‘Super Mario Galaxy La Película’ aterriza en Madrid con una experiencia inmersiva única en el mundo

Cartel Oficial Super Mario Galaxy La Película - Universal Pictures

(Información remitida por la empresa firmante)

El Centro Comercial La Vaguada acoge del 20 al 29 de marzo una activación asombrosa para celebrar el esperado estreno en cines de la película el 1 de abril. La original acción ha sido ejecutada por la empresa Freebox

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Hay estrenos que se anuncian y otros que se viven. Con la llegada de Super Mario Galaxy La Película a los cines el próximo 1 de abril, Madrid se adelanta al fenómeno con una propuesta que transforma la manera de conectar con el público: una experiencia inmersiva que traslada el universo de la película directamente al corazón de la ciudad y que ha sido llevada a cabo por Freebox, empresa responsable de la conceptualización, producción y ejecución de la activación a través de sus equipos en Madrid y Galicia.



Durante varios días, el Centro Comercial La Vaguada se convierte en algo más que un espacio comercial. El icónico enclave madrileño acoge una activación inédita a nivel global que invita a los visitantes a adentrarse, literalmente, en el mundo de Mario. No se trata de ver un tráiler, sino de vivirlo.



El encargo llegó directamente de Universal Pictures International Spain, uno de los grandes estudios que ha definido la industria del entretenimiento a nivel global y responsable de algunos de los mayores éxitos de taquilla de las últimas décadas. Con Super Mario Galaxy La Película como uno de sus lanzamientos clave del año, el estudio ha apostado por llevar la experiencia un paso más allá de la pantalla, confiando en el talento de Freebox para materializar una activación a la altura de un fenómeno cultural de escala mundial.



El proyecto, que lleva gestándose desde el último trimestre de 2025, ha supuesto un proceso creativo especialmente enriquecedor, concebido para dar forma a una propuesta diferencial que fomenta una experiencia única a nivel mundial a la altura de la dimensión del lanzamiento, cuya materialización marca ahora su puesta de largo ante el público.



La iniciativa llega en un contexto en el que la expectativa es máxima. La anterior entrega, Super Mario Bros La Película, no solo fue un éxito: se convirtió en un fenómeno global. Con una recaudación superior a los 1.360 millones de dólares, se posicionó como la película basada en un videojuego más taquillera de la historia y como el mayor éxito de Illumination Entertainment hasta la fecha.



Su impacto no terminó ahí. El film firmó el mejor debut mundial de una película de animación, con 377 millones de dólares en su primer fin de semana. En España, el fenómeno también fue contundente: más de 30 millones de dólares en taquilla, varias semanas liderando el ranking y una posición destacada entre las películas más vistas del año.



Con estos precedentes, Super Mario Galaxy La Película no solo llega como una nueva entrega de la franquicia, sino como un evento cultural. Y es precisamente esa dimensión la que esta activación busca trasladar al público antes de su estreno.



Una experiencia inmersiva única en el mundo

La experiencia, concebida como una propuesta inmersiva, rompe con los formatos tradicionales de promoción. Aquí, el espectador deja de ser pasivo para convertirse en parte activa de la narrativa. A través de una combinación de estímulos visuales, sonoros y espaciales, la instalación en el Centro Comercial La Vaguada recrea al famoso bloque con interrogación del videojuego y transmite la sensación de viajar por las galaxias del universo Super Mario a través del tráiler, generando una conexión emocional que va más allá de la pantalla.



El planteamiento responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento: la necesidad de crear experiencias físicas memorables en torno a grandes lanzamientos. En un entorno saturado de impactos digitales, este tipo de activaciones permiten generar recuerdo, conversación y vínculo con el público de una manera mucho más profunda.



Además, esta activación introduce una nueva forma de entender los lanzamientos cinematográficos: como experiencias extendidas en el tiempo y en el espacio. Ya no se trata únicamente del momento en el que el espectador se sienta en la butaca, sino de todo lo que ocurre antes, durante y después. En ese sentido, propuestas como esta amplían el universo narrativo y lo hacen tangible.



El universo Super Mario, de las estrellas al corazón de Madrid

La elección de Madrid como escenario no es casual. La ciudad se consolida como uno de los grandes hubs europeos para este tipo de acciones, capaz de acoger propuestas innovadoras que conectan con un público diverso, urbano y cada vez más exigente en términos de ocio y entretenimiento.



Así, durante unos días, la capital se transforma en un punto de encuentro entre lo cotidiano y lo extraordinario. Un espacio donde la rutina se interrumpe para dar paso a una experiencia que apela tanto a la nostalgia de quienes crecieron con Super Mario como a la curiosidad de nuevas generaciones.



Porque, en esta ocasión, no basta con esperar al estreno. La invitación es clara: entrar, recorrer y dejarse llevar. Antes de que la película llegue a la gran pantalla el 1 de abril, su universo ya ha comenzado a expandirse. Y lo hace a pie de calle.



Si quieres venir a vivir la experiencia, recuerda que del viernes 20 al domingo 29 de marzo, en horario comercial, podrás adentrarte en este universo inmersivo y formar parte, por unos minutos, de la aventura galáctica de Mario antes de su llegada a los cines.



Sinopsis

Super Mario Galaxy La Película es la nueva aventura de animación basada en el mundo de Super Mario Bros tras el estreno en 2023 de Super Mario Bros: La película, que recaudó más de 1300 millones de dólares en taquilla mundial. Ambas están producidas por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo.



Universal Pictures y Nintendo cofinanciarán este nuevo título que Universal Pictures se encargará de estrenar en todo el mundo.



Super Mario Galaxy La Película está dirigida también en esta ocasión por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que regresan al universo de Mario como directores de un guion de nuevo firmado por Matthew Fogel y con música de Brian Tyler, una vez más a cargo de la banda sonora.

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