Sun&Blue Congress presenta el programa científico de su segunda edición

El congreso internacional de Turismo y Economía Azul se celebra del 20 al 22 de noviembre en Almería con un programa que aborda nueve temáticas a través de Keynotes Speakers, mesas de debate, paneles científicos y eventos paralelos. Gunter Pauli, Paul Holthus, Nacho Dean, Dr Sylvia Earle y Olivia Mandle serán las Keynotes Speakers de esta edición

Madrid, 24 de julio de 2024.- Sun&Blue Congress, el primer congreso internacional de Turismo y Economía Azul ha presentado en Madrid el programa científico de su segunda edición, la cual se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Cabo de Gata – Ciudad de Almería’. El lugar elegido para la ocasión ha sido la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) donde el Consejo Asesor y el Comité Técnico del congreso han mantenido una jornada de trabajo.



El encuentro ha estado liderado por Tim Ott, director general de Sun&Blue Congress; Yolanda de Aguilar, secretaria general para el Turismo de Andalucía; José Enrique Millo, secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación de Andalucía; María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería y presidenta del Consejo Asesor del congreso, Inmaculada de Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte en CEOE.



Durante su intervención, Tim Ott, confirmó que la internacionalización es el gran reto de esta segunda edición: "se ha fijado triplicar el número de asistentes de fuera de España superando los 21 países participantes de 2023, además de contar con cinco Keynotes Speakers internacionales".



Otra de las novedades es que "vamos a duplicar los eventos paralelos" respecto a la primera edición. De los 12 confirmados, ocho son de carácter internacional con entidades o proyectos como WestMED Initiative, Interreg Euro-MED Sustainable Tourism Mission, CPMR-Intermediterranean Commision, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR), Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry (ASCAME) o X23 - The Innovation Bakery.



El contenido del programa científico de esta nueva edición ofrece una perspectiva integral sobre las últimas tendencias, tecnologías y prácticas sostenibles en turismo. "Traemos expertos de todo el mundo, los cuales girarán sus intervenciones alrededor de las nueve verticales de Tecnología, Energía, Financiación, Islas y Territorios, Costas y Playas, Puertos e Industria Marítima, Hotelería, Cultura y Gastronomía, y Deporte. En definitiva, Keynote Speakers de primer nivel, mesas de debate, networking, intercambio de las mejores prácticas y talleres donde siempre participarán los tres actores claves del Turismo y Economía Azul: empresa privada, institución pública y comunidad científica".



Programa Sun&Blue 2024

Sun&Blue Congress 2024 estructura su programa en torno a las nueve verticales de Puertos e Industria Marítima, Islas y Territorios, Costas y Playas, Tecnología, Energía, Financiación, Deporte, Cultura y Gastronomía, y Hotelería. Estas temáticas se abordarán en formato Keynotes Speakers (ponencias magistrales), mesas de debate y talleres, desarrollándose en un total de tres salas.



La primera jornada del congreso acogerá el acto inaugural; las ponencias magistrales de Gunter Pauli, creador de concepto "Economía Azul", y Paul Holthus, presidente y CEO de World Ocean Council (WOC); cuatro mesas de debate sobre Tecnología; y otras cuatro sobre Puertos e Industria Marítima. Ese mismo día se celebrará la fiesta de bienvenida ‘Welcome Party’.



Para la segunda jornada se esperan doce mesas de debate que abordarán las temáticas de Energía, Islas y Territorios, Costas y Playas, y Cultura y Gastronomía, además de la presentación de la Estrategia de Economía Azul de Andalucía. La ponencia magistral del día la protagonizará Nacho Dean, naturalista, explorador profesional y divulgador, y embajador de la segunda edición de Sun&Blue Congress. Ya por la noche está programada la cena de gala del congreso y el acto de entrega de Premios Sun&Blue 2024.



La tercera y última jornada, se centrará en las verticales de Financiación, Hotelería y Deporte con un total de nueve mesas de debate; una sesión especial donde las principales entidades europeas tratarán el presente y futuro del Turismo Azul; la participación de los Keynotes Speakers, Dr Sylvia Earle, bióloga marina, exploradora y activista; y Olivia Mandle, activista medioambiental y por los derechos de los animales y embajadora del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea, ambas efectuarán un diálogo intergeneracional sobre la sostenibilidad costera; y el acto de clausura.



Además, Sun&Blue Congress contará con una zona expositiva donde las empresas del sector tendrán presencia para mostrar sus novedades en cuanto a servicios y productos y un área para la divulgación científica. También se habilitará un espacio de networking y una zona donde las entidades y asociaciones llevarán a cabo eventos paralelos.



En total, Sun&Blue Congress ocupará los 7.200 metros cuadrados de superficie que dispone el Palacio de Exposiciones y Congresos de Almería.



S&B Playas, la previa

Como preámbulo a la inauguración de la II Edición de Sun&Blue Congress, el 19 de noviembre, tendrá lugar el I Foro Internacional de Gestores de Playas con el objetivo de intercambiar conocimiento, experiencias de éxito y diferentes temáticas de interés para los gestores públicos del litoral de España. El evento se celebrará también en el Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Cabo de Gata – Ciudad de Almería’.



Durante el encuentro se llevará a cabo la constitución de la "Asociación de Gestores Españoles Públicos de Playas" (AGEPP). Una entidad que permitirá llenar un vacío existente en España de representación ante las instituciones públicas y privadas, proporcionando herramientas legales, normativas, financiación y recursos técnicos para un colectivo de importancia clave en el Turismo Azul.







