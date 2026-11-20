(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa presentó nuevas soluciones en materiales y equipos, compartió perspectivas sobre la gestión de la humedad en los filamentos y estableció contactos con profesionales del sector en Frankfurt.

FRANKFURT, Alemania, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- SUNLU, desarrollador de materiales y equipos para impresión 3D, participó en Formnext 2026 en Frankfurt del 17 al 20 de noviembre. La feria le brindó la oportunidad de presentar sus últimas soluciones e intercambiar opiniones con clientes, profesionales del sector y socios sobre el rendimiento de los materiales y las necesidades diarias de impresión.

SUNLU presentó el deshumidificador i10, el secador de filamento S4 Pro y su gama de filamentos 2.0 actualizada: PLA+ 2.0, PETG 2.0, Silk PLA+ 2.0 y High Speed PLA+ 2.0.

Gestión de la humedad en la impresión 3D

El 19 de noviembre, Mathieu Noguier, gerente de ventas y marketing para Europa de SUNLU, realizó una presentación sobre el armario deshumidificador i10. La sesión analizó cómo la humedad ambiental y el almacenamiento de los filamentos pueden influir en la manipulación del material y en la consistencia de la impresión, subrayando la importancia de un almacenamiento adecuado, además de una correcta selección del material.

El armario deshumidificador i10 y el secador de filamentos S4 Pro responden a necesidades distintas en cuanto a la gestión de los filamentos. En Formnext, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer cómo las soluciones de secado y almacenamiento de SUNLU contribuyen a lograr un flujo de trabajo de impresión más controlado.

Desarrollo de materiales para diferentes requisitos de impresión

La gama de filamentos 2.0 actualizada de SUNLU cubre diversas necesidades de impresión, desde proyectos cotidianos hasta aplicaciones que priorizan la velocidad de impresión o efectos visuales específicos. La empresa también presentó una selección de materiales de ingeniería destinados a aplicaciones más exigentes, los cuales ofrecen propiedades como resistencia al calor, al desgaste o a los impactos, según el material en cuestión.

Conexión con la industria y perspectivas de futuro

Formnext brindó además a SUNLU la oportunidad de conocer de primera mano las opiniones de los usuarios y de los actores del sector, analizar las necesidades emergentes y explorar posibles colaboraciones de cara a 2027. Estos intercambios permiten a la compañía comprender mejor la evolución de los requisitos de los materiales y las expectativas de los usuarios en diversos mercados y aplicaciones.

SUNLU seguirá interactuando con la comunidad global de impresión 3D a través del desarrollo de productos, contenido técnico, demostraciones y eventos del sector. Asimismo, la empresa llevará a cabo su campaña de Black Friday 2026 del 6 al 30 de noviembre. Visite la tienda oficial de SUNLU para obtener más información.

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