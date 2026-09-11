La subasta del queso ganador de Ordizia alcanza los 5.400 euros con la puja online

Empresas participantes - Hogeitabi SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Gipuzkoa, 11 de septiembre de 2026.- La adjudicación sube por tercer año consecutivo desde que el remate se celebra en formato híbrido. enkante.eus superó las 33.000 visitas durante la edición y ya ofrece el vídeo íntegro de la subasta

La subasta del medio queso ganador del LIII Concurso de Quesos Idiazabal de Ordizia, celebrada el miércoles 9 de septiembre en el frontón Beti-Alai, se cerró en 5.400 euros. La adjudicación sube por tercer año consecutivo desde que el remate incorporó la puja online en 2024: 5.000 euros aquel año, 5.200 en 2025 y 5.400 en esta edición. El medio queso fue para el restaurante donostiarra El Vaskito, de Iñaki Azkue, que se impuso al Itxaropena por 100 euros.



La puja online llevó el remate hasta los 4.600 euros

La subasta arrancó pasadas las 14:30 horas con una oferta de 500 euros cursada desde enkante.eus por Maquelsa. A partir de ahí, nueve ofertas se cursaron por vía telemática, alternándose con las pujas presenciales del frontón, siendo la oferta online más alta de 4.600 euros. El tramo final se resolvió en la sala.



La última oferta digital, los 4.600 euros de Grupo SNB, equivale al 85 % del precio final. Las marcas de los licitadores conectados se proyectaron en la pantalla instalada en el frontón. El remate se resolvió en quince minutos.



enkante.eus: 33.000 visitas y vídeo de la subasta

La plataforma superó las 33.000 visitas a lo largo de la edición y ya tiene publicado el vídeo íntegro de la subasta, con el desarrollo completo del remate desde la puja inicial hasta la adjudicación.



enkante.eus está habilitada por el Ayuntamiento de Ordizia y la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia. El desarrollo y la gestión de toda la parte online del certamen —plataforma, registro de licitadores y puja en tiempo real— corren a cargo de Hogeitabi SL, empresa de desarrollo web con sede en Zestoa. El sistema permite pujar en directo sobre el mismo remate que se celebra en el frontón, previo registro, y ofrece la señal del concurso y de la subasta en euskera, castellano e inglés.



Quince empresas de cinco comunidades autónomas se registraron para pujar online: Andrea SEO y Formación Online Mallorca (Mallorca); APF, Expertia, Grupo SNB, Guardian SNB, Idoya Aramendi, Preventiva —también con delegación en el País Vasco—, Seguros Broker y Shopnet Brokers (Madrid); Informaticando y Urremai (Gipuzkoa); Maquelsa (Lasarte-Oria); SoluzionDigital (Lleida) y Zbitt (Guardamar). El seguro y la tecnología concentraron la mayor parte de las inscripciones.



El certamen

El LIII Concurso reunió 49 quesos elaborados por pastores con leche cruda de oveja latxa o carranzana amparada por la Denominación de Origen Protegida Idiazabal: 20 de Gipuzkoa, 16 de Navarra, 9 de Álava y 4 de Bizkaia.



La txapela fue para Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga, de Araia (Álava), con 2.569 puntos, que ganaba por primera vez tras veinte participaciones. El jurado, presidido por el cocinero Pedro Subijana, estuvo integrado por técnicos de las denominaciones de origen, cocineros, expertos en gastronomía y periodistas.



Los 5.400 euros de la subasta se destinarán a financiar proyectos y necesidades de los residentes de la Residencia de Ancianos San José de Ordizia y a apoyar a personas mayores del municipio que viven solas o en situación de vulnerabilidad.



Participación en la próxima edición

La próxima edición del Concurso de Quesos Idiazabal de Ordizia se celebrará el miércoles 8 de septiembre de 2027 —el certamen tiene lugar siempre el segundo miércoles de septiembre—, dentro de la Feria Extraordinaria de las Euskal Jaiak. Las empresas, entidades y particulares que quieran pujar por el medio queso ganador pueden darse de alta en enkante.eus/erregistroa y acceder el día del certamen con usuario y contraseña.



Secuencia completa de la subasta



• 500 € — Maquelsa (online)

• 700 € — Expertia (online)

• 800 € — Preventiva (online)

• 900 € — Zbitt (online)

• 1.000 € — Andrea SEO (online)

• 1.600 € — Maquelsa (online)

• 1.700 € — Tatus Fombellida y Pedro Subijana (presencial)

• 1.800 € — Seguros Broker (online)

• 2.500 € — Martín Berasategui (presencial)

• 3.000 € — Shopnet Brokers (online)

• 3.500 € — Yoshitsugu Yamamoto (presencial)

• 3.800 € — Taberna La Era de Axkoeta (presencial)

• 4.600 € — Grupo SNB (online)

• 5.300 € — Restaurante Itxaropena (presencial)

• 5.400 € — Restaurante El Vaskito (presencial). Adjudicación



Contacto

Nombre contacto: Carlos Astiz

Descripción contacto: HOGEITABI SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.

Teléfono de contacto: 679888971



