Sunport Power:puesto en funcionamiento el primer proyecto solar PV fuera de la red con el módulo S1

NAGANO, Japón, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Después de cuatro meses de instalación y prueba, el primer proyecto solar fotovoltaico industrial fuera de la red equipado con luz MWT y paneles flexibles en Japón se puso en funcionamiento e inició la generación de energía. Con la ayuda del sistema de almacenamiento de energía conectado, esta planta fotovoltaica en la azotea proporcionará a la fábrica electricidad limpia para su autoutilización.

"Realizamos un proyecto completamente personalizado en el proceso desde el diseño preliminar del producto hasta la instalación posterior en el lugar. El techo de tejas de acero de color de la fábrica con gran brecha y rodamiento de baja carga, debido a los requisitos no convencionales del proyecto, establecimos un equipo especial de I+D de inmediato y proporcionamos al cliente un esquema con productos maduros y diseño en poco tiempo que resultó un plan exitoso en el siguiente procedimiento." Dijo Shiliang Wu, Director General Técnico de Sunport Power. "Para cumplir con las condiciones reales de instalación, como el rodamiento de baja carga del techo y la gran brecha, se necesitaron menos puntos de montaje, decidimos utilizar S1, un panel fotovoltaico flexible y ligero de tamaño pequeño, con aplicación de pegamento trasero que facilitó la instalación y el ahorro de costes."

Los paneles S1 que se utilizaron en esta azotea son productos de módulo fotovoltaico muy únicos desarrollados por Sunport Power. Con un diseño particular que se refiere a la gran brecha del cliente en el techo, los paneles S1 suministrados estaban en una forma larga y estrecha que se puede incrustar en baldosas de acero corrugado con pegamento trasero, y esto no sólo ahorró el coste de soporte, sino que también hizo que la instalación fuera más estable y confiable. Y basándose en la tecnología de envoltura metálica a través de (MWT), no existe barra de bus y tira de soldadura en el lado frontal de los paneles. Materiales de polímero flexible orgánico especial conectados como base de encapsulación y con tecnología de encapsulación 2D particularmente diseñada, el panel redujo el grosor y el peso (sólo 1,4 mm y 1,3 kg por unidad) en gran medida y se vuelve más flexible. Además, debido a que está libre de las tiras de soldadura por la tecnología MWT, el panel S1 elimina por completo el uso de metales pesados, incluido el plomo, lo que hace que el producto sea respetuoso con el medio ambiente.

"Hemos establecido una muy buena asociación con Sunport Power. Mostraron una eficiencia de trabajo impresionante en todo el proceso desde la recepción de nuestra solicitud hasta la instalación final. También hicieron un gran trabajo en la producción y entrega de paneles, especialmente en la difícil época de pandemia del año pasado. Estamos muy satisfechos con sus productos y servicio." dijo Maruyama, director general del parque solar en la azotea.

"La diferenciación es la base para el desarrollo de Sunport Power. Desde el establecimiento, Sunport Power se dedica a la investigación y desarrollo de tecnología diferenciada, la tecnología MWT, para promover el cambio de la industria con la tecnología, e insistir en proporcionar productos y servicios "exclusivos" para nuestros clientes". Dijo el Dr. Fengming, Zhang, fundador y presidente de Sunport Power.

La finalización y operación de este proyecto solar fotovoltaico en Japón no sólo puso de relieve la flexibilidad y resistencia del panel fotovoltaico S1, sino que también reflejó la ventaja del panel basado en MWT en una personalización profunda en la que proporcionar a los clientes las mejores soluciones con mayor eficiencia y productos más aplicables de acuerdo con escenarios prácticos de aplicación.

Acerca de Sunport Power:

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. se fundó en 2012 en China y se ha dedicado a la I+D y la fabricación de células y módulos solares basados en la avanzada tecnología de contacto posterior MWT (Metal Wrap Through), comprometida con la fabricación de células y módulos fotovoltaicos de alta eficiencia, proporcionando productos profesionales, servicios y soluciones para los clientes.

