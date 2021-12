El Subsecretario de Turismo de Chile visita España por primera vez tras la pandemia

José Luís Uriarte Campos ha recibido a los principales turoperadores españoles; en un encuentro marcado por las novedades de apertura de fronteras en Chile al turismo extranjero, y las expectativas del sector de cara al próximo año

Esta mañana el Subsecretario de Turismo de Chile, José Luís Uriarte Campos, junto a Rolando Ortega, Ministro Consejero en la Embajada de Chile en España, y Sebastián Pillado, Director de Prochile, han ofrecido un desayuno a quince de los principales turoperadores españoles. En dicho encuentro, Campos ha hablado de la situación actual de Chile frente a la covid 19, y cuáles son las actuales normas de acceso al país por parte de los turistas extranjeros. “Chile no solo es un destino seguro, sino que es dueño de paisajes que quitan el aliento. Nuestra extensa geografía nos permite ofrecer desde el desierto más árido del mundo hasta hielos milenarios en nuestra Patagonia. Hemos trabajado arduamente por desarrollar una oferta acorde a las nuevas exigencias de los visitantes, en los que el contacto con la naturaleza, la calidad en el servicio y la seguridad sanitaria están en el centro. Somos, sin duda, un destino de excepción”, ha señalado Campos.



Desde el 1 de noviembre el país abrió sus fronteras al turismo extranjero bajo una serie de requisitos:



• Estar vacunado y validar el certificado en mevacuno.gob.cl



• PCR con resultado negativo realizado en las 72h previas al viaje y PCR negativo en el aeropuerto de Chile a la llegada



• Rellenar electrónicamente la “Declaración Jurada para Viajeros” para generar un QR informativo



• Contar con un seguro de viaje médico de mínimo USD$30,000.



Con la nueva variante, conocida como ómicron, desde el 1 de diciembre se prohibirá la entrada a Chile a los extranjeros no residentes que hayan estado en los últimos 14 días en Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique.



Durante la mañana se ha hecho un repaso de todas las atracciones turísticas que el país tiene. Bajo el paraguas de su claim principal de campaña, ‘Chile is back’, se han presentado las ramas de turismo aventura, romántico y astroturismo. Según el Subsecretario de Turismo: “después de este largo tiempo de incertidumbre para el sector, la gente está organizando su viaje de la temporada. Apuestan por trayectos más largos e itinerarios de más días”.



El viajero postpandemia que ha venido para quedarse

Durante el encuentro también se ha hablado del nuevo perfil de turista español. Según la plataforma de inteligencia turística Travellyze, un 69,7% de los españoles está dispuesto a viajar. Actualmente se apuesta por realizar viajes por territorio nacional con un 62,2%. Aún así hay casi un 10% de los viajeros que están deseando realizar viajes al extranjero. También se han mostrado las tendencias de viaje para el próximo 2022. Los principales intereses son: seguridad, playa y naturaleza.



Este próximo año Chile espera estar a pleno rendimiento turístico. La próxima aparición fuerte del país en España será en FITUR 2022 los próximos 19 al 23 de enero en Ifema.







Contacto

Nombre contacto: Amparo

Descripción contacto: Amparo

Teléfono de contacto: +34915401805