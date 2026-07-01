SUNLU presenta el calentador AMS Lite y amplía su fábrica de EE.UU. con motivo de su 13º aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

ZHONGSHAN, China, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de julio, SUNLU celebra su 13º aniversario, marcando más de una década de innovación en materiales de impresión 3D, tecnología de secado de filamento y desarrollo de productos centrado en el usuario. Desde su fundación, SUNLU ha puesto a sus usuarios en el centro de su estrategia, ofreciendo productos de alta calidad a precios asequibles y perfeccionando continuamente sus procesos para mejorar la experiencia general del usuario. El 13º aniversario de SUNLU también es una ocasión para reconocer un año más de creatividad y compañerismo dentro de la comunidad de impresión 3D. Para celebrar este hito, SUNLU lanza una campaña global de aniversario diseñada para agradecer a su comunidad. La celebración premiará a 100 usuarios fieles seleccionados en diversas plataformas con premios que incluyen 10.000 rollos de filamento y 100 regalos exclusivos de aniversario. Un calentador AMS Lite exclusivo también sirve como muestra de agradecimiento por el apoyo y la confianza de los usuarios de todo el mundo.

Por si las celebraciones no fueran suficientes, SUNLU también presenta su última innovación: el calentador AMS Lite, que se lanzará el 20 de julio de 2026 a las 07:00 UTC. Diseñado específicamente para los usuarios de Bambu Lab AMS Lite, esta actualización permite imprimir y secar filamento simultáneamente sin comprometer ninguna de las funciones originales del AMS Lite. Al combinar el secado activo con la impresión continua, la solución ayuda a los usuarios a mantener las condiciones óptimas del filamento durante todo el proceso de impresión, mejorando la calidad de impresión y reduciendo los defectos relacionados con la humedad.

La humedad del filamento sigue siendo una de las causas más comunes de defectos de impresión, lo que provoca problemas como hilos sueltos, mala adherencia entre capas, imperfecciones en la superficie y una calidad de impresión inconsistente. El calentador AMS Lite soluciona estos problemas al permitir a los usuarios secar el filamento durante la impresión, eliminando la necesidad de interrumpir el flujo de trabajo o transferir materiales entre diferentes dispositivos.

El sistema admite temperaturas de secado de hasta 70 °C y es compatible con una amplia gama de materiales comunes, como PLA, PETG, ABS, ASA, PA y PC. Su diseño de doble canal de flujo de aire garantiza una distribución uniforme del calor en toda la cámara, lo que proporciona un secado más consistente y elimina los puntos calientes y el calentamiento desigual. Un sistema de ventilación automático inteligente elimina activamente la humedad durante el funcionamiento, evitando su acumulación y mejorando la eficiencia general del secado.

Para proteger aún más la calidad del filamento, la actualización incorpora un sistema de monitorización de humedad de alta precisión. Los usuarios pueden configurar umbrales de humedad, lo que permite que el sistema active automáticamente el secado cuando sea necesario y mantenga condiciones de almacenamiento óptimas las 24 horas. Gracias a sus múltiples protecciones de seguridad integradas y sistemas de monitorización de temperatura, el calentador AMS Lite ofrece una solución segura, práctica y altamente eficaz para mantener el rendimiento del filamento durante todo el proceso de impresión.

Por último, pero no menos importante, SUNLU continúa su expansión mundial y reafirma su voluntad de fortalecer su presencia en Norteamérica mediante la ampliación de su infraestructura de fábricas en Estados Unidos. Esta inversión contribuirá a mejorar la disponibilidad de productos, reducir los plazos de entrega y ofrecer un servicio más rápido y eficiente a su creciente clientela estadounidense.

Acerca de SUNLU

Fundada en 2013 en Zhuhai, la capital de los suministros para impresión 3D, SUNLU se ha dedicado a la fabricación de productos para impresión 3D durante más de 10 años y se especializa en filamentos, resinas y accesorios para impresoras 3D. Con más de 270 líneas de producción y más de 25 millones de productos vendidos, la empresa mantiene su compromiso con la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo de nuevos productos, asegurando más de 530 derechos de propiedad intelectual. SUNLU se dedica a proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos, impulsando continuamente la industria de la impresión 3D mediante la innovación y soluciones centradas en el cliente.

Para obtener más información, visitehttps://www.sunlu.comContacto: Milena Zhengmilena@sunlu.com

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