Summer Experience; el nuevo plan imprescindible del verano en Bizkaia llega de la mano de GUTS & LOVE - GUTS & LOVE

(Información remitida por la empresa firmante)

Bizkaia, 7 de julio.- Los próximos 17 y 18 de julio, Maison Guts, el nuevo espacio experiencial de GUTS & LOVE en Neguri (Getxo), celebrará una edición muy especial de Summer Experience, dos jornadas en las que la moda, el bienestar y la belleza se darán la mano en una experiencia única abierta al público.

La gran protagonista será, sin duda, la moda. Durante ambos días, los asistentes podrán acceder a la mayor selección de prendas de GUTS & LOVE con precios exclusivos, incluyendo piezas de temporadas anteriores, colecciones icónicas y una cuidada selección de nuevas propuestas. Una oportunidad excepcional para descubrir diseños de la firma con condiciones irrepetibles, en un entorno muy diferente al de una tienda convencional.

Además de esta gran experiencia de shopping, Maison Guts ha preparado un programa de actividades que convertirá la visita en una auténtica experiencia lifestyle. A lo largo de las dos jornadas se celebrarán eventos con plazas limitadas dedicados al bienestar, la belleza, el movimiento y la creatividad.

Entre los partners confirmados destacan Centro Porsche Bilbao, que exhibirá el nuevo Macan Eléctrico; I.C.O.N., partner oficial de haircare, junto con Salón Gaudí, responsables de las experiencias de cuidado del cabello; Otros partners serán BUAH Tiramisúúú, Matcha & Co, Komvida Kombucha y Juliettas Rosé. Por otro lado, Txarles estará a cargo de las sesiones de yoga y movilidad consciente y Marta Caramés, farmacéutica especializada en salud femenina y bienestar, que ofrecerá una inspiradora charla sobre el cuidado integral de la mujer.

Los asistentes podrán disfrutar de experiencias como un exclusivo Hair, Beauty & Brunch Experience, talleres creativos para personalizar las icónicas sandalias de GUTS & LOVE, sesiones de movimiento consciente y una experiencia dedicada al bienestar postural, siempre acompañadas de degustaciones, sorpresas y una cuidada selección de productos de las marcas colaboradoras.

Durante las dos jornadas también estarán presentes medios de comunicación y prensa especializada que compartirán en directo todo lo que suceda en este espacio único.

Cada participante recibirá una bolsa de tela de la marca con productos exclusivos, descuentos especiales y regalos preparados por las diferentes firmas colaboradoras. Con este evento, GUTS & LOVE presenta oficialmente la filosofía de Maison Guts, un nuevo espacio concebido para ir mucho más allá de la moda. Un lugar donde el diseño, la belleza, el deporte, el bienestar y la gastronomía conviven para crear una comunidad en torno a un estilo de vida contemporáneo y consciente.

Summer Experience nace con la vocación de convertirse en una cita imprescindible del verano en Bizkaia, ofreciendo una combinación poco habitual: descubrir la colección de GUTS & LOVE con precios extraordinarios mientras se disfruta de experiencias exclusivas junto a algunas de las marcas más reconocidas del sector del bienestar y la belleza.

Contacto

Emisor: GUTS AND LOVE

Contacto: GUTS AND LOVE

Número de contacto: +34944200620