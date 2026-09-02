Style3D impulsa la IA en moda: desde generación de contenido hasta flujos de trabajo de producto conectados

Style3D impulsa la IA en la moda - Style3D

(Información remitida por la empresa firmante)

Style3D combina la IA generativa, la tecnología 3D y los datos estructurados de productos para ayudar a los equipos del sector moda a pasar de las ideas a los flujos de trabajo conectados que engloban diseño, desarrollo, contenido y producción

Alemania, 2 de septiembre de 2026.- Un ejemplo es GarmageNet, un marco desarrollado por Style3D Research en colaboración con la Universidad de Zhejiang, la Universidad Jiao Tong de Shanghái, y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang. Publicado en ACM Transactions on Graphics y presentado en la SIGGRAPH Asia 2025, aborda un reto fundamental de la IA aplicada a la moda: conectar patrones 2D con estructuras de prendas 3D.



Este marco plasma en una representación unificada tanto los contornos de los patrones como la geometría 3D y la información sobre costura. Puede utilizar como datos de entrada tanto texto como bocetos, imágenes, patrones o nubes de puntos, generar a continuación activos estructurados, reconstruir relaciones de costura e inicializar la simulación física para la exploración del diseño, el muestreo digital y la edición. Al vincular los datos de entrada con patrones, relaciones de costura y simulación, GarmageNet ilustra cómo la IA aplicada a la moda puede integrarse en un flujo de trabajo conectado de desarrollo del producto, en lugar de limitarse a ser una herramienta aislada de generación de imágenes.



GarmageNet se basa en GarmageSet, un conjunto de datos de 14.801 prendas creadas profesionalmente. En las evaluaciones del artículo, GarmageJigsaw arrojó una precisión del 99,16 % y una recuperación del 97,13 % en la identificación de puntos de costura. GarmageNet alcanzó un índice de éxito en la inicialización de la simulación del 91,41 % en 150 patrones complejos, con un tiempo de inferencia registrado de aproximadamente ocho segundos por prenda en las condiciones de prueba del estudio.



La investigación refleja la base sobre la que Style3D se sustenta en términos de simulación de objetos deformables, deformación de prendas, tejidos digitales y flujos de trabajo asistidos por IA. Style3D dispone de una importante organización específica de I+D, habiendo publicado más de 30 artículos en congresos tales como SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, CVPR, NeurIPS y 3DV.



A fecha de 28 de julio de 2026, Style3D contaba con 106 patentes concedidas a escala internacional, incluidas 58 patentes de invención y 12 concedidas en Europa y Estados Unidos, así como otras 155 solicitudes de patentes de invención pendientes. Más allá de sus fronteras opera además un centro de I+D en Alemania.



Las tecnologías 3D y de IA de Style3D ya están siendo aplicadas en diversos flujos de trabajo de clientes. La marca alemana de ropa masculina OLYMP utiliza Style3D y Assyst para conectar patrones 2D, simulación 3D, visualización y showrooms virtuales. La empresa afirma que desarrolla modelos en cuestión de días en lugar de semanas, reduciendo el número de muestras físicas y mejorando la comunicación entre los departamentos de diseño, ventas y producción.



Según indicó el CEO de Style3D, Eric Liu, a Just-style: "El desarrollo más importante es el agente. Utilizamos agentes para conectar diferentes habilidades". Style3D promueve un flujo de trabajo para moda conectado, en el que los agentes de IA pueden coordinar datos de producto, diseño 3D, simulación, creación de contenido y preparación de la producción, al tiempo que los equipos humanos mantienen la responsabilidad creativa y operativa.

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