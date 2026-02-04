Sungrow lanza el sistema de almacenamiento de energía PowerTitan 3.0 para la transición energética de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, el proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía ha lanzado el PowerTitan 3.0, un avanzado sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido para aplicaciones a gran escala en Europa. El PowerTitan 3.0 aborda desafíos regionales clave para la transición energética (bajos precios de PPA, códigos de red más estrictos y expectativas crecientes sobre la seguridad y los retornos del ciclo de vida) aportando valor en múltiples escenarios y entregando 16 millones de euros adicionales en retorno de inversión para un proyecto de 1 GWh*, mayor seguridad y fiabilidad para las partes en el almacenamiento de energía.

SiC PCS y celdas de batería apiladas de 600 Ah+: mayor eficiencia y seguridad

PowerTitan 3.0 fue diseñado para ser pionero a la hora de afrontar los retos de un sistema energético moderno. Un único contenedor de 20 pies integra 1,78 MW de potencia y 7,14 MWh de baterías, lo que permite una configuración de 4 horas en la que un bloque alcanza los 7,2 MW/28,5 MWh.

La solución cuenta con la primera aplicación a gran escala de un sistema de conversión de energía de carburo de silicio (SiC PCS) totalmente refrigerado por líquido, el sistema otorga una capacidad de 450 kVA por unidad, logrando una eficiencia máxima del 99,3% y un RTE del sistema del 92%.

Para superar el desafío de plantas cada vez mayores, el PowerTitan 3.0 adopta las innovadoras celdas stacked de Sungrow de más de 600Ah. A diferencia de las celdas tradicionales, el diseño stacked elimina la tensión en las esquinas, minimiza la resistencia interna y reduce significativamente riesgos como el plating del litio, los cortocircuitos internos y la fuga térmica.

Sungrow optimiza aún más la seguridad al colocar rejillas de ventilación y terminales de electrodos en extremos opuestos de la celda. Puede garantizar que la batería permanezca en buenas condiciones incluso si las rejillas de ventilación están abiertas.

Además, el Battery Management 2.0 ofrece más del 95% de precisión en el diagnóstico del plating del litio y más del 99% de precisión en las advertencias de riesgos térmicos, lo que permite la prevención proactiva de riesgos durante todo el ciclo de vida del sistema.

Con una densidad energética de 483 kWh/m y una disposición compacta de solo 15 cm back to back, una planta de 1 GWh cabe en 6.951 m, lo que reduce los costes de construcción en más de un 20% en comparación con soluciones similares.

Rápida implementación

Con su diseño con PCS incorporada, el PowerTitan 3.0 está preinstalado y preconfigurado en fábrica, esto permite completar configuraciones y comprobaciones automáticas en una hora. De esta forma se puede implementar un proyecto de 1 GWh en sólo 12 días.

La eficiencia de operación y mantenimiento mejora en un 92%, con alertas tempranas para más de 30 tipos de fallos y más del 99% de precisión en la localización de la causa, lo que minimiza la necesidad de visitas de expertos al sitio. La herramienta PowerDoctor O&M mejora aún más las operaciones al generar informes del estado de la planta y proporcionar instrucciones de reparación, lo que hace que el mantenimiento sea proactivo y eficiente.

Equilibrio de SOC a nivel de planta, 8% más de descarga

El PowerTitan 3.0 asigna un PCS por rack, eliminando así el desequilibrio de SOC entre racks. Con un error de estimación de SOC de menos del 3% y una calibración automatizada a nivel de rack y bloque, el sistema permite descargar hasta un 8% más de energía durante su ciclo de vida, lo que se traduce directamente en mayor rendimiento e ingresos.

Resistente a condiciones operativas duras y diversas

Al enfrentarse a entornos extremos sin comprometer el rendimiento, el sistema funciona sin reducción de potencia a temperaturas tan bajas como –40 °C, lo que lo hace adecuado para las regiones nórdica y alpina. Con protección IP55 y clasificación anticorrosión C5, también se adapta bien a las zonas costeras y de alta humedad de Europa.

Además, Sungrow también ha establecido nuevos puntos de referencia en la seguridad global con sus pruebas de combustión a gran escala que batieron récords en la serie PowerTitan, demostrando que no hay propagación del fuego en condiciones extremas.

Capacidad de formación de redes en escenarios solares, eólicos y de almacenamiento

El almacenamiento de energía desempeña un papel fundamental en la gestión de la energía de origen renovable y, al mismo tiempo, proporciona un apoyo esencial para la estabilidad y fiabilidad de la red. PowerTitan 3.0 integra la avanzada tecnología de formación de redes de Sungrow, lo que permite la operación de generar redes en aplicaciones solares, eólicas y de almacenamiento de energía. Esta capacidad ha sido validada en proyectos emblemáticos como el proyecto de 7,8 GWh en Arabia Saudi, que es la planta de almacenamiento de energía que forma una red más grande del mundo. PowerTitan 3.0 ofrece una respuesta de potencia reactiva de 20 milisegundos, generación de tensión a nivel de microsegundos y capacidad de black start a escala de GW, lo que refuerza la resiliencia de la red.

La serie PowerTitan ya ha experimentado una fuerte adopción en toda Europa, con proyectos emblemáticos como el Vilvoorde BESS de 800 MWh en Bélgica (ENGIE), el Bramley BESS de 331 MWh en el Reino Unido, el Kalanti BESS de 100 MWh en Finlandia y el Stendal BESS de 230 MWh en Alemania (Nofar Energy). Con una fuerte y creciente presencia local en Europa, Sungrow se compromete a trabajar estrechamente con los clientes para implementar soluciones de almacenamiento de energía fiables, rentables y de alto rendimiento que proporcionen valor a largo plazo en una amplia gama de aplicaciones, incluidos los sistemas híbridos renovables, el almacenamiento independiente, los centros de datos y las microrredes complejas.

*Basado en un precio base de PPA de 34 EUR/MWh, una vida útil de 20 años con un ciclo de carga-descarga por día, generando ingresos únicamente a partir de las ventas de electricidad.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionero en soluciones de energía sostenible durante más de 29 años. Hasta junio de 2025, Sungrow ha instalado 870 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa de almacenamiento de energía e inversores fotovoltaicos más rentable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia para el cliente. En Sungrow, estamos comprometidos a tender un puente hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio incomparable. Para obtener más información, visite la página web: www.sungrowpower.com/en .

