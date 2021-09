Summit One Vanderbilt pone a la venta hoy las entradas para la apertura del 21 de octubre (2)

- Summit One Vanderbilt, la experiencia de observatorio más inmersiva del mundo, pone a la venta hoy las entradas para la apertura del 21 de octubre

Experiencia eufórica y multisensorial – Transcendence – El primer capítulo de Air diseñado por Kenzo Digital – Revealed

Nuevo vídeo de los ascensores de cristal para exteriores de SUMMIT One Vanderbilt que se elevan hasta el mirador exterior más alto de Midtown

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) ha puesto a la venta hoy las entradas para SUMMIT One Vanderbilty ha mostrado el primer capítulo de Air, una experiencia inmersiva basada en la historia dentro de SUMMIT One Vanderbilt y diseñada por Kenzo Digital. Mezclando transparencia y reflectividad, Transcendence crea la ilusión de un espacio ilimitado, y confronta al mundo dentro de un universo infinito sin forma fija o límite. Cada momento en Transcendence proporciona una experiencia tentadora y singular, única para ese momento en el tiempo.

AIRAires una experiencia artística de recorrido y una historia de reflexión a nivel literal y a su vez figurada. Cada paso a lo largo del viaje de Air sirve como reorganización en torno a lo que ven los visitantes con una complejidad y escala increíbles, como si desafiara la física. Se trata de una inmersión en la naturaleza en el corazón de Manhattan, comparado con un Central Park en el cielo. Contando además con su punto de vista único, Air trae el entorno exterior al espacio y luego lo magnifica de forma infinita.

"Además de su notable materialidad, Air es una entidad viva que respira, expresada a través de su uso multisensorial del sonido, la iluminación y el diseño de producción. Es una historia que evoluciona con cada espacio sucesivo, llevando a los visitantes más y más profundamente en la experiencia hasta que finalmente, se vuelven parte de ella. Aunque Air es profundamente personal, la experiencia revela una conciencia compartida, invitando a visitantes de cualquier edad a deleitarse con la maravilla colectiva", explicó Kenzo Digital, artista y consejero delegado de Kenzo Digital Immersive. "A través de sus ilimitadas yuxtaposiciones de formas, Air te obliga a vivir el momento presente: tranquilo, consciente y libre".

ASCENT, LEVITATION, APRÈS y la SUMMIT TERRACEEl observatorio de SUMMIT One Vanderbilt proporciona mucho más que vistas espectaculares. Además de Air, SUMMIT One Vanderbilt ofrece experiencias emocionantes, comida y bebida de nivel mundial y una terraza al aire libre con la pradera alpina urbana más alta del hemisferio occidental. Los amantes de las emociones fuertes pueden disfrutar de 2 opciones para poner a prueba su temple. Los palcos LEVITATION de SUMMIT One Vanderbilt permiten a los huéspedes salir del edificio y pararse sobre un cristal transparente a 1.063 pies sobre Madison Avenue, con el ajetreo y el ajetreo de las calles de la ciudad directamente debajo de ellos. Para el buscador de emociones extremas, SUMMIT One Vanderbilt's ASCENT, un elevador de vidrio con piso de vidrio transparente, llevará a los invitados desde el nivel de la terraza hasta el costado del edificio, a más de 1,200 pies (364 metros), anidando en la vista más alta en el centro de Manhattan. Las últimas paradas del viaje SUMMIT One Vanderbilt son APRÈS y SUMMIT TERRACE. APRÈS es el salón y café altísimo de SUMMIT One Vanderbilt que proporciona comidas ligeras a medida y un innovador programa de cócteles que ha sido diseñado por medio de Danny Meyer's Union Square Events. Las ofertas de APRÈS se pueden disfrutar dentro del salón y cafetería de temática nórdica diseñada por Snøhetta o al aire libre en la SUMMIT TERRACE. La SUMMIT TERRACE se integra a los lados sur y oeste de One Vanderbilt y es el lugar perfecto para observar al aire libre y conseguir disfrutar de las increíbles vistas de hasta 80 millas mientras brinda por su experiencia disfrutada en SUMMIT One Vanderbilt.

"La emoción que rodea a SUMMIT One Vanderbilt ha sido tremenda. Ahora que finalmente podemos ofrecer un vistazo a la impresionante experiencia artística inmersiva de varios niveles y salas que es Air, la gente comenzará a comprender lo diferente que es este destino si lo comparamos con cualquier otra parte del mundo", explicó Marc Holliday, presidente y consejero delegado de SL Green. "Estamos impacientes de poder dar la bienvenida a los neoyorquinos y visitantes a Nueva York para experimentar este destino, un destino que es realmente único y que se encuentra en el corazón de Manhattan, estando conectado a Grand Central Terminal. La gente querrá volver a SUMMIT One Vanderbilt una y otra vez".

Diseño : SUMMIT One Vanderbilt es un espacio de entretenimiento de cuatro niveles que cuenta con 65.000 pies cuadrados y que ha llevado años concebir, diseñar y desarrollar, reuniendo a un equipo de expertos líderes en diseño y arquitectura. Snøhetta se encargó del diseño del interior de SUMMIT One Vanderbilt como una experiencia urbana sensorial que eleva a los visitantes hacia el cielo. "SUMMIT One Vanderbilt es un espacio inmersivo y sensorial en el que se integra el paisaje urbano de Nueva York. Entre el arte integrado, el sonido y la iluminación, junto a las amplias vistas del observatorio, al estar centrados en el diseño de interiores se consigue que los visitantes logren comprender su lugar en la ciudad más grande", dijo Anne -Rachel Schiffman, directora de Snøhetta.

