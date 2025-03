Supermicro amplía su capacidad de fabricación en EE.UU. con un tercer campus en Silicon Valley

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro amplía su capacidad de fabricación en EE.UU. y el desarrollo de soluciones de TI integrales líderes en la industria con un tercer campus en Silicon Valley

Supermicro impulsa la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico en el próspero mercado tecnológico de San José

SAN JOSE, Calif., 3 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones de TI integrales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, está impulsando una importante expansión y anunciando planes para un tercer campus en Silicon Valley. El primer edificio tendrá más de 28.000 metros cuadrados, pero se espera que el tercer campus tenga casi 270.000 metros cuadrados cuando esté terminado. Con el apoyo del alcalde, esta expansión fortalece la posición de Supermicro como líder de la industria, acelerando la implementación de soluciones de refrigeración líquida y Data Center Building Block Solutions para centros de datos y clientes, al tiempo que crea nuevos empleos y oportunidades para el talento local. Supermicro es el fabricante líder de TI con sede en EE.UU.

"Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en Silicon Valley", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "A medida que las fábricas de IA se vuelven más frecuentes, los centros de datos refrigerados por líquido son fundamentales para satisfacer estas crecientes demandas de los clientes. Prevemos que hasta el 30 % de los nuevos centros de datos adoptarán soluciones de refrigeración líquida. Hoy, Supermicro puede entregar 5.000 racks refrigerados por aire o 2.000 refrigerados por líquido al mes para dar soporte a pedidos importantes. Esta expansión es un gran paso adelante en nuestra visión de innovación, inversión en personal, calidad, servicio de tiempo de implementación (TTD), tiempo de puesta en línea (TTO) y avance tecnológico".

Obtenga más información sobre las soluciones de refrigeración líquida Building Block de Supermicro aquí.

"Estamos orgullosos de ser la sede de Supermicro, una de las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento que impulsa la revolución de la inteligencia artificial, con casi 3.000 empleados locales y en constante crecimiento", afirmó el alcalde de San José, Matt Mahan. "Con esta expansión planificada, Supermicro está ayudando a San José a redefinir el concepto de 'Hecho en Estados Unidos' y a crear nuevos puestos de trabajo bien remunerados para impulsar nuestra economía".

Se espera que el nuevo desarrollo genere cientos de nuevos puestos de trabajo en múltiples sectores, incluidos los de ingeniería, producción y puestos corporativos. Supermicro está desarrollando soluciones de refrigeración líquida para fábricas de IA y el mercado de HPC, que ayudarán a los centros de datos a funcionar de forma más eficiente al reducir la huella de carbono y ahorrar en costes operativos gracias a un menor consumo de electricidad a lo largo del tiempo.

"PG&E está entusiasmada de apoyar la expansión continua de Supermicro en Silicon Valley", afirmó Teresa Alvarado, vicepresidenta de PG&E para la región de la Bahía Sur y la Costa Central. "A través de nuestras inversiones continuas en infraestructura y energía limpia, PG&E está preparada para proporcionar energía fiable y sostenible para satisfacer las crecientes necesidades del sector tecnológico".

Supermicro sigue trabajando estrechamente con los operadores de centros de datos para adaptar la tecnología de servidores adecuada a las exigentes cargas de trabajo. Con su firme compromiso con el avance de la tecnología, la potenciación del talento y el impulso del crecimiento económico a largo plazo, la construcción en el nuevo emplazamiento está prevista para 2025.

