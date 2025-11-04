Studio128K ofrece desarrollo de aplicaciones multiplataforma adaptadas a cada necesidad empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025. En el mundo digital actual, contar con una aplicación móvil a medida puede marcar la diferencia entre una empresa que innova y otra que se queda atrás. En ese terreno destaca Studio128K, una agencia tecnológica con sede en Córdoba especializada en el desarrollo de apps móviles y software personalizado para empresas que buscan dar un paso firme hacia la transformación digital.

Desarrollo de apps móviles a medida: soluciones que impulsan negocios Innovación tecnológica con ADN cordobés

El equipo de Studio128k se especializa en el desarrollo de aplicaciones móviles personalizadas para Android e iOS, pensadas para optimizar procesos internos, mejorar la comunicación y ofrecer nuevas experiencias digitales.

Cada proyecto se diseña desde cero, adaptándose a las necesidades del cliente y utilizando las tecnologías más avanzadas del mercado, como Docker, Flutter, React y PostgreSql

Gracias a una metodología ágil y colaborativa, cada fase del desarrollo —desde el diseño UX/UI hasta las pruebas y el lanzamiento— se ejecuta con precisión, garantizando apps móviles seguras, escalables y de alto rendimiento.

Innovación tecnológica con ADN cordobés

Lo que diferencia a Studio128k de otras empresas de desarrollo de software en Córdoba es su enfoque humano y creativo. Su equipo combina la lógica de los programadores con la sensibilidad de los diseñadores, dando lugar a productos digitales que no solo funcionan, sino que emocionan y conectan con los usuarios.

“Nos gusta lo que hacemos y creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas”

Transformación digital con enfoque personalizado

Cada app o software desarrollado por Studio128k tiene un objetivo común: facilitar la transformación digital de las empresas.

Ya sea mediante un ERP personalizado, una app corporativa o una plataforma interna de gestión, la compañía diseña herramientas que ayudan a mejorar la productividad, la comunicación y la toma de decisiones.

Con clientes en toda España —desde Córdoba hasta Madrid o Barcelona—, Studio128k se ha ganado la confianza de pymes y grandes corporaciones que buscan un socio tecnológico capaz de acompañarles en cada fase del cambio digital.

El futuro del desarrollo de apps móviles en Studio128k

De cara a los próximos años, Studio128k apuesta por seguir creciendo y lanzar productos propios, reforzando su posición como empresa referente en desarrollo de aplicaciones móviles y software a medida en España.

Su objetivo: ofrecer soluciones más inteligentes, sostenibles y adaptadas al ritmo cambiante del entorno digital.

Porque si algo define a esta agencia cordobesa es su compromiso con la innovación. Como reza su eslogan:

“Desarrollamos software, solucionamos problemas.”

O, dicho de otra forma: desarrollan soluciones que impulsan el futuro digital de las empresas.

Contacto Emisor: Studio128k

Contacto: Studio128k

Número de contacto: 699 38 82 01