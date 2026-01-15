Los 'Súper Seguros' protagonizan la nueva campaña de Línea Directa - Línea Directa Aseguradora

Madrid, 15 de enero 2026.- Los imprevistos forman parte del día a día y requieren respuestas eficaces que aporten tranquilidad y soluciones concretas. Con esta premisa, Línea Directa Aseguradora ha puesto en marcha su primera campaña del año bajo el título “Súper Seguros”, una iniciativa que busca reforzar la consideración de marca y visibilizar su oferta multiproducto de seguros generales, compuesta por pólizas de coche, moto, hogar, mascotas, salud y comercios, dirigidas a particulares, autónomos y pymes.

La campaña tiene como eje central la idea de que, frente a los contratiempos que surgen en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, siempre hay un “Súper Seguro” de Línea Directa capaz de responder con agilidad, eficiencia y cobertura de calidad. Para representar esta propuesta, la aseguradora presenta un singular equipo de superhéroes: Súper Coche, Súper Moto, Súper Hogar y Súper Mascota, quienes, junto con el Tipo Directo, personaje icónico de la marca, trasladan el mensaje clave de esta nueva acción publicitaria: “para protegerlo todo basta con Línea Directa”.

Superhéroes aseguradores para resolver los imprevistos cotidianos

Cada uno de estos personajes ha sido diseñado para encarnar las principales líneas de negocio de la compañía. Súper Coche y Súper Moto representan la consolidada experiencia de Línea Directa en el sector del motor, donde sus seguros son reconocidos como algunos de los mejor valorados en España, según el índice de Inteliens.

Súper Hogar simboliza la protección integral que ofrece la entidad en el ámbito del hogar, con coberturas destacadas como la protección frente a la ocupación ilegal de la vivienda. Por su parte, Súper Mascota pone en valor el posicionamiento de Línea Directa en el sector de seguros para perros y gatos, una categoría con creciente demanda en el mercado.

Asimismo, la campaña cuenta con versiones específicas en redes sociales para otros productos de la compañía, como el Seguro de Salud, ampliando así su alcance y adecuación a los diferentes públicos y plataformas.

Una campaña creativa y multicanal

Fiel a su estilo comunicativo, Línea Directa Aseguradora vuelve a apostar por un enfoque creativo, original y diferencial dentro del sector asegurador. La campaña “Súper Seguros”, que ya ha comenzado su difusión este lunes, se despliega a través de una estrategia transmedia con presencia en televisión, radio, medios digitales, exterior y redes sociales.

El lanzamiento ha arrancado con un nuevo spot de 20 segundos en televisión y continuará en las próximas semanas con piezas centradas en productos concretos, como los seguros de coche y moto, además de combinaciones como la agrupación de pólizas de coche y hogar. Estas piezas integrarán narrativas contemporáneas como videoclips musicales o formatos inspirados en videojuegos, en línea con las nuevas formas de consumo audiovisual y el posicionamiento innovador de la marca.

Esta acción se suma al éxito obtenido en campañas anteriores como “Tirí Tirí Tirí” o “Miércoles”, consolidando una línea de comunicación que destaca por su tono distintivo, el uso de recursos culturales populares y una propuesta visual dinámica.

Sobre Línea Directa Aseguradora

Línea Directa Aseguradora es en la actualidad una de las principales aseguradoras de España. Su modelo de negocio se basa en la venta directa de seguros para coches, motos, empresas, autónomos, hogar, salud, mascotas y multirriesgo negocios. La entidad figura entre las 100 empresas españolas con mejor reputación, según el ránking MERCO Empresas, y continúa afianzando su presencia en el mercado con una estrategia centrada en la innovación, la atención al cliente y la adaptación a las nuevas realidades sociales y tecnológicas.



