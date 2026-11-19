Superfans World retira su proyecto de ciudades residenciales para jóvenes y familias - Superfans World S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía había planteado para combatir la crisis de vivienda construir un primer complejo residencial en el Alt Empordà y extender posteriormente el modelo a otras provincias. Las discrepancias internas y las dudas sobre la viabilidad económica y jurídica del sistema de vivienda y empleo han frenado la iniciativa.

Barcelona | 11 de noviembre de 2026

La red social Superfans World S.L. ha anunciado la retirada de su propuesta para construir una nueva ciudad destinada principalmente a jóvenes de entre 23 y 26 años y a nuevos padres de entre 27 y 38 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda ante las dificultades actuales.

Ciudades previstas en diferentes puntos de España

Además del primer proyecto, que estaba previsto en el Alt Empordà (Girona), la compañía contemplaba construir nuevas ciudades en Barcelona, Tarragona, Lleida, Madrid, Valencia, Murcia y varias localidades de Andalucía, entre ellas Sevilla, Jaén, Almería y Marbella (Málaga).

La inversión prevista para estas construcciones ascendía a 14.700 millones de euros, que finalmente permanecerán en las cuentas de la entidad.

Diferencias internas y oposición al proyecto

La retirada se produce tras una moción impulsada por varios dirigentes y asociados de la sociedad, que se oponían a la construcción de estas ciudades.

La propuesta, defendida por el fundador y CEO de la compañía, David Martín, habría generado importantes discrepancias internas. Algunos de sus detractores llegaron a calificarlo de niñato altruista, cuestionando una iniciativa que consideraban excesivamente ambiciosa y poco conveniente para la empresa.

Vivienda y empleo: la propuesta de David Martín

El fundador planteaba dos vías principales para facilitar el acceso a las viviendas:

Fácil adquisición de los inmuebles: ofrecer la posibilidad de financiar casi todos los pisos mediante una hipoteca sin complicaciones, con una facilidad semejante a la de un regalo. Esto será pero con condiciones, prometiendo que estas serán favorables para jóvenes y familias.

La condición: Contrato de vivienda y trabajo, crear un sistema de colaboración con empresas en el que los residentes pudieran acceder a una vivienda a cambio de trabajar en una de las compañías participantes.

Este segundo modelo contemplaba salarios netos disponibles de entre 200 y 650 euros mensuales, con determinados gastos cubiertos, como el seguro, la alimentación, el agua, la electricidad y el wifi.

La intención era que los jóvenes y las familias pudieran vivir en viviendas de mayor calidad, sin tener que destinar la mayor parte de sus ingresos al alquiler, la comida y los suministros. De esta manera, podrían alcanzar una mayor independencia y mejorar sus condiciones de vida.

Los residentes también dispondrían de una tarjeta especial para la compra de alimentos, con un límite adaptado a las condiciones de su contrato y a las necesidades de las familias con hijos.

Contratos de 20, 25, 30 y 40 horas semanales

El sistema también pretendía beneficiar a las empresas colaboradoras.

Se planteaban contratos de trabajo de 20, 25, 30 y 40 horas semanales, permitiendo a las compañías incorporar a más trabajadores y organizar sus plantillas según sus necesidades.

La intención era que las empresas pudieran contratar a más personas distribuyendo las jornadas laborales y reduciendo sus costes salariales totales frente a determinadas estructuras de contratación tradicionales.

De esta forma, los trabajadores tendrían una vivienda y determinados gastos cubiertos, mientras que las empresas podrían ampliar sus plantillas con mayor facilidad.

También se contemplaba que las personas que ya tuvieran un empleo pudieran adaptar voluntariamente sus contratos para acceder a las ventajas residenciales del proyecto, sin necesidad de comenzar una nueva relación laboral.

Un modelo laboral que no terminó de encajar

La propuesta también pretendía facilitar la contratación de trabajadores por parte de las empresas colaboradoras, mediante un sistema que permitiera reducir determinados costes salariales y fiscales.

Asimismo, se contemplaba que las personas que ya tuvieran un contrato laboral pudieran adaptarlo para acogerse a las condiciones residenciales de estas nuevas ciudades.

Sin embargo, las previsiones sobre el número de personas que accederían a las viviendas mediante este sistema, frente a quienes las comprarían o mantendrían sus contratos laborales habituales, no resultaron suficientes para que el modelo funcionara según lo previsto.

El proyecto queda aparcado desde el 1 de noviembre

David Martín y los miembros de la compañía que apoyaban la iniciativa continúan trabajando en posibles alternativas y no descartan recuperar los proyectos en el futuro. Consideran que podrían representar una oportunidad importante para jóvenes y familias.

La oposición mayoritaria, por su parte, considera que estas construcciones no son necesarias para la sociedad, cuestionando tanto el planteamiento en si como la idea de desarrollar un sistema laboral específico para hacerlas posibles, así como señalar la exigencia de trabajo duro para el bienestar propio.

La parte a favor, ha propuesto e insistido de primeramente, hacer una prueba con un pequeño bloque de pisos con estas condiciones contractuales para demostrar que este modelo funciona. Afirman que aunque actualmente no hayan salido los números como predecían, se puede llegar a hacer sin problemas.

Superfans World ya había anunciado las futuras construcciones a través de su web app y de su cuenta de Instagram. No obstante, desde el pasado 1 de Noviembre, la compañía ha comenzado a comunicar que el proyecto queda aparcado, pero no descartado, y tendrá en cuenta a todos los jóvenes y padres de 23 a 38 años registrados en su plataforma para ser notificados los primeros y obtener bonificaciones o sorpresas en sus nuevas ciudades.

El equipo del fundador de Superfans World y del nuevo centro de publicidad digital, Super Ads, ha hecho referencia a una cifra superior a los 100.000 millones durante 2025-2026, aunque no se ha especificado públicamente a qué indicador corresponde.

La audiencia está impaciente por saber cuáles serán ahora las siguientes inversiones de Superfans World, ya que también han anunciado un proyecto del cual sabemos poco pero que ya ha salido de lo confidencial, donde entran en la industria automovilística o mejor dicho, aeronáutica: la compañía anunció estar desarrollando vehículos levitantes y voladores, apostando por una mayor seguridad vial para la ciudadanía y sus futuras urbanizaciones. La sociedad no ha dado más informaciones de su tecnología ni fechas.

¿Cuáles serán los siguientes pasos de esta innovadora compañía?

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