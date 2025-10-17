SUNMI brilla en GITEX, liderando el futuro del comercio con 'BIoT con IA, el Futuro del Comercio'

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 17 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- SUNMI, líder mundial en el Internet de las Cosas Empresarial (BIoT), presentó sus innovaciones bajo el lema "BIoT con IA, el Futuro del Comercio" en GITEX GLOBAL 2025 en Dubái. Este es el noveno año consecutivo que Sunmi participa en el evento, donde presentó su línea de productos de tercera generación, que incluye la nueva tableta empresarial CPad y la serie Flex 3, junto con soluciones de comercio digital desarrolladas con socios del ecosistema global, atrayendo la atención de visitantes de todo el mundo.

Como producto estrella estratégico de Sunmi para 2025, SUNMI CPad se convirtió en una de las innovaciones más comentadas de la feria gracias a su excelente rendimiento y versatilidad en diversos escenarios comerciales. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, CPad se ha implementado con éxito en mercados globales, ofreciendo una eficiencia excepcional para el comercio minorista, la alimentación y las bebidas, las finanzas y otros sectores. Cabe destacar que Commercial Bank of Ethiopia, una institución financiera africana líder, adoptó la solución SUNMI CPad PAY para facilitar una experiencia bancaria totalmente digital, acelerando así la transformación financiera digital en Oriente Medio y África. En el evento, socios globales exploraron oportunidades de colaboración y experimentaron de primera mano las capacidades de CPad.

Junto con CPad, el Flex 3 impresionó a los asistentes con su diseño modular y funcionalidad integral, demostrando los avances de Sunmi en dispositivos comerciales inteligentes que empoderan a empresas de todos los tamaños con herramientas digitales flexibles y de alto rendimiento.

En línea con la visión "IA para todo" de GITEX, Sunmi colaboró con líderes del sector como Lumous y Ashburn para presentar dos soluciones de vanguardia: "Autoservicio de check-in en hotel" y "Pago financiero inteligente". Estas demostraciones destacaron cómo la BIoT + IA puede transformar las industrias tradicionales al mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Durante la cena "SUNMI One Party", Sunmi celebró ceremonias de autorización de alianzas estratégicas con casi 20 colaboradores globales. Al profundizar la cooperación en el ecosistema local, Sunmi continúa construyendo una "Red Global SUNMI" más sólida, ofreciendo soluciones digitales a medida a comerciantes de todo el mundo.

Desde su debut en GITEX en 2017, Sunmi ha presentado constantemente innovaciones revolucionarias en este importante evento tecnológico global. Para 2025, las soluciones de Sunmi habrán llegado a más de 200 países y regiones, con el apoyo de una red de más de 62.000 socios del ecosistema, ofreciendo soluciones digitales consolidadas para el comercio minorista, la hostelería, las finanzas, la sanidad y otros sectores.

"La integración de la IA y la BIoT está transformando las industrias", afirmó Zhang Bin, director de SUNMI MEA. "A través de GITEX, nuestro objetivo es colaborar con nuestros socios del ecosistema global para crear experiencias empresariales altamente eficientes e innovadoras y un mundo verdaderamente interconectado".

