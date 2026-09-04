Suntex lanza iniciativa de desarrollo inmobiliario de más de 1.000 millones de dólares en Norteamérica

Suntex lanza iniciativa de desarrollo inmobiliario - Suntex Enterprises

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de septiembre de 2026.-

Se prevé que dos importantes proyectos en Alberta generen aproximadamente 575 millones de dólares en ingresos, mientras Suntex amplía su plataforma integrada de desarrollo, construcción y propiedad en Canadá y Estados Unidos

Suntex Enterprises, Inc. (OTCID:SNTX) ("Suntex" o la "Compañía"), una dinámica compañía operativa y holding dedicada al desarrollo inmobiliario, la construcción, las infraestructuras y los terrenos, anuncia la firma de una carta de intenciones ("LOI", por sus siglas en inglés) que impulsa una transformadora alianza plurianual de desarrollo inmobiliario en Norteamérica.



La LOI se basa en la relación de desarrollo en Canadá anunciada por Suntex en julio de 2026 y sienta las bases de una sólida cartera inicial de oportunidades de desarrollo a gran escala diseñadas para impulsar un crecimiento significativo de la plataforma norteamericana en expansión de la Compañía.



La cartera tiene como pilares Royal Links en Leduc, Alberta, y Meridian en Alberta, que representan 575 millones de dólares en ingresos combinados por proyectos. Además, se están buscando nuevas oportunidades de desarrollo en Oklahoma, Misuri y Texas, lo que eleva la cartera identificada de proyectos de desarrollo de la Compañía en Norteamérica a más de 1.000 millones de dólares durante los próximos tres a cinco años.



La estrategia va más allá de la construcción tradicional. Suntex se está posicionando para participar en propiedad, desarrollo de terrenos, construcción, infraestructuras y monetización de activos, creando múltiples vías de participación económica a lo largo del ciclo de desarrollo.



Tras la firma de la LOI, Suntex avanza hacia la siguiente etapa de la relación, comenzando por Royal Links, donde ya están en marcha las actividades previas al desarrollo y está previsto que el desarrollo del terreno comience en el cuarto trimestre de 2026.



Royal Links establece las bases

Royal Links es un proyecto propuesto de desarrollo urbanístico planificado de 134 acres en Leduc, Alberta, y representa el primer gran proyecto que se espera que avance en el marco de esta relación.



El plan actual incluye aproximadamente 112,7 acres urbanizables y 979 parcelas residenciales previstas, entre ellas 573 parcelas para viviendas unifamiliares y 404 parcelas para viviendas pareadas y adosadas, además de parcelas destinadas a viviendas multifamiliares y usos comerciales.



El plan general también incorpora espacios para escuelas y parques, gestión de aguas pluviales, áreas medioambientales, carreteras e infraestructuras comunitarias de apoyo.



Royal Links representa 250 millones de dólares en ingresos por el proyecto una vez completado todo su desarrollo.



Las actividades geotécnicas y de ingeniería ya están en marcha, con el equipo de ingeniería trabajando en la preparación del programa de infraestructuras para el desarrollo del terreno. Las actividades iniciales de desarrollo se centran en el acondicionamiento del emplazamiento, los servicios públicos, las carreteras, los sistemas de aguas pluviales y otras infraestructuras civiles necesarias para el desarrollo por fases.



Suntex tiene previsto participar en la financiación y el avance de Royal Links a medida que el proyecto entre en fase de desarrollo.



La participación prevista de la Compañía va más allá de los servicios de construcción. Suntex espera mantener una participación en la propiedad del proyecto, participar en los beneficios económicos generados por el desarrollo y la venta de parcelas, y generar oportunidades de construcción e infraestructuras a lo largo de todo el proceso de desarrollo.



El modelo está diseñado para permitir que Suntex se beneficie en múltiples etapas de un mismo proyecto: propiedad, desarrollo, construcción y monetización.



Meridian aporta escala a la cartera canadiense

Meridian representa el segundo gran proyecto de desarrollo en Alberta contemplado en el marco de esta relación y representa 325 millones de dólares en ingresos por el proyecto.



En conjunto, Royal Links y Meridian conforman una cartera inicial de desarrollo en Canadá que representa 575 millones de dólares en ingresos por proyectos.



Se divulgará información adicional sobre Meridian a medida que el proyecto alcance los hitos de desarrollo y divulgación correspondientes.



Desarrollo de capacidades operativas en Canadá

Suntex está trabajando para establecer las capacidades operativas necesarias para ejecutar su cartera de proyectos en Canadá.



La Compañía negocia actualmente la adquisición de una empresa consolidada de desarrollo inmobiliario con sede en Canadá. Una vez completada, la adquisición proporcionaría a Suntex una plataforma operativa canadiense con experiencia para respaldar la planificación, el desarrollo, la gestión y la ejecución de los proyectos de la Compañía en Canadá.



La estrategia está diseñada para situar las capacidades operativas directamente en los mercados en los que Suntex tiene previsto desarrollar sus proyectos.



En Canadá, la adquisición propuesta respaldaría las operaciones canadienses. En Estados Unidos, Suntex tiene previsto utilizar sus negocios y capacidades existentes en desarrollo, construcción general, instalaciones eléctricas, infraestructuras y operaciones con terrenos.



En conjunto, estas capacidades tienen como objetivo posicionar a Suntex para participar en múltiples etapas del desarrollo a ambos lados de la frontera.



Comentarios de la dirección

"La firma de esta LOI marca la siguiente etapa de una relación que presentamos por primera vez a los accionistas en julio", afirmó Javier Leal, CEO de Suntex Enterprises. "Estamos pasando de evaluar oportunidades a impulsar proyectos. Royal Links nos proporciona un punto de partida claro, Meridian aporta una escala significativa y las oportunidades en Estados Unidos ofrecen una vía para continuar nuestra expansión. Nuestra estrategia consiste en participar en más de un nivel de los beneficios económicos. Cuando Suntex participe como propietario, pretendemos captar valor del activo subyacente, del desarrollo del terreno, de las actividades de construcción e infraestructuras y, en última instancia, de la monetización de las parcelas y los activos terminados".



Leal continuó: "Estamos construyendo la infraestructura operativa en torno a esa estrategia. Ya contamos con empresas capaces de trabajar en múltiples etapas del desarrollo en Estados Unidos y estamos negociando la adquisición de una promotora canadiense para establecer esas capacidades en Canadá. La venta prevista de nuestra división de bebidas forma parte de la misma estrategia. Hemos creado valor en esos negocios y ahora tenemos la oportunidad de convertir ese valor en capital para la siguiente etapa de Suntex".







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