El supermercado que ayuda a las familias a ahorrar más de 680 euros al año en frescos

Supermercados Aldi - Aldi

(Información remitida por la empresa firmante)

? El ahorro anual estimado en la compra de frescos en ALDI crece en más de 100 euros en los últimos seis meses hasta alcanzar los 683 euros al año

? Comprar carne y pescado en ALDI supone un ahorro de 453 euros al año, seguido de la fruta y verdura con 230 euros anuales

? Según datos de Worldpanel by Numerator, el precio medio que pagan los clientes de ALDI por su surtido de frescos es un 14,5% inferior al del resto del sector

Sant Cugat del Vallès, 29 de septiembre de 2026. – ALDI refuerza su compromiso con el ahorro de los hogares en España. Las familias que compran en la compañía pueden ahorrar hasta 683 euros al año en productos frescos, cerca de 57 euros al mes en fruta, verdura, carne y pescado. Este ahorro es posible gracias a las continuas bajadas de precio impulsadas por la compañía y a sus promociones semanales.

Este incremento del ahorro refleja el esfuerzo constante de la compañía por contener los precios. De hecho, en los últimos seis meses, la estimación de ahorro anual en frescos ha aumentado en más de 100 euros, desde los 563 euros calculados el pasado mes de abril.

Ahorro por categorías en la cesta de frescos

Los productos frescos forman parte de la compra habitual de millones de hogares. Por ello, ALDI refuerza su compromiso por ofrecer precios bajos en categorías esenciales como la fruta, la verdura, la carne y el pescado.

La carne y el pescado fresco concentran el mayor ahorro para los consumidores, con hasta 453 euros al año, cerca de 40 euros al mes gracias a las ofertas semanales y las bajadas de precio aplicadas en estas secciones. En fruta y verdura, el ahorro alcanza los 230 euros anuales, lo que equivale a casi 20 euros al mes.

ALDI lidera la contención de precios frente al sector

La estrategia de precios de ALDI la sitúa como la cadena que más ha contenido los precios en frescos durante el último año. Según datos de Worldpanel by Numerator, el precio medio que pagan los clientes de ALDI por su surtido de estos productos es un 14,5% inferior al del resto del sector.

Esta dinámica se refleja en las principales categorías, con un descenso del 1,7% en la fruta, del 1,2% en el pescado fresco y de hasta un 3,2% en la carne. La evolución de la compañía contrasta con la tendencia general del mercado, que ha registrado incrementos en todas estas secciones durante el mismo periodo.

Un modelo de descuento elegido por las familias

La reducción del precio en frescos forma parte del ahorro global que genera el modelo de ALDI en la cesta de la compra. Realizar la compra en ALDI puede suponer un ahorro estimado de 2.417 euros al año por hogar, cifra que ha crecido en más de 430 euros en el último medio año.

La clave de este modelo se encuentra en la marca propia, que representa 9 de cada 10 productos de su surtido. Gracias a esta estrategia de precios bajos, ALDI ya está presente en el 41,4% de los hogares en España. Actualmente, la cadena cuenta con la confianza de más de 8 millones de compradores habituales y supera los 500 supermercados en toda España.

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FAQS

? ¿Cuánto dinero ahorra una familia en productos frescos en ALDI? Las promociones y bajadas de precio en frescos permiten un ahorro de 683 euros al año (57 euros al mes). La carne y el pescado aportan 453 euros de ahorro al año y la fruta y verdura suma 230 euros anuales.

? ¿Cómo evolucionan los precios de frescos en ALDI frente al sector? El precio medio pagado en frescos en ALDI es un 14,5% inferior al del resto del sector, según Worldpanel by Numerator.

? ¿Cómo ayuda ALDI a optimizar el presupuesto familiar? ALDI ayuda a las familias a realizar una compra completa a precios bajos gracias a su esfuerzo constante por mantener los precios y a su modelo centrado principalmente en la marca propia.

? ¿Cuánto pueden ahorrar las familias al comprar en ALDI? Comprar en ALDI puede suponer un ahorro de hasta 2.417 euros al año. Esta estimación anual ha aumentado en más de 430 euros en los últimos seis meses.

? ¿Qué peso tiene la marca propia en los supermercados ALDI? La marca propia representa el 90% de su surtido, es decir, 9 de cada 10 productos.

? ¿Cómo evolucionan los precios de ALDI frente al conjunto del sector?

ALDI es una de las pocas cadenas de supermercados que ha bajado sus precios durante el último año. Además, según los últimos estudios del sector, es de las enseñas que reduce su nivel de precios en esta categoría de productos, con una reducción del -2,9% en su cesta fresca frente a las subidas registradas en el conjunto del mercado. Un resultado que refleja el esfuerzo de la compañía por ayudar a las familias a ahorrar. Más información: [LINK].

Sobre ALDI

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas y más de 8.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales y mediante sus marcas propias, que representan 9 de cada 10 productos de su surtido y cuyos estándares permiten mantener la mejor relación calidad – precio en sus productos.

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de ocho países europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Para más información: www.aldi.es

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Sara Gómez / Martina Serra

Teléfonos 915 63 77 22 / 932 172 217 - aldi@llyc.global