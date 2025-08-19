(Información remitida por la empresa firmante)

- Sungrow presenta su laboratorio de tecnología de hidrógeno de vanguardia en Alemania, impulsando la innovación mundial en hidrógeno verde

MÚNICH, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Centro de Investigación Sungrow ha establecido un Laboratorio Europeo de Tecnología del Hidrógeno en Múnich, Alemania, reforzando así su compromiso con la innovación global en materia de hidrógeno verde. Estratégicamente ubicado en el Parque Empresarial del Aeropuerto de Múnich, el laboratorio sirve como centro clave para el avance de las tecnologías de electrólisis del agua y Power-to-X (P2X), en consonancia con las estrictas normas europeas de desarrollo del hidrógeno.

Plataforma de pruebas multifuncional que cumple con las normas de seguridad

El laboratorio está diseñado como una instalación de vanguardia que da prioridad a la seguridad y cumple plenamente con la normativa alemana (ASiG, GefStoffV y BG RCI). Equipado con un sistema de ventilación octuple y monitorización en tiempo real del hidrógeno y el oxígeno, garantiza la seguridad de las operaciones para los diversos miembros de su equipo internacional. La plataforma integra la fabricación de materiales, las pruebas de componentes y el análisis de datos digitales, formando una cadena de I+D de ciclo cerrado desde el desarrollo de materiales hasta la validación de sistemas.

Capacidades avanzadas para la innovación global

La instalación alberga actualmente cuatro laboratorios especializados (físico, óptico, químico y electroquímico) que cuentan con capacidades de impresión 3D, microscopía SEM y montaje PEM de alta precisión. Diseñado con una importante capacidad de expansión, el laboratorio ha reservado un amplio espacio para dar cabida a los futuros desarrollos tecnológicos y necesidades de ensayo. Aprovecha estaciones de ensayo de renombre mundial para ofrecer una caracterización electroquímica presurizada con una precisión inigualable.

Como parte de la estrategia tecnológica global de Sungrow Hydrogen, este laboratorio de Múnich se une a su plataforma empírica líder en el sector para la producción de hidrógeno mediante electrólisis de agua de 30 MW, su centro de investigación de materiales clave y su centro de investigación de productos para formar una cadena de innovación completa. A través de la investigación localizada y la colaboración internacional, Sungrow Hydrogen, en colaboración con el Centro de Investigación Sungrow, está abordando los retos críticos del sector para acelerar la comercialización de soluciones de hidrógeno verde en todo el mundo. Esta inversión estratégica refuerza su liderazgo tecnológico al tiempo que impulsa el avance de la industria del hidrógeno.

