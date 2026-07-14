El sueño español de dos emprendedores colombianos que levantaron un grupo empresarial desde cero - Juan Duque Barreto

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundado en 2020 por Juan Duque Barreto y Fabiana Palacio, el grupo integra seis líneas de negocio entre España y Colombia, que abarcan desde el marketing digital y la captación de clientes B2B hasta el desarrollo de franquicias

La compañía acaba de lanzar LeadPro Agency, una estrategia de captación de clientes dirigida a emprendedores, autónomos y pymes que quieren profesionalizar la captación de clientes de sus negocios.

Barcelona, 14 de julio de 2026 — AD Group, grupo empresarial con sede en Barcelona fundado por los emprendedores de origen colombiano Juan Duque Barreto y Fabiana Palacio, ha superado los 1,5 millones de euros de facturación anual y los 50 empleos directos entre España y Colombia, seis años después de la creación de su primera empresa.

El grupo opera actualmente siete líneas de negocio. En el apartado del marketing cuenta con: LeadPro Agency, una empresa que ayuda a otras empresas a captar clientes con un sistema probado, Growth LinkedIn, un sistema de captación de clientes sin publicidad, LeadPro Community, un comunidad formativa para autónomos y nuevos emprendedores.

El grupo también posee franquicias en diferentes sectores cómo: Manitas a Domicilio, una empresa de pequeñas reparaciones y reformas, Hello Nails, Skull Barber Shop y Japanese head Spa, franquicias del sector de la estética. Todas ellas, bajo un modelo común: construir empresas escalables en sectores con demanda real, como la captación de clientes para empresas, el marketing digital y las franquicias.

De estudiantes en Barcelona a liderar un grupo con presencia en dos países

Juan Duque Barreto llegó a Barcelona en 2017 desde Colombia para cursar un máster y comenzar una nueva etapa profesional. Procedía de un entorno marcado por la desigualdad social y la falta de oportunidades para muchos jóvenes. Sin una empresa familiar detrás, financiación externa ni una red de contactos consolidada en España, decidió empezar desde cero.

La trayectoria de Fabiana Palacio también comenzó mucho antes de que existiera AD Group. Llegó a España con menos de dos años junto a su familia y creció viendo el emprendimiento como una forma de progresar y construir futuro. Desde muy joven tuvo claro que quería crear empresas. Mientras terminaba sus estudios universitarios y cursaba un máster, fundó con apenas 21 años junto a Juan su primera empresa, una agencia especializada en marketing y captación de clientes B2B.

En 2020, ambos decidieron emprender juntos. Lo que comenzó como un proyecto vinculado al marketing digital fue evolucionando hasta convertirse en un ecosistema empresarial mucho más amplio. A medida que la empresa crecía, también lo hacía la ambición de construir algo que trascendiera una única actividad.

Esa etapa forjó una forma de entender la empresa basada en la disciplina, la mejora continua y una obsesión por crear un proyecto que pudiera crecer de forma sostenible.

“Para nadie es un secreto que emprender en España es un reto. Hacerlo, además, como extranjero añade una dificultad extra: no tienes contactos, no tienes una red construida desde el colegio o la universidad y tienes que ganarte la confianza desde cero. Pero también demuestra algo importante: con esfuerzo, inteligencia y constancia se pueden construir grandes cosas fuera de tu país”, explica Juan Duque Barreto.

Este crecimiento del grupo se ha producido en un contexto exigente para las pymes, marcado por la transformación digital acelerada, el aumento de costes y una competencia cada vez más global. Su respuesta ha sido combinar dos perfiles complementarios: la visión estratégica de Palacio y la capacidad comercial de Duque.

“Mi obsesión nunca ha sido simplemente crecer en facturación. Ha sido construir empresas con estructura, equipos y procesos que puedan escalar y perdurar. Cada decisión estratégica que hemos tomado ha tenido un mismo propósito: crear empresas sólidas, capaces de generar oportunidades para otras personas y de seguir creciendo con el tiempo, más allá de sus propios fundadores.", afirma Fabiana Palacio.

LeadPro Agency y Community, la nueva apuesta del grupo

Con esa visión, AD Group continúa desarrollando nuevas líneas de negocio entre España y Colombia, convencidos de que emprender no consiste únicamente en crear empresas, sino en construir proyectos capaces de perdurar y generar valor para empleados, clientes y la sociedad.

En esa línea, sus últimos lanzamientos han sido LeadPro Agency y LeadPro Community sistemas de captación de clientes probados en más de 500 empresas que ayudan a emprendedores, autónomos y empresarios a profesionalizar su captación de clientes. Este sistema ayuda a aumentar de manera predecible y sostenible la facturación de las empresas en España, USA y Latinoamérica.

LeadPro Agency, por su lado ayuda a Pymes a crear, ejecutar y optimizar sus sistemas de venta y de captación de clientes de manera inmersiva; las empresas obtienen un equipo de marketing y ventas interno que potencia el crecimiento de su negocio sin necesidad de contratar equipo interno.

Por el contrario, LeadPro Community es una comunidad que da todas las herramientas necesarias para dar los primeros pasos en la captación de clientes a emprendedores y autónomos sin necesidad de descapitalizarse o pedir créditos bancarios. Actualmente la comunidad cuenta con más de 100 emprendedores y tiene un coste de 77€ al mes.

Con esta incorporación, el grupo prevé aumentar su facturación a los 2 millones de euros y hacer crecer su equipo humano en sus oficinas de Barcelona.

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