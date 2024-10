SuperBridge Summit 2024 atrae a prominentes líderes del sector, se anuncian los principales oradores

(Información remitida por la empresa firmante)

La cumbre, que se celebrará el 15 y el 16 de octubre de 2024 en el hotel One&Only One Za'abeel de Dubái, propiciará la colaboración y el diálogo en cuestiones de importancia mundial y pretende ser una fuente de inspiración

Dubai, 14 de octubre de 2024.- Dubai World Trade Centre (DWTC) (www.DWTC.com) y SuperBridge Council han anunciado los diferentes oradores principales de la segunda edición de SuperBridge Summit 2024, que tendrá lugar conjuntamente con Gitex Global. La cumbre, que se celebrará el 15 y el 16 de octubre de 2024 en el hotel One&Only One Za'abeel de Dubái, propiciará la colaboración y el diálogo en cuestiones de importancia mundial y pretende ser una fuente de inspiración, influencia e innovación para la próxima generación de líderes mundiales.



Esta cumbre contará entre sus oradores con la presencia de 70 líderes de opinión, innovadores y pioneros de varios sectores procedentes de todo el mundo. Los oradores hablarán de una variada serie de temas para abordar retos complejos y ayudar a los futuros líderes sectoriales.



Entre los principales oradores figura Ian Johnston, director general de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA). Dirige el órgano regulador manteniendo un entorno de servicios financieros transparente y eficiente en Dubái. Asimismo, la cumbre contará con la participación de Mohammad Alblooshi, director ejecutivo de DIFC Innovation Hub, que presentará las principales innovaciones del sector financiero.



Jane Sun, una líder dinámica y directora ejecutiva del grupo chino Trip.com, que, gracias a sus conocimientos, arrojará luz sobre la evolución del sector mundial de los viajes, haciendo hincapié en prácticas de viaje sostenibles y soluciones centradas en los clientes.



Hans Duisters, fundador y director ejecutivo del grupo holandés Sioux, hablará sobre I+D industrial de código abierto a nivel mundial para fomentar la productividad y del creciente protagonismo de los países del Golfo Pérsico en la colaboración tecnológica. Otro de los principales oradores, Takashi Maruyama, director de inversiones de Asset Management One, se centrará en el resurgimiento de Japón y en sus oportunidades de financiación a largo plazo en un entorno macroeconómico renovado.



Yi Wang, fundador y director ejecutivo de LAIX Inc. (China), aportará su visión del potencial de las plataformas educativas impulsadas por IA para la mejora del acceso al aprendizaje de idiomas.



El Dr. Bo Bai, presidente ejecutivo y cofundador de MVGX, con sede en Singapur, explorará el poder de las tecnologías de infraestructuras inteligentes de transporte de la energía para lograr una sostenibilidad ecológica en la industrialización de Asia y del mundo.



Por su parte, Vish Narain, socio directivo del grupo indio Pulsar, enfatizará el potencial de los mercados emergentes y las inversiones centradas en la tecnología para fomentar el crecimiento económico. Otro orador será Dee Poon, responsable de marcas y venta minorista de Tessellation (Hong Kong), polifacético líder de la venta al por menor que está reconocido como joven líder global por el Foro Económico Mundial. Entre los oradores también se incluye Jalal Gasimov, director ejecutivo de Pasha Holdings en Azerbaiyán, que supervisa inversiones diversificadas en sectores como los seguros y la construcción.



Según declaró Trixie LohMirmand, vicepresidenta ejecutiva de Dubai World Trade Centre: "El increíble equipo de oradores de la próxima segunda edición de SuperBridge Summit 2024 refleja nuestro inquebrantable compromiso con el impulso de un debate dinámico y con el fomento de la innovación. Estos líderes sectoriales, reconocidos por sus vanguardistas planteamientos, no solo cuestionan los límites convencionales, sino que inspiran soluciones útiles para abordar apremiantes retos mundiales. Nuestro objetivo es crear un evento transformador que fomente una colaboración de alto impacto e intercambios significativos entre sectores".



Divulgado por APO Group en nombre de Dubai World Trade Centre (DWTC).





Contacto

Nombre contacto: Orient Planet Group

Descripción contacto: Dubai World Trade Centre

Teléfono de contacto: +97144562888