- Sudamala Resorts impulsa el turismo sostenible con la integración de energía solar y programas de restauración de arrecifes de coral

BALI, Indonesia, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sudamala Resorts, una colección de resorts boutique con base cultural en toda Indonesia, continúa fortaleciendo su compromiso con el turismo sostenible a través de iniciativas ambientales integradas que equilibran las experiencias refinadas de los huéspedes con la responsabilidad ecológica a largo plazo.

Un hito significativo es la introducción de un sistema integral de energía solar en Sudamala Resort, Seraya, en Labuan Bajo, Flores. El sistema ahora abastece aproximadamente entre el 80% y el 85% de las necesidades energéticas operativas del resort mediante energía solar renovable. Compuesta por 480 paneles solares con una capacidad total de 300 kWp y respaldada por un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 770 kWh, la instalación genera aproximadamente 410.000 kWh de energía limpia al año, lo que reduce las emisiones de carbono en aproximadamente 370.000 kg anuales. Esta transición reduce sustancialmente la dependencia de los generadores diésel y demuestra la viabilidad de las soluciones de energía renovable en entornos insulares remotos.

Además de su programa de energía limpia, Sudamala Resorts participa activamente en la restauración de arrecifes de coral y la conservación marina. Mediante colaboraciones con organizaciones de conservación y fundaciones locales, la iniciativa emplea innovadoras estructuras de arrecife diseñadas para fomentar la regeneración de los corales y la biodiversidad marina, contribuyendo a ecosistemas costeros más saludables y fomentando la concienciación entre los huéspedes y las comunidades locales.

La sostenibilidad en Sudamala se extiende a toda su cartera, abarcando la gestión responsable de residuos, el reciclaje de aceite de cocina usado, la conservación del agua y las iniciativas comunitarias. Estas acciones reflejan el enfoque integral de Sudamala hacia la sostenibilidad, que combina el cuidado del medio ambiente, el patrimonio cultural y el empoderamiento comunitario.

En reconocimiento a estos esfuerzos, Sudamala Resorts ha sido galardonado con el Premio al Mejor Programa de Sostenibilidad en los Premios a la Excelencia de la ASEANTA 2026. El premio se entregará durante el Foro de Turismo de la ASEAN (ATF) 2026 en Filipinas. Esta distinción regional subraya el liderazgo de Sudamala en turismo responsable en el Sudeste Asiático y su creciente reconocimiento entre los viajeros globales que buscan experiencias de viaje significativas y de bajo impacto.

"La gestión ambiental es fundamental en nuestra forma de operar y en la forma en que recibimos a nuestros huéspedes", afirmó Ben Subrata, consejero delegado de Sudamala Resorts. "Nos comprometemos a crecer en armonía con los entornos y las culturas que nos inspiran".

A través de estas iniciativas, Sudamala Resorts reafirma su posición como una marca hotelera donde la sostenibilidad no es una característica añadida sino un valor central que da forma a cada destino.

