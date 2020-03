COMUNICADO: "Supa Strikas" la serie de fútbol líder de Moonbug se estrenará en India

LONDRES, 16 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2750078-1&h=2537864501&u...], una empresa global de ocio que desarrolla y distribuya contenido divertido y seguro para los niños, ha anunciado hoy que su serie de vídeo Supa Strikas se estrenará en India. La serie se ha licenciado a Disney India.

Supa Strikas es una querida marca deportiva lineal y digital de Suráfrica que sigue a los principales equipos de fútbol en su viaje por todo el mundo y al espacio exterior para ganar el ansiado trofeo de la Súper Liga.

"Las lecciones de Supa Strikas sobre diversión, deportividad, respeto y trabajo en equipo son sumamente reconocibles para audiencias de todos los orígenes", comentó Nicolas Eglau, jefe de EMEA de Moonbug. "El programa ya es la serie de mayor audiencia en Disney Sureste asiático y Cartoon Network en África. Y pronto estará disponible para espectadores de India".

Supa Strikas, que debutó en 2009, está disponible en 27 idiomas y en más de 100 países de todo el mundo. La serie se puede disfrutar en varias plataformas, incluidas: YouTube, Amazon, DisneyXD, Cartoon Network, ETV, MBC, TVP, Crave, Suria, Studio 23 y Zoom entre otras.

Acerca Moonbug Moonbug es una compañía de ocio ganadora de premios que ofrece contenido divertido y seguro para los niños. Moonbug adquiere, crea y distribuye contenido para preescolares. La compañía, que es una de las principales dueñas de IP infantil digital del mundo, fue cofundada por los veteranos en medios de difusión René Rechtman, director ejecutivo, y John Robson, director de operaciones, con oficinas centrales en Londres y Los Ángeles.

La propiedad intelectual de Moonbug incluye programas globales tales como Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage y muchos más. Los programas de Moonbug están disponibles en plataformas globales tales como YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video y muchas más.

