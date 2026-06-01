Stuveo, la plataforma gratuita que ayuda a miles de estudiantes a descubrir qué estudiar - Stuveo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.-

A estas alturas del curso, la pregunta sigue sin respuesta para miles de estudiantes: ¿qué estudiar el año que viene? En España hay más de 10.000 itinerarios entre universidad y FP, y orientarse entre todos ellos es casi imposible. El resultado: más del 30% los universitarios cambia de carrera o la abandona en los dos primeros años.

Stuveo es una plataforma gratuita que reúne toda la oferta académica española en un solo sitio. Su buscador inteligente parte de las áreas de interés del estudiante y lo va guiando hasta un itinerario concreto, permitiendo filtrar por nota de corte, comparar planes de estudio, explorar salidas profesionales y cruzar sus preferencias (como rango de precio o ubicación) con las distintas opciones disponibles.

Y para quienes aún no saben ni por dónde empezar, los tests vocacionales analizan personalidad, intereses y aptitudes para mostrar qué estudios encajan mejor con cada perfil. Es la forma más rápida de entenderse a uno mismo y descubrir opciones que ni se sabía que existían.

Más de 950 centros educativos en España ya usan Stuveo para mejorar la orientación de sus alumnos, y ahora cualquier estudiante puede acceder por su cuenta a Stuveo, el buscador de estudios nº1 en España. Cinco minutos en el móvil pueden ahorrar dos años de carrera equivocada.

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