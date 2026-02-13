Sungrow presenta una solución acoplada a DC para redefinir el valor de los sistemas PV-ESS en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que se acelera la transición energética, la tecnología fotovoltaica con almacenamiento se adopta cada vez más en las plantas solares europeas a gran escala. Según BloombergNEF, se espera que la capacidad acumulada de fotovoltaica con almacenamiento en Europa supere los 15 GWh para 2029. Sin embargo, los altos costes, las limitaciones de eficiencia y la reducción de la energía solar siguen limitando el potencial económico de estos sistemas.

En el Sungrow PV & ESS Summit, Sungrow presentó su solución integral PV-ESS con acoplamiento en DC, que incluye el inversor modular 1+X con interfaz dedicada para almacenamiento, el PowerTitan 3.0 con módulo DC/DC integrado y el sistema de gestión PV-ESS. Basada en un diseño integral PV-ESS, la solución mejora la eficiencia operativa, permite una gestión flexible de la energía y refuerza la compatibilidad con la red para proyectos solares europeos a gran escala.

Coordinación fluida entre PV y almacenamiento: Impulsando un mejor rendimiento del sistema

El sistema admite hasta 8 horas de descarga, una alta relación DC/AC de hasta 2,0 y un aprovechamiento de la energía del ESS de hasta el 100 %. Al optimizar el arbitraje energético en los períodos de precios pico y valle, el sistema permite un suministro fiable de energía verde 24/7, a la vez que ofrece una optimización integral de los costes del sistema, la conversión de energía y la regulación de potencia, sentando las bases para un mayor valor del proyecto.

Costes y eficiencia optimizados durante todo el ciclo de vida del proyecto

Al eliminar la necesidad de un convertidor (PCS) y una Estación MVS independientes, se reducen significativamente los requisitos de cableado de AC,y la arquitectura acoplada a DC ofrece un ahorro sustancial de costes. En un proyecto típico de 100 MW de energía fotovoltaica + 200 MWh de almacenamiento, esto puede ahorrar hasta 1 millón de euros en CAPEX. Además, la solución acoplada en DC mejora la eficiencia general de conversión de energía entre un 3 y un 5 %, lo que optimiza la rentabilidad del proyecto a largo plazo.

Más allá de la optimización del hardware, el diseño integral PV-ESS optimiza el rendimiento, desde la entrega hasta la operación. Durante la fase de entrega, esta propuesta agiliza la instalación y la puesta en marcha, lo que permite una conexión a la red más rápida. Durante la operación, el software interno mantiene un rendimiento óptimo en condiciones variables, mientras que la red de servicio posventa de Sungrow garantiza una gestión eficiente y fiable del sistema. En conjunto, estas capacidades permiten una alta eficiencia operativa durante todo el ciclo de vida, maximizando la rentabilidad de los activos para proyectos de energía fotovoltaica con almacenamiento a gran escala en Europa.

Suministro y gestión inteligente de energía

El sistema almacena automáticamente el exceso de generación fotovoltaica durante los picos de producción o periodos de restricción de la red. Carga rápidamente durante las ventanas de alta generación y bajo precio, y descarga sin problemas durante los picos de demanda. Esta regulación inteligente reduce la restricción, estabiliza la producción fotovoltaica y proporciona energía más eficiente para la red, garantizando un suministro energético fiable las 24 horas.

Tecnología Grid-forming garantizando un funcionamiento estable en todas las condiciones de la red

Diseñada para los entornos de red cada vez más complejos y débiles de Europa, la solución integra avanzadas capacidades de formación de red para garantizar la estabilidad del sistema y los equipos en todas las condiciones de la red. Ofrece un soporte de inercia más robusto y rápido, reduciendo el tiempo de respuesta de frecuencia de cientos de milisegundos a menos de 5 ms. Esto permite una rápida estabilización de la frecuencia de la red y mejora la fiabilidad general del sistema.

Con una tolerancia a sobretensiones transitorias 1,8 veces superior y la evaluación en tiempo real de indicadores de intensidad de red, como la relación de cortocircuito (SCR), el sistema puede alternar sin problemas entre los modos de seguimiento de red y de formación de red, lo que permite un funcionamiento fiable en transiciones dinámicas de red débil a fuerte.

Hasta la fecha, el sistema PV-ESS con acoplamiento en DC de Sungrow se ha implementado en más de 90 proyectos en todo el mundo, como por ejemplo, un proyecto PV de 100 MW + ESS de 220 MWh en Australia y un proyecto PV de 181 MW + ESS de 638 MWh en Chile, lo que demuestra su fiabilidad en diversos entornos de red y mercado. Con el lanzamiento de PowerTitan 3.0 en Europa, Sungrow seguirá impulsando la innovación tecnológica y la evolución de soluciones, acelerando la transición energética europea al generar mayor valor mediante sistemas PV con almacenamiento más eficientes y fiables.

