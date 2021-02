Supermicro abre la prueba y validación del cliente para sistemas basados en procesador escalar Intel Xeon (1)

- Supermicro abre la prueba y validación del cliente para los siguientes sistemas basados en procesador escalar Intel Xeon de tercera generación para acelerar la adopción de la plataforma de sistema

Supermicro desvela el programa de prueba X12 JumpStart NDA con el fin de que los clientes prueben y validen de forma remota el rendimiento de la carga de trabajo en servidores Supermicro que están basados en procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación (nombre en código Ice Lake)

SAN JOSE, California, 18 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(SMCI), un líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde,ha anunciado su programa de disponibilidad temprana - JumpStart para pruebas de carga de trabajo en sistemas Supermicro X12 que se basan en procesadores escalares Intel Xeon de tercera generación. El programa dará comienzo el día 16 de febrero de 2021, y los clientes cualificados podrán disponer de un acceso al sistema Supermicro basados en X12 remotos con el fin de desarrollar, validar, ajustar y comparar sus cargas de trabajo avanzadas. Los participantes conseguirán acceso temprano, antes de llevar a cabo su lanzamiento general, a tecnologías revolucionarias para acelerar la implementación de su solución en la amplia cartera de Supermicro de los próximos sistemas X12, incluyendo entre ellos Ultra, BigTwin® SuperBlade®, GPU Optimized Systems y Top Loading y All-Flash Storage consiguiendo una ventaja importante en el tiempo de comercialización para disponer de un mejor rendimiento y eficiencia.

"El programa JumpStart demuestra el objetivo continuado de Supermicro en lo que hace referencia a proporcionar apoyo para los clientes y facilitarles el acceso más temprano a los procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación muy esperados dentro de las plataformas Supermicro X12", explicó Don Clegg, vicepresidente senior de ventas mundiales de Supermicro. "Supermicro cuenta con una relación duradera junto a Intel y espera apoyar a los procesadores de próxima generación líderes en la industria de Intel destinados a los mercados vitales, entre ellos Cloud, AI, HPC y Edge Computing".

Según el programa de disponibilidad temprana JumpStart, los clientes de Supermicro pueden validar y llevar a cabo comparaciones de sus aplicaciones, consiguiendo beneficios y prestaciones de rendimiento dentro de la arquitectura de próxima generación. Entrar dentro del programa es fácil y rápido. Al usar el portal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3067330-1&h=1764078424&u...] JumpStart de Supermicro, los clientes de Supermicro interesados bajo NDA que estén cualificados pueden registrarse y posteriormente configurar sus sistemas de cara a poder entrar en los servidores Supermicro remotos por medio del portal seguro.

Cartera de productos

Supermicro cuenta con una amplia cartera de sistemas preparados para apoyar los procesadores escalares Intel Xeon de tercera generación, incluyendo Blades, Ultra, Twin family y sistemas GPU, etc.

Los clientes podrán seleccionar entre servidores blade que están basados en procesadores escalares Intel Xeon de tercera generación para los recientes SuperBlade 8U y 6U, rendimiento mejorado, memoria DDR4 3200 más rápida y PCIe Gen4 para una E / S más rápida. 8U SuperBlade suministra a los clientes AIOM para E / S frontal y opciones de red avanzadas como por ejemplo 200G HDR InfiniBand o conmutadores Ethernet de 25G. A su vez, 6U SuperBlade proporciona a los clientes una configuración de memoria optimizada compatible para hasta 12 TB por medio de un factor de forma de alta densidad. SuperBlade 8U y 6U admiten NVMe de tipo hot-swap y fuentes de alimentación CA / CC redundantes, siendo ideales para su uso por medio de aplicaciones empresariales, en la nube, EDA, virtualización y de tipo HPC.

Supermicro 1U y 2U Ultra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3067330-1&h=2303416322&u...] SuperServers proporciona el mejor rendimiento de nivel empresarial dentro de su clase, a la vez que proporciona un valor, flexibilidad, escalabilidad y facilidad de servicio que no tienen precedentes en la industria. Según sea la configuración, admiten los TDP de CPU más elevados, contando con amplias posibilidades de red y ampliación.

La gama de productos Twin y de múltiples nodos integra una multitud de opciones para los requisitos de almacenamiento y de servidor. Entre estos se incluyen BigTwin con el mayor rendimiento y densidad dentro de un diseño de cuatro nodos de 2U y opciones de red AIOM de 1GbE, 10GbE, 25GbE, 100GbE e IB. FatTwin con sistemas 4U que admiten 4 u 8 nodos proporciona PUE superior que consigue la eficacia máxima. La arquitectura modular de tipo hot-swap Twin permite disfrutar de una gran flexibilidad y de un servicio sencillo.

Supermicro proporciona la selección más amplia de la industria dentro de los servidores GPU [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3067330-1&h=1297823179&u...] optimizados para cargas de trabajo de inteligencia artificial, aprendizaje profundo y HPC, incluyendo además una línea completa de sistemas que van desde 1U hasta 10U, incluyendo SuperBlade, que admite hasta 40 GPU por 8U. Supermicro ofrece servidores 2U y 4U de alta densidad con placas de 4 y 8 GPU interconectadas y 8 PCI-E basadas en placas de cuatro y ocho vías. Con varias GPU ya disponibles y en factor de forma PCIe, los clientes pueden conseguir además un aumento importante del rendimiento dentro de la amplia cartera de servidores multi-GPU de Supermicro, incluyendo 1U Ultra, BigTwin (TM), 8U SuperBlade®, además de los sistemas integrados y que son compatibles con GPU.

Estos y otros productos van a ser compatibles con la plataforma Intel Xeon Scalable basada en el procesador (X12). Supermicro suele ser la primera en el mercado con un acceso acelerado para con las últimas tecnologías.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores y almacenamiento de alto rendimiento y alta eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial y Edge Computing en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los clientes las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

