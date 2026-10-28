SunPower Origin, el nuevo panel solar de SunPower, llega a Europa con tecnología back-contact de octava generación y una

(Información remitida por la empresa firmante)

Disponible para los socios de SunPower en formatos residencial y comercial, con las primeras entregas previstas para antes de finales de 2026.

LYON, Francia, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, líder mundial en soluciones de energía solar, ha abierto hoy los pedidos en toda Europa para SunPower Origin, una nueva gama de paneles solares basada en la octava generación de células back-contact de SunPower. SunPower fue pionera en su tecnología back-contact hace cuatro décadas y lleva más de veinte años produciéndola a gran escala. Posee más de 1.600 patentes solares y ha instalado más de 15 GW de paneles de contacto posterior en todo el mundo. Los socios de SunPower ya pueden realizar pedidos de Origin. Las primeras entregas están previstas para antes de finales de 2026.

"La tecnología back-contact representa el futuro del mercado solar de gran volumen, pero muy pocas empresas tienen la capacidad de fabricarla a gran escala. Fuimos los primeros en llevar esta tecnología a la producción comercial en 2004, y Origin es ya nuestra octava generación", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower Global. "Las generaciones anteriores se han instalado en miles de tejados reales y nos han proporcionado un conocimiento invaluable sobre aspectos como las microfisuras, el comportamiento bajo sombreado o la durabilidad de las interconexiones después de décadas de exposición a condiciones reales. Ese conocimiento no se adquiere simplemente modificando una línea de producción. Gracias a nuestra experiencia sobre cómo envejecen estas células a lo largo del tiempo, podemos ofrecer una garantía de 40 años para el panel, respaldada por una cadena de suministro totalmente integrada y la solidez financiera del Grupo TCL".

SunPower Origin sitúa todos los contactos eléctricos en la parte posterior de la célula, dejando toda la superficie frontal libre para captar la luz solar. Las células se fabrican mediante procesos de litografía en lugar de tecnologías basadas en láser, un método que, según TCL SunPower Global, ayuda a reducir el riesgo de microfisuras. Además, las interconexiones se realizan mediante una tecnología de soldadura capaz de soportar temperaturas de hasta 220 °C. El sombreado es una de las pruebas más exigentes para cualquier panel solar. Elementos como chimeneas, conductos de ventilación o acumulaciones de hojas pueden obligar a la corriente a atravesar células parcialmente sombreadas, provocando un aumento de temperatura. Gracias a su arquitectura, un panel Origin de 54 células se comporta como si incorporara más de 16.000 diodos de derivación, lo que permite mantener la temperatura de las células sombreadas por debajo de los 100 °C mientras el resto del panel continúa generando energía. Origin cuenta con la certificación Clase A+ de resistencia al sombreado de TÜV Rheinland y ofrece una respuesta espectral más amplia, lo que contribuye a mejorar la producción energética durante las primeras horas de la mañana, al final de la tarde y en condiciones de baja irradiación o nubosidad.

"Definimos SunPower Origin como el original, el más seguro y el más resistente", afirmó Karin Alberto-Burkhardt, directora de gestión de productos fotovoltaicos en TCL SunPower Global. "Original, porque SunPower fue la primera en industrializar la tecnología de células back-contact en 2004 y, desde entonces, ha construido una de las carteras de propiedad intelectual más amplias del sector. Origin representa la octava generación de esta plataforma tecnológica. Más seguro, porque su arquitectura back-contact está diseñada para ofrecer una fiabilidad térmica y mecánica superior, minimizando el riesgo de puntos calientes bajo sombreado parcial y manteniendo al mismo tiempo unas interconexiones de células robustas a lo largo del tiempo. Más resistente, porque la tecnología está respaldada por una garantía de 40 años de una empresa con la escala, la trayectoria y la solidez financiera necesarias para respaldarla. Con Origin, los instaladores despliegan una tecnología probada durante décadas, no un experiment".

En los más de 15 GW de capacidad instalada de SunPower, la compañía registra una tasa de devoluciones en garantía del 0,005 %, según un análisis interno de reclamaciones realizado en junio de 2026. Además, un estudio presentado en la Conferencia de Especialistas en Fotovoltaica del IEEE, basado en 3,2 millones de módulo-año de datos de campo, respalda la degradación media declarada por la empresa, inferior al 0,25 % anual. SunPower Origin se beneficia de la misma garantía, con una degradación máxima del 0,25 % anual y un coeficiente de temperatura de -0,26 %/°C.

Origin cuenta con una garantía integral de 40 años que cubre el producto, la potencia de salida y el servicio. Esta garantía está respaldada por las entidades legales de SunPower en sus principales mercados europeos, así como por la amplia experiencia de la compañía en la instalación de paneles back-contact y el seguimiento de su rendimiento, degradación y tasas de devolución a lo largo del tiempo. Además, cuenta con el respaldo de la solidez financiera del Grupo TCL. TCL SunPower está reconocida por BloombergNEF como fabricante de módulos de Nivel 1 (tercer trimestre de 2026).

El panel residencial incorpora 54 células en un formato de 1.800 1.134 mm y ofrece una potencia de hasta 505 W, con una eficiencia de hasta el 24,7 %. Su diseño totalmente negro proporciona una integración estética de alta calidad. Por su parte, el panel comercial incorpora 66 células, mide 2.192 1.134 mm y alcanza una potencia de hasta 615 W. Su diseño bifacial, con una bifacialidad de hasta el 80 %, permite aprovechar la luz reflejada en la parte posterior del módulo. Está especialmente indicado para cubiertas comerciales donde elementos como respiraderos, equipos de climatización u otros obstáculos limitan el número de paneles que pueden instalarse.

SunPower Origin ya está disponible para los socios de SunPower en toda Europa. Para obtener más información, visite la página de SunPower Origin.

Los instaladores interesados en formar parte de la red de partners de SunPower pueden solicitar su adhesión al programa de partners de SunPower.

‍Sobre TCL SunPower Global

Respaldada por la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es un proveedor líder de energía solar comprometido con la entrega de soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo. La empresa combina tecnología avanzada, fabricación integrada verticalmente y un fuerte enfoque en la sostenibilidad para impulsar la transición energética mundial. TCL SunPower Global reúne dos marcas complementarias: SunPower, que ofrece soluciones energéticas residenciales integradas de primera calidad, y TCL-TCL Solar, que proporciona soluciones solares y energéticas de alto rendimiento y rentables. Juntas, satisfacen las diversas necesidades del mercado solar mundial, desde instalaciones residenciales en tejados hasta proyectos comerciales y desarrollos a escala de servicios públicos.

Más información: sunpowerglobal.com y LinkedIn.

Contacto de prensa:Anna Valeria Portaanna.porta@sunpowerglobal.com +39 345 7706205

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