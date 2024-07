Superbox Inc. anuncia un acuerdo de compra de activos y cambios en la dirección ejecutiva

(Información remitida por la empresa firmante)

Superbox, Inc. (OTC:PINK:SBOX) ('Superbox' o la 'Compañía'), una corporación de Nevada con sede en West Palm Beach, Florida, y una empresa líder en energía verde y tecnologías de transición, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de activos vinculante con ǪK Innovation Ltd, una corporación ubicada en Londres, Reino Unido

Este acuerdo, supone la adquisición de las patentes relacionadas con el Agua en la Industria de la Emulsión de Combustible Diesel y activos y conlleva un cambio de control de los Ejecutivos y Directores de la Compañía.



Mediante esta operación, Superbox pretende reforzar significativamente su estructura corporativa, posicionándose en el mercado de la Emulsión de Combustible a nivel global y continuando con su compromiso de difusión y desarrollo de soluciones de Energía Limpia.



Acuerdo de compra de activos

Superbox ha acordado adquirir en exclusiva la totalidad de las patentes de propiedad intelectual del 'Aparato para NanoEmulsiones Estables de Agua en Combustible Diesel', una tecnología patentada.



Esta adquisición estratégica representa para Superbox un avance significativo en los sectores de la transición y la energía verde. Además de obtener las patentes, Superbox también ha adquirido una unidad de producción de gasóleo blanco, lo que le otorga plenos derechos de venta, fabricación y servicios en este ámbito.



Esta adquisición refuerza el compromiso de Superbox de mejorar sus productos y servicios energéticos, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado del sector ecológico. Al mejorar y cultivar las relaciones y asociaciones de la empresa, Superbox pretende ampliar su alcance e impacto. Se espera que la transacción finalice a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.



Cambio en la dirección ejecutiva

Junto con la compra de activos, se producirán cambios significativos en el equipo de liderazgo ejecutivo y en el Consejo de Administración de Superbox, Inc.



Dimisión de directivos y consejeros:

Suneel Anant Sawant, Presidente y Director

Vinnay Kumar Reddy Sarikonda, Director

Michele Collini, Director



Nombramiento de directivos y consejeros:

Suneel Sawant, Presidente del Consejo y Director

Claudio Mirella, Consejero Delegado y Director

Andrea Piazzoli, Presidente Ejecutivo y Director

Bruno Polistina, Director Financiero y Consejero

Daniele De Molli, Director de Operaciones y Director

Samuele Lucchini, Consejero independiente

Enrico Fumagalli, Director Técnico



Declaración del Presidente

"Estoy encantado de anunciar nuestra reciente compra de activos, que marca un hito importante en nuestra estrategia de crecimiento. Esta adquisición no solo amplía nuestra presencia en el mercado, sino que también incorpora a un equipo de talento de ǪK Innovation Ltd., que aportará una experiencia y una innovación inestimables a nuestra cultura empresarial.



Además, me complace presentar a Claudio Mirella como nuevo CEO de Superbox Inc. Claudio, junto con los nuevos miembros de nuestro Consejo de Administración y equipo de gobierno, aporta una gran experiencia y visión que se alinean perfectamente con nuestros objetivos estratégicos de cara al futuro. Este nuevo capítulo promete enormes oportunidades de colaboración, innovación y crecimiento. Animo a nuestros accionistas a dar una calurosa bienvenida a nuestros nuevos colegas y a aceptar las nuevas perspectivas que aportan. Juntos, estamos preparados para alcanzar grandes metas y reforzar nuestra posición en el mercado de la energía en transición. Unámonos para celebrar este hito y esperar juntos un futuro lleno de éxitos".



Acerca de Superbox, Inc

Superbox es una empresa centrada en tecnologías de transición de vanguardia relacionadas con el sector de los combustibles. Altamente especializada en el campo de los combustibles alternativos, con el objetivo de reducir en gran medida las emisiones y descarburar diversos combustibles, la empresa se esfuerza continuamente por innovar con el objetivo final de lograr una huella de carbono cero. En la actualidad, la empresa posee tecnologías patentadas y aplicadas internacionalmente. Las tecnologías de la empresa están relacionadas principalmente con los combustibles de nanoemulsiones, pero la empresa está finalizando actualmente una investigación innovadora sobre la desulfuración de combustibles y soluciones de conversión de residuos en energía utilizando tanto residuos urbanos como varios residuos industriales.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 (la ACT). En particular, cuando se utilizan en el análisis precedente, las palabras "planea", "confía en que", "cree", "espera", "tiene la intención de" y expresiones condicionales similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas en el sentido de la ACT y están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones del mercado, los factores competitivos, la capacidad de completar con éxito la financiación adicional y otros riesgos.



