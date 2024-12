Sungrow y KTISTOR Energy se asocian para implementar PowerTitan 2.0 para proyectos Milestone BESS en Grecia

Image_967934_20773639 - SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD./PR NEWSWIRE

Sungrow se asocia con KTISTOR Energy para la primera implementación de PowerTitan 2.0 BESS en Grecia.

Sungrow suministrará su avanzado PowerTitan 2.0 BESS para cuatro proyectos clave de almacenamiento de energía en el norte y centro de Grecia con una capacidad total de 105 MWh.

Se espera que las entregas del BESS se realicen durante el verano de 2025.

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, Grecia, 24 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, el proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, se enorgullece de anunciar la asociación estratégica con KTISTOR Energy para la implementación del innovador sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS) PowerTitan 2.0 refrigerado por líquido en varios proyectos clave en Grecia. KTISTOR es una empresa constructora líder y en constante evolución que adquiere una importante actividad en el campo de la construcción de proyectos de Fuentes de Energía Renovables como EPC, además de desarrollar e integrar proyectos privados propios que cubren una amplia gama de aplicaciones, incluyendo eólica, solar, BESS y servicios auxiliares. Esta colaboración marca la primera vez que el PowerTitan 2.0 se utilizará en el mercado griego, desempeñando un papel fundamental en la mejora de la estabilidad de la red y respaldando los objetivos nacionales de transición hacia las energías renovables.

Los proyectos cubiertos por este acuerdo incluyen cuatro instalaciones de ESS en el norte y centro de Grecia, dos de ellas con licencia y que se operarán bajo el esquema de licitación de ESS griego, y dos de ellas participarán en el mercado libre. En detalle:

Proyecto Dokos en Rodopi, con una licencia de 8.875 MW por 2 horas, con una capacidad útil instalada inicial de 25.065 MWh.

Proyecto Petra en Kozani, con licencia de 7,8 MW durante 2 horas, suministrando 20.055 MWh.

Agia Anna , en Viotia, con licencia de 7,8 MW para 3 horas, con una capacidad útil instalada inicial de 30,09 MWh.

Agia Anna II en Viotia, con licencia de 7,8 MW durante 3 horas, capacidad utilizable instalada inicial de 30,09 MWh.

La capacidad total de estos proyectos asciende a 105 MWh, todos impulsados por el vanguardista sistema PowerTitan 2.0 de Sungrow. Se esperan entregas de los sistemas en el verano de 2025, lo que destaca aún más la capacidad de producción de Sungrow, la logística avanzada para entregas cortas y la rápida respuesta a los requisitos de los clientes para brindar soluciones personalizadas para necesidades específicas.

El PowerTitan 2.0 es un sistema de almacenamiento de energía realmente avanzado diseñado específicamente para aplicaciones de de estabilización y soporte de redes eléctricas, que ofrece mayorresistencia, flexibilidad y eficiencia de la red. Su tecnología de refrigeración líquida garantiza una gestión térmica óptima, lo que contribuye a mejorar la vida útil del sistema y reducir los costes operativos. Además, la arquitectura inteligente de bloques AC-DC del sistema permite una implementación rápida y una adaptación óptima y rápida a proyectos de diversos tamaños. La amplia experiencia de Sungrow en almacenamiento de energía la posiciona como un actor clave para apoyar la transición global hacia las energías renovables.

George Fakidis, propietario de KTISTOR Energy, explicó: "Estamos encantados de colaborar con Sungrow en el despliegue de la innovadora tecnología PowerTitan 2.0 BESS para estos proyectos fundamentales en Grecia. En KTISTOR Energy, estamos comprometidos a impulsar la transición hacia un futuro energético más sostenible y resiliente. Esta asociación subraya nuestra dedicación para integrar soluciones de vanguardia que no solo mejoren la estabilidad de la red, sino que también aceleren la adopción de energía renovable en toda la región. Junto con Sungrow, estamos allanando el camino hacia un panorama energético más ecológico y eficiente en Grecia".

Anastasios Gkinis, director regional de Sungrow para SEE, CEE y CIS, comentó: "Nos sentimos honrados por la confianza de KTISTOR en la tecnología de vanguardia de Sungrow y el compromiso de nuestro equipo de proporcionar soporte de alto nivel en cada etapa de estos proyectos emblemáticos. El despliegue de PowerTitan 2.0 en Grecia reforzará la estabilidad de su red eléctrica y aportará significativamente a los esfuerzos del país en la transición energética. A medida que BESS se convierte en una parte crucial del desarrollo futuro de las energías renovables, Sungrow se mantiene firme junto con sus partners para tender un puente hacia su misión: Clean Power For All".

Esta asociación marca otro hito en el compromiso de Sungrow de impulsar la innovación y apoyar la integración de energías renovables a gran escala en toda Europa. Sungrow continúa liderando el camino hacia un futuro más sostenible, proporcionando soluciones energéticas fiables y eficientes a sus socios en todo el mundo.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionero en soluciones de energía sostenible durante más de 27 años. Hasta junio de 2024, Sungrow ha instalado 605 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa número uno del mundo en envíos de inversores fotovoltaicos (S&P Global Commodity Insights) y la empresa asiática de almacenamiento de energía más rentable (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en más de 170 países, respaldados por una red de 490 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, estamos comprometidos a tender un puente hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio incomparable. Para obtener más información, visite la página web www.sungrowpower.com.

Contacto: Mina Zhang, mina.zhang@cn.sungrowpower.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582869/image_967934_20773639.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sungrow-y-ktistor-energy-se-asocian-para-implementar-powertitan-2-0-para-proyectos-milestone-bess-en-grecia-302338716.html