'SUONO PURO': LA VOZ PURA DE BATTISTA Y LA FIRMA SONORA DE AUTOMOBILI PININFARINA (2)

- Automobili Pininfarina revela cómo ha diseñado el nuevo y exclusivo "sonido del lujo sostenible" para su hiper GT eléctrico puro, Battista

- Compuesto por una avanzada ingeniería de sonido y la "voz" de su fenomenal tren motriz puramente eléctrico, el sonido de Battista resuena a 54 Hz, una frecuencia que pretende influir positivamente en el confort y el bienestar del conductor

- Paolo Dellacha, director de producto e ingeniería de Automobili Pininfarina: "Nuestros diseñadores e ingenieros de sonido han creado una experiencia de sonido EV única y orgánica para los clientes. La voz de Battista es emotiva y auténtica para todos los que experimentan el vehículo"

- Vídeo sobre el sonido único de Battista y su frecuencia mostrada en elementos naturales: youtu.be/E5etYYeFnik

CAMBIANO, Italia y MUNICH, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina ha revelado "SUONO PURO", el concepto de sonido creado para el primer hiper GT eléctrico puro del mundo, mientras la marca italiana sigue desarrollando nuevos productos y experiencias con el objetivo de liderar la creación de una nueva era sostenible en el lujo.

La creación de una experiencia sonora única supuso un reto fundamental, al tiempo que se garantizaba una experiencia de propiedad y conducción inigualable con un lujo exquisito, la herencia del diseño y la sostenibilidad se mantienen en el centro. ¿Cómo suenan la belleza y la potencia en el mundo de la electrificación? ¿Qué voz debe tener esta obra maestra del diseño premiada y la marca Automobili Pininfarina? ¿Cómo se puede crear una conexión natural y emocional entre el conductor, el coche y la experiencia de conducción?

Las sensaciones auditivas han sido cuidadosamente elaboradas para encarnar la pureza del diseño de Battista y dar a Automobili Pininfarina una voz única que pretende resonar positivamente en el conductor. Utilizando tecnología avanzada y tras más de 2.000 horas de composición, desarrollo y puesta a punto por parte de los diseñadores e ingenieros del vehículo y del sonido, se reproduce una experiencia de marca única en frecuencias y tonos exquisitos.

Paolo Dellacha, director de producto e ingeniería de Automobili Pininfarina, dijo, "Nuestros diseñadores e ingenieros de sonido han creado una experiencia de sonido EV única y orgánica, algo especial y auténtico para las personas que experimentan el vehículo. Es una firma para Battista y la marca Automobili Pininfarina que es tan reconocible, pura e individual como su diseño".

SUONO PURO hace honor a la pureza del ADN del diseño de Automobili Pininfarina, incorporando cualidades de bienestar asociadas a la frecuencia de 432 Hz. Es cálida y edificante, como la que se encuentra en el efecto emocional positivo de los cuencos tibetanos y que fue utilizada por compositores de música clásica como Mozart o Verdi.

Al ralentí, la frecuencia de sonido del Battista es de 54 Hz (tres octavas por debajo de los 432 Hz), una nota base pura y resonante. La pureza de esta frecuencia puede visualizarse por la forma en que impacta en el agua, creando hermosas ondas orgánicamente simétricas. El efecto de esta frecuencia en el cuerpo humano, que tiene una media del 70 % de agua, pretende contribuir a una sensación de bienestar. Los clientes lo experimentarán en su propio Battista, con entregas en todo el mundo a partir de este año.

Entrevista con los expertos que crearon SUONO PURO para Battista

Automobili Pininfarina trabajó estrechamente con los diseñadores de sonido Novo Sonic para crear una voz única para la marca y Battista. El ingeniero jefe de sonido y NVH de Automobili Pininfarina, Garry Lane, y el fundador y consejero delegado de Novo Sonic, Tom Huber, formaron el núcleo de la asociación que dio vida a este proyecto, con un pequeño equipo de expertos en sonido dedicados y apasionados. Aquí nos hablan con detalle del proyecto.

¿Cuál era el objetivo inicial? ¿Qué querían hacer sentir a la gente cuando escucharan el Battista?

Garry Lane: Estamos trayendo un hiper GT único al mundo de los coches de lujo. Se trata de una reimaginación inédita de la movilidad eléctrica, incluido su sonido. El SUONO PURO tenía que ser auténtico y reflejar la marca. Decidimos dejar que los cuatro potentes motores eléctricos hablaran por sí mismos, combinados con una experiencia sonora especial que tuviera un efecto positivo en el bienestar del conductor.

Tom Huber: Queríamos conseguir una experiencia sonora natural, y esto viene del uso de la frecuencia. Los 440 Hz se introdujeron por primera vez en la industria musical estadounidense en la primera mitad del siglo XX para establecer un tono de sintonía de referencia para instrumentos y orquestas. La sintonía musical en todo el mundo se adaptó a ello. Sin embargo, antes de esto, 432 Hz era la sintonía del mundo de la música clásica, incluso de Verdi. Al escuchar a una orquesta tocando en la sintonía original, muchos estarían de acuerdo en una diferencia sustancial en términos de calidez e impacto positivo.

La experiencia sonora debe resonar en todos los aspectos de la experiencia de la marca Automobili Pininfarina, no sólo en el producto, donde gran parte de la emoción proviene de los emotivos sonidos de la cadena cinemática. Tiene que haber emoción y autenticidad en todo ello, por lo que adoptamos un enfoque holístico con el uso de la frecuencia de 432 Hz en toda la experiencia de la marca, con un paisaje sonoro coherente en cada punto de contacto.

¿Cuál ha sido el mayor reto?

