(Información remitida por la empresa firmante)

-SUNLU e INSLOGIC lanzan el gabinete deshumidificador de filamento FilaDC i10 para el almacenamiento a largo plazo de filamentos

La nueva FilaDC i10 combina deshumidificación activa, almacenamiento para 10 bobinas, bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso para ayudar a mantener un entorno estable y de baja humedad para el almacenamiento de filamentos.

FRANKFURT, Alemania, 10 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- SUNLU e INSLOGIC presentan el gabinete deshumidificador de filamento FilaDC i10, una nueva solución de almacenamiento a largo plazo diseñada para ayudar a los usuarios de impresión 3D a proteger el filamento de la humedad entre impresiones.

Adsorción física + ciclo inteligente

El i10 utiliza un tamiz molecular para adsorber la humedad del aire dentro del gabinete. Su sistema de ciclo inteligente libera la humedad acumulada y restaura automáticamente la capacidad de adsorción, proporcionando un control continuo de la humedad entre el 10 y el 45 % de HR.

En las pruebas, el contenido de humedad del PETG almacenado en el i10 disminuyó del 0,34 al 0,21 % después de 96 horas, mientras que el PETG expuesto al aire libre aumentó del 0,35 al 0,39 % durante el mismo período.

Esto crea un entorno estable y de baja humedad para el almacenamiento a largo plazo de filamentos sin necesidad de un secado continuo a alta temperatura.

Almacenamiento para 10 bobinas, diseño apilable

El i10 almacena hasta 10 bobinas de filamento de 1 kg y admite bobinas de entre 0,25 y 5 kg.

Se pueden apilar varias unidades i10 verticalmente para ahorrar espacio; se recomienda apilar hasta tres unidades.

Una junta de sellado y tres potentes imanes ayudan a mantener el gabinete herméticamente cerrado y a conservar un entorno de almacenamiento estable.

Diseñado para almacenamiento a largo plazo

El i10 consume aproximadamente 0,23 kWh/24 h* y funciona por debajo de 30 dB, lo que lo hace ideal para uso continuo en hogares, estudios, talleres y salas de impresión.

Su diseño integrado no requiere una instalación complicada. Simplemente conéctelo, cargue el filamento y deje que mantenga el entorno de almacenamiento.

*Probado a 25 y 60 % de humedad relativa en una cámara vacía. Los resultados reales pueden variar.

Múltiples protecciones de seguridad

Para un funcionamiento prolongado, el i10 combina protección térmica por hardware con monitorización inteligente por software. Si se detecta una temperatura excesiva, el sistema emite una alerta en tiempo real.

Además de filamentos, el i10 también ofrece almacenamiento en baja humedad para otros artículos sensibles a la humedad, como lentes de cámara, componentes electrónicos, herramientas y objetos de colección.

Disponibilidad

El SUNLU INSLOGIC FilaDC i10 estará disponible para reserva a partir de:

15 de septiembre de 2026, a 7:00 AM UTCReservas: [https://bit.ly/4gGV5lb]

Acerca de SUNLU

Fundada en Zhuhai en 2013, SUNLU es una marca global de impresión 3D especializada en filamentos, resinas y accesorios. Con más de 270 líneas de producción, más de 25 millones de productos vendidos y más de 530 derechos de propiedad intelectual, SUNLU continúa impulsando la impresión 3D mediante la innovación, la calidad y la accesibilidad de sus productos.

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