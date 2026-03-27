Sungrow y el ENEVO Group firman un acuerdo pionero de almacenamiento de energía de 1 GWh para impulsar la transición ene

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), ha anunciado la firma de un acuerdo sin precedentes con ENEVO Group, líder rumano en soluciones energéticas, para una serie de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía con una capacidad total de 1 gigavatio-hora (GWh) en Rumanía. Esta importante colaboración subraya la creciente confianza en la tecnología de almacenamiento de vanguardia de Sungrow y su compromiso con el apoyo a la rapidez de la transición de Europa hacia energías renovables.

La primera fase de la colaboración incluye proyectos por un total de 440 MWh encargados a principios de este año, cuya entrega está prevista antes de diciembre de 2026. Una fase posterior añade otros 560 MWh, lo que elevará el total a más de 1 GWh una vez que se hayan completado todos los proyectos. Todos los sistemas se instalarán en Rumanía y contarán con el premiado sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) PowerTitan 2.0 con refrigeración líquida de Sungrow, una solución de referencia para el apoyo a la red a gran escala y la integración de energías renovables.

A medida que la demanda de sistemas de almacenamiento de energía flexibles, fiables y seguros sigue aumentando en toda Europa, Sungrow refuerza su liderazgo en el suministro de soluciones ESS tecnológicamente avanzadas, bancables y con un soporte técnico completo. La serie PowerTitan ya se ha implantado con éxito en numerosos proyectos a escala Utility en toda la región, incluyendo, entre otros, casos en el Reino Unido, Alemania, España, Grecia, Italia, Suecia, Finlandia, Chipre y Bulgaria, lo que demuestra tanto la fiabilidad de la tecnología de Sungrow como su sólido soporte operativo local.

"Las grandes colaboraciones comienzan con una visión compartida, una ambición común y una comprensión clara de la dirección que está tomando el mercado. Nuestra colaboración con Sungrow comenzó en el sector solar y se ha convertido en una asociación estratégica más amplia, que ahora se expande al almacenamiento de energía en baterías a través de este acuerdo de 1 GWh. Juntos estamos acelerando la integración de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con la generación renovable, al tiempo que impulsamos la ambición de ENEVO de convertirse en un contratista EPC líder en sistemas de almacenamiento de energía en baterías a gran escala en la región", afirmó Radu Brașoveanu, director técnico y cofundador del Grupo ENEVO.

"La confianza que nuestros socios depositan en Sungrow es la base de nuestro crecimiento continuo", afirmó James Li, vicepresidente de Sungrow Europe y responsable de ESS. "Es un verdadero honor para nosotros colaborar con ENEVO Group en esta cartera de proyectos de 1 GWh, todo un hito en Rumanía. Nuestro equipo mantiene su pleno compromiso de ofrecer una atención al cliente inigualable en todas las fases —desde el diseño y la entrega hasta la puesta en marcha y la operación— garantizando el éxito a largo plazo de los proyectos y la seguridad energética para nuestros partners".

Este acuerdo estratégico entre Sungrow y ENEVO Group consolida aún más la posición de Sungrow como la empresa número uno en bancabilidad en FV, ESS y PCS a nivel mundial, según la clasificación de BloombergNEF, y destaca su creciente presencia en uno de los mercados de almacenamiento de energía más dinámicos de Europa.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 29 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En diciembre de 2025, Sungrow había instalado 1000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, nos comprometemos a tender puentes hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio inigualable. Para obtener más información, visite: www.sungrowpower.com

Acerca de ENEVO Group

ENEVO Group es un contratista EPC integrado especializado en infraestructuras energéticas, con una trayectoria probada en la ejecución de proyectos complejos en el ámbito de las energías renovables, el transporte y la distribución de energía, las subestaciones eléctricas y la automatización industrial. Respaldada por un equipo multidisciplinar de más de 500 profesionales, entre los que se incluyen ingenieros eléctricos y civiles, especialistas en automatización y expertos en ciberseguridad, la empresa abarca todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño y la adquisición hasta la instalación, la puesta en marcha, la conformidad con la red y el soporte operativo a largo plazo.

Con oficinas en Rumanía, España, Alemania, Arabia Saudí y Egipto, ENEVO Group ayuda a utilities, promotores y clientes industriales a crear soluciones energéticas más inteligentes, resilientes y sostenibles.

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