el diseño industrial líder en la industria de Strutt, ingeniería inspirada en la automoción y una experiencia de conducción refinada en un producto más accesible. El Strutt eve estará disponible a un precio de venta recomendado de 4199 euros a través del sitio web de Strutt y distribuidores autorizados en toda Europa a partir de septiembre de 2026.

Software que evoluciona con el tiempo

Fiel a su visión de movilidad definida por software, Strutt concibe sus vehículos como plataformas vivas que evolucionan junto a sus usuarios. En IFA 2026, Strutt presentará sus funciones inteligentes, como el Cruise Mode, la navegación por navegación Waypoints y la integración perfecta con aplicaciones. Es fundamental destacar que, en lugar de ser dispositivos estáticos, estas funciones están diseñadas para iterar y mejorar continuamente en función de los comentarios de la comunidad. Gracias a las actualizaciones de software inalámbricas (OTA), se pueden implementar nuevas funciones en el evc, optimizando al mismo tiempo el rendimiento del dispositivo.

"La acogida del evc en el Reino Unido y Europa demuestra que nuestro enfoque está teniendo éxito", afirmó Tony Hong, consejero delegado de Strutt. "Con el lanzamiento mundial del eve, las mejoras de software en constante evolución del evc y los accesorios personalizables, ofrecemos una plataforma de movilidad personalizada adaptada al estilo de vida europeo".

Se invita a los asistentes y a los medios de comunicación a presenciar el debut mundial del eve y a explorar de primera mano las últimas funciones de software del evc en el expositor de Strutt (CCB.b 123, City Club B) durante IFA 2026.

Acerca de Strutt

Strutt está redefiniendo la movilidad inteligente mediante la integración de robótica avanzada, ingeniería de conducción inteligente y un diseño centrado en el usuario para crear el vehículo ideal para el día a día. Como parte de su estrategia de expansión global, Strutt está entrando en mercados clave de Europa y el Reino Unido, a la vez que continúa consolidando su presencia en Estados Unidos y la región Asia-Pacífico, llevando su visión de movilidad accesible e inteligente a más usuarios en todo el mundo.

Más información: https://eu.strutt.inc/

Para mayor precisión técnica, consulte la copia original en inglés.

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