¡El viaje global de LEPAS de conducción elegante está a punto de comenzar! Sumérjase en el rendimiento espectacular del LEPAS L8 en situaciones reales

WUHU, China, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando la elegancia se une a la dinámica de conducción y la tecnología se integra a la perfección en la vida cotidiana, comienza un nuevo capítulo en la movilidad elegante. El 15 de octubre, arranca oficialmente el evento insignia del segmento LEPAS en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025: el Viaje Global LEPAS de Conducción Elegante (parada en China).

Liderando el viaje se encuentra el LEPAS L8, el primer modelo de la marca, que encarna su diseño característico de "Estética Leopardo" y tecnología inteligente de vanguardia. El convoy recorrerá casi 1.000 kilómetros desde Shanghái hasta Wuhu, pasando por Suzhou, Moganshan y Xuancheng, cubriendo diversos terrenos, desde calles urbanas y autopistas hasta sinuosas carreteras de montaña y recorridos nocturnos. Medios de comunicación internacionales, líderes de opinión y personalidades clave se unirán a la experiencia, con transmisiones en vivo multicanal e imágenes aéreas que capturarán cada momento destacado de esta aventura cinematográfica de "roadbook".

Durante el recorrido, el LEPAS L8 exhibirá su rendimiento integral y su atractivo de "Conducción Elegante". En Shanghái, los conductores sentirán la suavidad de su potencia y el confort premium de su cabina. En la autopista Shanghái-Jiangsu, las funciones inteligentes de asistencia al conductor, como el control de crucero adaptativo, garantizan una conducción sin esfuerzo. Las carreteras montañosas de Moganshan revelan la agilidad de manejo y el eficiente sistema de recuperación de energía del LEPAS L8, mientras que su fuente de alimentación externa V2L transforma los campamentos en centros de energía móviles. En Xuancheng, los participantes pueden experimentar el chasis refinado y la estabilidad del vehículo, y en Wuhu, los avanzados sistemas de asistencia al estacionamiento APA y RPA ofrecen un final impecable a la conducción.

Más que una prueba de manejo, el evento celebra la elegancia de la vida sobre ruedas. Integrando personas, vehículo y paisaje, destaca cómo el LEPAS L8 es un sofisticado compañero de viaje. Los participantes explorarán el moderno horizonte de Shanghái, los jardines clásicos de Suzhou, la serena naturaleza de Moganshan, el encanto de Xuancheng y la vibrante ribera de Wuhu; cada destino revela un diálogo único entre elegancia, cultura y movilidad.

Este viaje también marca un hito clave en la participación de LEPAS en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. Durante la cumbre, se llevará a cabo la Exposición del Ecosistema Chery, donde se presentará el "Asistente Humano" de Chery: el Robot AiMOGA.