Culinario : Los Danny Meyer's Union Square Events van a servir para otorgar experiencias culinarias únicas en SUMMIT One Vanderbilt con bares en el interior y al aire libre, un salón y una cafetería durante todo el día, y lugares para tomar refrigerios elevados. El menú se revelará más cerca de la apertura, con elementos prometedores que sorprenden y deleitan, además de bebidas, cócteles y platos familiares únicos. "Nuestro equipo está orgulloso por el hecho de poder añadir un sabor adicional a este nuevo y emocionante destino que colocará un rotundo signo de exclamación en el renacimiento de la ciudad de Nueva York", destacó Danny Meyer, fundador y consejero delegado de Union Square Hospitality Group.

Salud y seguridad : La atracción se ha diseñado pensando en la seguridad y el bienestar como una prioridad máxima durante el tiempo de la COVID-19 y va a funcionar de acuerdo con todas las pautas y mandatos actuales del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y los CDC. Como líder mundial en iniciativas ambientales, sociales y de gobierno, SL Green ha invertido mucho en características de sostenibilidad en One Vanderbilt, asegurando que la torre mantenga una de las huellas de carbono más bajas en edificios de escala similar en la ciudad de Nueva York. Summit One Vanderbilt tiene una higienización de vanguardia con luz UV-c y filtración de aire MERV 16, y filtros HEPA de compuestos orgánicos volátiles (COV) de 9 etapas para garantizar la calidad de aire y las superficies más limpias que sean posibles.

Vista previa e información adicional : En principio, SUMMIT One Vanderbilt estará abierto de jueves a domingo y los precios de las entradas son a partir de 39 dólares para adultos. Los precios especiales para los residentes de la ciudad de Nueva York también están disponibles solo de forma online. Si desea más información y comprar entradas de cara a experimentar SUMMIT One Vanderbilt a partir del 21 de octubre, visite www.summitov.com. Siga SUMMIT One Vanderbilt en Instagram y Facebook a través de @summitov.

Acerca de SL Green SL Green Realty Corp., una empresa que forma parte de la lista S&P 500 y el propietario de oficinas más grande de Manhattan, es un fideicomiso de inversión inmobiliaria totalmente integrado, o REIT, que se centra principalmente en adquirir, administrar y maximizar el valor de las propiedades comerciales de Manhattan. Al 30 de junio de 2020, SL Green tenía participaciones en 96 edificios por un total de 41 millones de pies cuadrados. Esto incluyó participaciones en la propiedad en 28,7 millones de pies cuadrados de edificios de Manhattan y 11,2 millones de pies cuadrados que aseguran la deuda y las inversiones de capital preferentes.

Para añadirse dentro de la lista de distribución de la compañía o para obtener los últimos comunicados de prensa y otra información de la compañía, visite nuestro sitio web en www.slgreen.com o comuníquese con la sección de Relaciones con Inversores en el teléfono (212) 594-2700.

Acerca de Kenzo Digital Somos un estudio de narración inmersiva que crea mundos alternativos alucinantes emocionalmente poderosos en el espacio físico o virtual. Yuxtaponemos elementos de arte, cine, teatro y arquitectura para producir un trabajo innovador que cambia su experiencia sensorial al servicio de la historia. Nuestro objetivo no es solo entretener o emocionar, sino también involucrarnos en formas que creen recuerdos de significado duradero.

Acerca de Snøhetta Desde hace más de 30 años, Snøhetta ha diseñado algunos de los proyectos públicos y culturales más notables del mundo. Snøhetta puso en marcha su carrera en el año 1989 con la entrada ganadora del concurso para la nueva biblioteca de Alejandría, Egipto. Tras ello realizó la comisión para la Ópera y Ballet Nacional de Noruega en Oslo, y el Pabellón del Museo Nacional Conmemorativo del 11 de septiembre en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York, entre muchos otros. Desde sus inicios, la práctica ha mantenido su enfoque original transdisciplinario, integrando además arquitectura, paisaje, interior, producto, diseño gráfico, digital y arte en todos sus proyectos. La naturaleza colaborativa que existe entre las diferentes disciplinas de Snøhetta es una fuerza impulsora esencial de la práctica.

Acerca de Union Square Events Somos parte del Union Square Hospitality Group de Danny Meyer, que incluye restaurantes, bares, cafés y restaurantes informales rápidos, además de los servicios de eventos a gran escala de Union Square Events, soluciones de servicio de alimentos para instituciones públicas y privadas, consultoría de la industria, y programación y asociaciones educativas. Fundada en el año 2005 bajo el nombre de Hudson Yards Catering, Union Square Events es un líder culinario y de operaciones en la industria hotelera, y está asociado con una cartera diversa formada por los mejores clientes de su clase. Producimos eventos con catering únicos y experiencias gastronómicas incomparables dentro de una amplia variedad de lugares culturales, corporativos, de entretenimiento y privados en toda la ciudad de Nueva York y más allá.