GL: Tuvimos que asegurarnos de que el Battista fuera reconocible al instante: queríamos que la gente pudiera oírlo y saber que era el Battista antes de verlo, y que se sintieran orgullosos de su tren motriz puramente eléctrico. Tuvo que ser cuidadosamente pensado y desarrollado para un coche verdaderamente especial, y para toda una marca, en aproximadamente la mitad del tiempo que tardan los fabricantes de mayor volumen, que normalmente desarrollan una firma sónica en cuatro o cinco años de investigación e ingeniería. Ha sido un reto tremendo.

TH: Un hermoso diseño visual es pura emoción. Un coche tan bonito como el Battista pone la piel de gallina. Lo mismo ocurre con la música: las emociones pueden transmitirse de diferentes maneras y conectar con el cuerpo humano. El reto consistía en crear un paisaje sonoro que emocionalizara un sonido que mucha gente aún no ha experimentado: el sonido de un motor eléctrico. Nos enfrentamos a ello con una gran aceptación, mostrando que el sonido natural y puramente eléctrico puede ser bello y estimulante.

¿Cómo lograron el objetivo de representar el diseño y la belleza en el sonido de Battista?

TH: El sonido se inspira en la línea de diseño de la firma alrededor del cuerpo del Battista. La creación del sonido en el estudio comenzó con el Jefe de Diseño de la marca, Luca Borgogno, formando un "leitmotiv" inspirado en el diseño, una frase musical corta y recurrente. Esto se tradujo en una partitura que mostraba la filosofía de diseño de la marca, basada en sus proporciones únicas representadas por las curvas, la longitud y la armonía, algo que nunca se había hecho antes en este contexto.

Esto se transforma en el sonido de Automobili Pininfarina y el Battista, utilizando 54 Hz como una nota base única y orgánica que siempre está presente, creando una armonía entre el rendimiento y el bienestar, al igual que el propio coche. Esta es la "línea sónica" de Automobili Pininfarina.

¿Cuál ha sido la mayor innovación?

GL: El desarrollo de un software a medida, al que llamamos "corazón sonoro". No sólo hubo que crearlo desde cero para Battista, sino que la forma de implementarlo fue única, trabajando en una solución de software especificada para permitir la más alta calidad de sonido. Todo ello se transmite a través de los sintetizadores de nueva ingeniería, que se pueden ajustar individualmente y que responden a una serie de sistemas del vehículo, desde los perfiles de velocidad y par de la cadena cinemática hasta la entrada de la dirección, y 12 altavoces exteriores e interiores especialmente desarrollados en armonía con Naim Audio.

El sistema de altavoces se ha diseñado meticulosamente para proyectar el tono de 54 Hz en todo el espectro de frecuencias con una calidad inmensa. El coche crea el sonido en tiempo real, una experiencia sonora sin fisuras y de alta resolución que engloba a los que están dentro del coche y proporciona un gráfico sonoro característico en el exterior. El sonido se transmite perfectamente al interior para ofrecer una experiencia auditiva natural. Es de baja frecuencia, pero aporta más de la experiencia de sonido EV.

TH: Queremos ser capaces de transmitir una historia sonora de la máxima calidad a quienes la experimentan, por lo que era muy importante asegurarnos de contar con el software y el hardware adecuados para reproducir lo que creamos en el estudio. Es muy diferente a trabajar con vehículos con motor de combustión interna, ya que éstos desarrollan sus propios sonidos, mucho más salvajes. El sonido futurista inherente al Battista es único, pero también interesante y nuevo, con un efecto natural positivo en quienes lo experimentan. En este sentido, el Battista puede verse como un instrumento exquisitamente diseñado y afinado, tocado por el director de orquesta y el compositor al volante, que altera el resultado por su forma de conducir en tiempo real.

¿Qué es lo más especial del sonido final? ¿De qué se sienten más orgullosos?

GL: Las experiencias personalizadas y el bello diseño son muy importantes para nuestros clientes, y los conductores pueden disfrutar tanto o tan poco del sonido de alta calidad del Battista como deseen. Esto es el resultado de la amplia ingeniería y desarrollo del sonido real de los motores eléctricos, que se desarrolla a través de los diferentes modos de conducción.

Garantizar que el conductor experimente diferencias de sonido definidas entre los modos de conducción fue un reto, pero es muy gratificante haber logrado esa variación. Es un testimonio de los esfuerzos del equipo. Los altos niveles de personalización se extienden por todos los aspectos del Battista, mejorando la experiencia de lujo a nuevas dimensiones, asegurando que el conductor se vea envuelto no sólo por la combinación de rendimiento del tren motriz y la calidad de los materiales del lujoso interior, sino también por la forma en que el coche se comunica y hace sentir al conductor.

TH: Creo que la pureza del sonido es muy especial. Desde el principio quisimos afinar el sonido a 432 Hz. La frecuencia base de 54 Hz transmite la potencia del alma del coche y es orgánica, utilizando el hardware del vehículo para proporcionar una base tan única y auténtica como sea posible. Resuena con lo que representa Automobili Pininfarina: diseño puro, lujo sostenible y rendimiento excepcional.

La forma en que el sonido encarna el diseño del Battista, así como los valores de la marca en general, también es única. No nos hemos limitado a crear un sonido para un vehículo. Hemos evaluado con gran detalle la forma en que la gente experimenta toda la marca, la forma en que se comunica con la gente y cuál es la "voz" del vehículo. Los mismos temas de diseño y sonido recorren toda la experiencia. Eso, para mí, es genuino y original, y cuenta una historia importante sobre la innovación en Automobili Pininfarina.

For full gallery, please go to Dropbox link:https://www.dropbox.com/sh/v92zn6vmnto9cmh/AAAuIE3kfJ6kmurJ_8WJdq9Pa?dl=0