(Información remitida por la empresa firmante)

-"Utsunomiya, la Ciudad de las Bicicletas", presenta con orgullo el evento de ciclismo en carretera de clase mundial "SUBARU LAYBACK presenta la UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE 2025", del 17 al 19 de octubre de 2025

- El evento se transmitirá en vivo en línea

- 19 equipos, 114 ciclistas, incluidos equipos UCI WorldTeams y equipos internacionales de renombre mundial, competirán.

UTSUNOMIYA, Japón, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Comité Organizador de la C UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE organizará la "SUBARU LAYBACK presenta la UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE 2025" del 17 (viernes) al 19 (domingo) de octubre de 2025 en Utsunomiya, ciudad japonesa famosa por ser sede de carreras de ciclismo en carretera. Reconocida como la principal carrera de ciclismo en carretera de un día de Asia y el único evento UCI ProSeries en Japón, esta carrera reunirá a los mejores ciclistas de todo el mundo en octubre. La retransmisión en línea también estará disponible, lo que aumenta la expectación por la Copa de Japón de este año.

Sitio web oficial: https://www.japancup.gr.jp/index.php/2025/english

De los equipos UCI WorldTeams de primer nivel, competirán seis equipos:EF EDUCATION-EASYPOST (USA)BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)COFIDIS (FRA)INTERMARCHE-WANTY (BEL)LIDL-TREK (USA)TEAM JAYCO ALULA (AUS)

Entre los ciclistas participantes más destacados se encuentran Jonathan Milan (ITA) (LIDL-TREK), ganador de dos etapas del Tour de Francia y del maillot verde; Michael Matthews (AUS) (TEAM JAYCO ALULA), un firme aspirante tanto al critérium como a la carrera en ruta; Yuhi Todome (JPN) (EF EDUCATION-EASYPOST), el único ciclista japonés en un WorldTeam; y el as japonés Yukiya Arashiro (JPN) (SOLUTION TECH VINI FANTINI).

De la división UCI ProTeams, participarán los siguientes cuatro equipos:ISRAEL-PREMIER TECH (ISR)SOLUTION TECH VINI FANTINI (ITA)TEAM NOVO NORDISK (USA)TUDOR PRO CYCLING TEAM (SUI)

Con creciente entusiasmo, la Copa Utsunomiya de Japón volverá a reunir a las estrellas del ciclismo mundial este mes de octubre. Los organizadores esperan que los aficionados no se pierdan la acción y sigan las carreras en directo.

Enlace de transmisión en directo: https://www.youtube.com/c/Japancup Canal: Canal oficial de YouTube "UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE"

Horario de transmisión:- Criterium 18 de octubre (sábado) de 2025 - EN VIVO desde 15:40- Road Race 19 de octubre (domingo) de 2025 - EN VIVO desde 10:00

Vídeo promocional oficial de UTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE: https://www.youtube.com/watch?v=bIeaFsCSdng&list=PLPkuoUCwH8ERUlYEzkZNjA2iUt5446tDi

Información de Turismo de Utsunomiya

Descubra Utsunomiya: https://discover-utsunomiya.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/subaru-layback-presenta-la-utsunomiya-japan-cup-cycle-road-race-2025-del-17-al-19-de-octubre-de-2025-302583051.html