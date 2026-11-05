Sublime Oils presenta sus desodorantes biomoduladores axilares para cambiar las reglas del cuidado de la pie

Sublime Oils lleva la biotecnología al cuidado axilar con tres nuevos desodorantes biomoduladores - Sublime Oils phytocosmetics S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de noviembre de 2026.- El sudor no es, por sí mismo, el responsable del olor corporal. Este aparece cuando determinados microorganismos presentes en la piel transforman componentes de la transpiración en sustancias olorosas. Esa diferencia biológica constituye el punto de partida de Sublime Oils, un laboratorio cosmético independiente que ha desarrollado una línea de tratamientos axilares con una filosofía distinta: intervenir sobre los mecanismos relacionados con el olor sin impedir la transpiración.

La propuesta traslada al cuidado axilar el concepto de skinification, una tendencia que aplica los conocimientos y criterios de la cosmética facial a otras zonas del cuerpo. Con sus nuevos desodorantes biomoduladores, Sublime Oils pretende ampliar la función tradicional de estos productos: además de controlar el olor, busca favorecer el equilibrio de la microbiota, la hidratación y la función protectora de la piel.

Biomodulación: actuar sobre el origen del olor

La axila constituye un ecosistema particular, sometido a humedad, fricción, depilación y cambios en la actividad de sus microorganismos. Su cuidado plantea, por tanto, necesidades que van más allá de perfumar la zona. Frente a las formulaciones centradas en reducir la transpiración, Sublime Oils propone una estrategia de biomodulación que, según explica el laboratorio, interviene sobre la actividad bacteriana relacionada con la formación del olor.

Uno de sus ingredientes principales es el extracto de Morinda citrifolia, obtenido del fruto del noni. La marca le atribuye una acción denominada anti-quorum sensing, orientada a modular los mecanismos de comunicación entre bacterias. La formulación incorpora también extracto de Chlorella vulgaris, una microalga utilizada en su estrategia prebiótica, y maltodextrina, que desempeña una función complementaria en el entorno de la microbiota.

El Glyceryl Glucoside se incluye por su papel en la hidratación y el mantenimiento de la barrera cutánea. Completan la composición el citrato de trietilo, destinado a limitar la formación de compuestos olorosos, y el almidón de arroz, que ayuda a absorber la humedad superficial.

Tres aromas y una filosofía de cosmética independiente

La línea se presenta en tres variantes que comparten la misma arquitectura de formulación, pero ofrecen experiencias olfativas diferentes. Herbal combina notas de limón, lavanda, laurel y vetiver, con una identidad botánica. Fresh reúne caléndula, mirra, jengibre y cedro, buscando una experiencia aromática diferente. Neutral, sin fragancia, se dirige especialmente a quienes prefieren evitar los perfumes en su cuidado cotidiano.

La existencia de estas tres opciones responde a una decisión de formulación: separar las preferencias olfativas de la estrategia cosmética común. De este modo, la elección de una variante no implica renunciar al planteamiento biomodulador que caracteriza a la línea. Sublime Oils sitúa este lanzamiento dentro de su filosofía de formulación propia y alta especialización, frente a los modelos de producción masiva.

La empresa también manifiesta su rechazo al greenwashing, entendido como el uso de argumentos ambientales sin suficiente respaldo. Esa orientación se refleja en su elección de envases de vidrio violeta y en el proyecto Re-Use Your Bottles, concebido para fomentar su reutilización y reducir los residuos asociados al consumo cosmético.

Más allá de presentar tres nuevos desodorantes, el lanzamiento representa la intención de Sublime Oils de trasladar la investigación sobre la microbiota al cuidado cotidiano. Su propuesta plantea que controlar el olor corporal y atender las necesidades de la piel no tienen por qué ser objetivos separados.

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