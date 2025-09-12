(Información remitida por la empresa firmante)

- Sunwoda presenta dos nuevos modelos de celdas de almacenamiento de energía de 684 Ah y 588 Ah a nivel mundial en RE+ 25, potenciando diversas aplicaciones.

LAS VEGAS, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En RE+ 25, Sunwoda (código bursátil: 300207), proveedor global de soluciones para sistemas de almacenamiento de energía, presentó dos innovadoras celdas de almacenamiento de energía de gran capacidad: los modelos de 684 Ah y 588 Ah. Estas innovaciones consolidan la posición de Sunwoda como líder tecnológico en soluciones de almacenamiento, satisfaciendo las cambiantes necesidades del mercado global de energía.

"El lanzamiento de las celdas de almacenamiento de energía de 684 Ah y 588 Ah marca un hito importante en la innovación y el avance continuos de Sunwoda en tecnologías de almacenamiento de energía de gran capacidad", afirmó el Dr. Sam Chen, director general de la unidad de negocio BESS de Sunwoda. "La compañía se compromete a desarrollar una cartera de productos sólida y fiable que aborde diversos escenarios de aplicación, ofreciendo un mayor valor a lo largo de su vida útil y una mayor rentabilidad de la inversión para nuestros clientes".

Diseñada con tecnología avanzada de apilamiento, la celda de684 Ah alcanza una densidad energética superior a 440 Wh/L e integra separación termoeléctrica con una estructura tridimensional de disipación de calor para garantizar un funcionamiento seguro y estable. Diseñada para una vida útil de más de 20 años, se integra con flexibilidad en contenedores de 10 pies, 20 pies y 30 pies. Su diseño de alta densidad reduce el uso de contenedores en un 27 %, acorta el tiempo de ensamblaje, reduce los costes y reduce el LCOE en un 8 %, lo que mejora la velocidad de implementación y la rentabilidad general. El producto está previsto para su producción en masa en el cuarto trimestre de 2025, lo que garantiza la capacidad para satisfacer la demanda del mercado.

La celda de588 Ah utiliza tecnología de bobinado probada, mejorada con innovadores procesos de baja pérdida de litio, lo que extiende la vida útil a 10.000 ciclos al 70 % de SOH y permite más de 20 años de funcionamiento fiable. Con una eficiencia energética del 96,5%, seguridad avanzada del electrolito y un diseño de ventilación direccional, garantiza estabilidad a largo plazo y fiabilidad.

Como líder mundial en nuevas tecnologías energéticas integradas, Sunwoda se ubicó entre los diez principales proveedores de celdas de almacenamiento de energía del mundo en el primer semestre de 2025 y ha sido reconocido por BloombergNEF como Fabricante de Almacenamiento de Energía Tier 1. La compañía continúa expandiendo su presencia internacional de fabricación, con plantas de producción en China, Tailandia, Hungría y otros países, lo que garantiza un soporte local, eficiente y confiable para la cadena de suministro en los mercados de todo el mundo.

Con sus nuevas celdas de 684 Ah y 588 Ah, Sunwoda reforzará aún más su compromiso de promover soluciones de almacenamiento de energía de gran capacidad y potenciar la transición hacia un futuro energético más sostenible.

Acerca de Sunwoda

Fundada en 1997, Sunwoda Electronic Co., Ltd. salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Shenzhen (código bursátil: 300207) en 2011 y cotizó con éxito a GDR en la Bolsa de Valores de Suiza en 2022, lo que la convirtió en una empresa líder en el campo mundial de las baterías de iones de litio.

A lo largo de casi tres décadas de dedicación e innovación, Sunwoda no solo ha consolidado su liderazgo en tecnología de baterías de iones de litio con soluciones líderes en la industria, sino que también ha logrado un éxito comercial notable, surgiendo como un campeón oculto en el sector de baterías 3C, asegurando posiciones entre los 10 mejores del mundo en instalaciones de baterías de energía, envíos de celdas de almacenamiento de energía, envíos de sistemas de almacenamiento de energía y clasificado como fabricante de almacenamiento de energía Tier 1 de Bloomberg.

Aprenda más en https://www.sunwodaenergy.com/

