El Sultanato de Omán consolida su posición como destino estable para el capital global

(Información remitida por la empresa firmante)

MASCATE, Omán, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Sultanato de Omán continúa fortaleciendo su posición como puerta de entrada para el capital y la inversión internacionales. Esta trayectoria se basa en sólidos fundamentos económicos, una calificación crediticia de grado de inversión y marcos financieros y regulatorios que se ajustan a los más altos estándares internacionales. A medida que los inversores globales priorizan cada vez más la gobernanza, la claridad jurídica y la estabilidad a largo plazo, el Sultanato de Omán ofrece un entorno altamente seguro y atractivo para la asignación de capital.

El Centro Financiero Internacional de Omán (IFC Omán) desempeña un papel fundamental en este ecosistema, habiéndose establecido como un pilar clave para respaldar este posicionamiento estratégico. IFC Omán ofrece a inversores internacionales, instituciones financieras y empresas de servicios profesionales un marco jurídico y regulatorio que refleja las prácticas de las principales jurisdicciones financieras del mundo. Este entorno facilita la estructuración de inversiones y la realización de negocios transfronterizos con una claridad y seguridad jurídica excepcionales.

Reafirmando la prioridad estratégica del IFC Omán dentro de la agenda económica del Sultanato de Omán, Su Majestad el Sultán Haitham bin Tarik ha nombrado al Consejo de Administración del Centro, presidido por Su Alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, Viceprimer Ministro de Asuntos Económicos, junto con destacados líderes económicos omaníes. El rápido avance en la puesta en marcha del centro y la composición de alto nivel de su consejo reflejan el compromiso soberano con este proyecto estratégico. Ejecutado con el apoyo directo de los más altos niveles de liderazgo económico, el IFC Omán es fundamental para atraer capital global y acelerar la diversificación y el crecimiento económicos.

El centro opera como un ecosistema integrado compuesto por tres instituciones independientes responsables de las operaciones y la concesión de licencias, la regulación financiera y la resolución de controversias. Esta separación estructural de funciones garantiza la transparencia y la independencia regulatoria, en consonancia con los estándares de los principales centros financieros mundiales. Está plenamente alineado con las mejores prácticas internacionales, incluidos los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), ofreciendo a los inversores internacionales la flexibilidad necesaria para estructurar inversiones y gestionar operaciones transfronterizas de forma eficaz.

"Nuestro objetivo es convertirnos en el centro financiero internacional de referencia. El IFC Omán está diseñado como un centro fiable, innovador y favorable a los negocios que contribuye de forma sostenible a la economía nacional. Mediante la creación de un ecosistema integrado basado en las mejores prácticas globales, un marco legislativo y regulatorio avanzado y un entorno empresarial eficiente, el centro aprovechará las ventajas competitivas únicas del Sultanato de Omán. Esto generará valor añadido para los inversores y consolidará la posición del Sultanato de Omán como un destino atractivo para la inversión y los negocios a nivel regional y mundial", declaró Su Alteza Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, presidente del IFC Omán y viceprimer ministro de Asuntos Económicos.

La creación del consejo coincide con un periodo de progreso sostenido y tangible en los indicadores económicos fundamentales de Omán. El Sultanato de Omán ha recuperado su calificación crediticia de grado de inversión tras una serie de mejoras en su calificación soberana que reflejan un mejor desempeño financiero, una reducción de la deuda pública y la ejecución rigurosa de las reformas económicas. La deuda pública ha disminuido del 68% del PIB en 2020 al 36,5% a finales de 2025. Además, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía omaní crecerá un 3,5% en 2026, situándose entre las economías con mayores tasas de crecimiento proyectadas en el Consejo de Cooperación del Golfo.

El éxito de la estrategia de diversificación económica de Omán es evidente, con los sectores no petroleros contribuyendo ahora con aproximadamente el 70% de la producción total. La inversión extranjera directa (IED) en el Sultanato de Omán alcanzó aproximadamente 69.400 millones de dólares estadounidenses al cierre del tercer trimestre de 2024, registrando un crecimiento del 17,6% en cinco años. Este dinamismo refleja la creciente confianza de los inversores internacionales en la economía omaní y su atractivo constante para la inversión a largo plazo. La estratégica ubicación geográfica del Sultanato de Omán, en la confluencia del Golfo Pérsico, África Oriental y el sur de Asia, fortalece su propuesta de inversión al proporcionar conectividad directa con las redes comerciales internacionales y las rutas marítimas globales.

Los fondos soberanos de inversión del Consejo de Cooperación del Golfo gestionan actualmente billones de dólares en activos, ejerciendo una influencia cada vez mayor en los flujos de inversión internacionales. A través de la Corporación Financiera Internacional de Omán (IFC Oman), el Sultanato de Omán fortalece su capacidad para conectar de manera fluida el capital global con oportunidades de inversión en el Golfo, África y Asia. Esto consolida su posición global como destino de inversión de primer nivel, caracterizado por la diversificación económica, la competitividad y la sostenibilidad.

Contacto para Medios: AlHussain.AlQalhati@mifc.om

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