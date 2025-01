Sucden Financial abre una oficina europea en Alemania

Sucden Financial Logo - SUCDEN FINANCIAL LIMITED/PR NEWSWIRE (LOGO)

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 7 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Sucden Financial, el proveedor de servicios de ejecución, compensación y liquidez de múltiples activos, se complace en anunciar que ha abierto una oficina europea para satisfacer la creciente demanda de sus servicios. Sucden Financial Hamburg GmbH, una filial de Sucden Financial Limited, está autorizada por la autoridad reguladora financiera integrada de Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) y es miembro de categoría 4 de la LME.

El equipo de Sucden Financial Hamburg está dirigido por Christoph Domisch y Barry Gershon y también incluye a Christoph Chopin como corredor de metales de la LME. El equipo aprovechará la sólida presencia de Sucden Financial en el mercado con clientes de metales industriales ofreciendo inicialmente a los clientes de Alemania y de toda la UE acceso a contratos de la LME. En el futuro, Sucden Financial Hamburg también podría proporcionar a los clientes europeos acceso a derivados de materias primas adicionales y mercados de divisas.

Marc Bailey, consejero delegado de Sucden Financial Limited, comentó sobre el anuncio:

"Nos complace haber abierto nuestra nueva oficina europea en Alemania, cumpliendo con nuestro objetivo estratégico de ampliar nuestra capacidad, aumentar nuestro alcance global y obtener la licencia de BaFin. Creo que esta oficina servirá como punto de apoyo estratégico para una mayor expansión en otros mercados europeos, lo que ejemplifica el enfoque centrado en el cliente de Sucden Financial para desarrollar servicios para el futuro".

"Nuestra inversión de capital financiero, intelectual y humano en este importante paso subraya nuestro compromiso de aprovechar las oportunidades que los mercados dinámicos y cambiantes presentan a nuestros clientes. Agradecemos la diligencia y el apoyo de muchas partes interesadas, incluida la BaFin, para permitir que las empresas responsables participen en esta jurisdicción internacional tan respetada".

Christoph Domisch, codirector general de Sucden Financial Hamburg, explicó sobre el anuncio:

"Alemania es una de las principales economías industriales del mundo, con una importante demanda de metales que estamos en condiciones de satisfacer a través de nuestra nueva oficina en Hamburgo. Esperamos seguir desarrollando nuestras sólidas relaciones con los principales usuarios, productores y recicladores de metales en Alemania y en todo el continente".

Barry Gershon, codirector general de Sucden Financial Hamburg, afirmó en relación al anuncio:

"Este es un hito importante para Sucden Financial y demuestra claramente nuestro compromiso de ofrecer a los clientes una gama cada vez mayor de servicios para satisfacer sus crecientes necesidades en un entorno global complejo y nuestro compromiso con la LME. A través de esta nueva capacidad, podremos crear beneficios para todos al facilitar una mayor liquidez y volúmenes mejorados, al tiempo que permitiremos a los clientes europeos mejorar sus procesos de cobertura y gestión de riesgos".

Notas a los redactores

Acerca de Sucden Financial

Con una trayectoria y un legado en el comercio de futuros y opciones sobre materias primas, Sucden Financial ha evolucionado y se ha diversificado hasta convertirse en un proveedor líder mundial de ejecución, compensación y liquidez de múltiples activos en divisas, renta fija y materias primas.

Sucden Financial cuenta con una trayectoria comprobada de más de 50 años en los mercados financieros. Desde su fundación en 1973, ha contado con el apoyo de su empresa matriz, Sucden, uno de los grupos líderes mundiales en el comercio de materias primas blandas, y al mismo tiempo ha mantenido su total independencia en sus operaciones comerciales diarias.

sucdenfinancial.com

Sucden Financial Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).Sucden Financial Hamburg GmbH está autorizada y supervisada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin). Sucden Financial (HK) Limited está autorizada por la Comisión de Valores y Futuros (SFC). Sucden Futures Inc. está registrada en la Asociación Nacional de Futuros (NFA).

x.com/SucdenFinancial/linkedin.com/company/sucden-financial/

Contacto – press@sucfin.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508678/4918799/Sucden_Financial_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sucden-financial-abre-una-oficina-europea-en-alemania-302341893.html