- Supermicro amplía su cartera de soluciones de IA refrigeradas por aire orientadas al rendimiento y la eficiencia con GPU AMD Instinct™ MI355X

Supermicro presenta su última solución acelerada por IA: un nuevo servidor 10U refrigerado por aire que incorpora las GPU AMD Instinct MI355X, ofreciendo un rendimiento revolucionario para cargas de trabajo de IA e inferencia.

Como parte de la arquitectura Data Center Building Block (DCBBS) de Supermicro, este nuevo servidor 10U proporciona un rendimiento fiable y optimizado para ciclos de desarrollo más cortos y una comercialización más rápida.

El nuevo servidor ofrece una mejora de hasta 4 veces en la capacidad de cómputo de IA con respecto a la generación anterior y un salto de hasta 35 veces en el rendimiento de inferencia.

SAN JOSÉ, California, y ST. LOUIS, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Conferencia de Supercomputación: Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la última incorporación a la serie de soluciones optimizadas para GPU AMD Instinct™ MI350, que ofrece un rendimiento sin precedentes, máxima escalabilidad y eficiencia energética. Supermicro ha diseñado este nuevo sistema para organizaciones que necesitan el alto rendimiento de las GPU AMD Instinct MI355X, pero requieren un entorno con refrigeración por aire.

"Supermicro lidera el sector con la mayor experiencia en el suministro de soluciones de alto rendimiento en IA y HPC para nuestros clientes", afirmó Vik Malyala, vicepresidente sénior de Tecnología e IA de Supermicro. "La plataforma DCBBS de Supermicro nos permite incorporar rápidamente las soluciones de AMD mediante el despliegue de tecnología avanzada con soluciones de centro de datos probadas. La incorporación de los nuevos sistemas GPU AMD Instinct MI355X con refrigeración por aire amplía y fortalece nuestra cartera de soluciones de IA y ofrece a los clientes más opciones a la hora de construir centros de datos de última generación".

Supermicro amplía una vez más su línea de productos de alto rendimiento con refrigeración líquida y por aire con los nuevos servidores 10U refrigerados por aire. Estos sistemas aprovechan el módulo acelerador OCP (OAM), estándar en la industria. Estos servidores con GPU acelerada ofrecen 288 GB de HBM3e por GPU, un ancho de banda de 8 TB/s y un aumento del TDP de 1.000 W hasta 1.400 W, lo que se traduce en un rendimiento superior en comparación con el sistema MI350X 8U refrigerado por aire, permitiendo así a los clientes procesar datos con mayor rapidez. Con la nueva opción 10U, que se suma a la gama de servidores con GPU MI355X, los clientes pueden obtener un mayor rendimiento por rack a gran escala, tanto en infraestructuras refrigeradas por aire como por líquido.

"En AMD nos enorgullece colaborar con Supermicro para lanzar al mercado la GPU AMD Instinct MI355X con refrigeración por aire, facilitando a nuestros clientes la implementación de un rendimiento avanzado de IA en su infraestructura actual", declaró Travis Karr, vicepresidente corporativo de desarrollo de negocio de GPU para centros de datos de AMD. "Juntos, AMD y Supermicro lideran el sector en rendimiento y eficiencia, ofreciendo soluciones de IA y HPC de última generación que impulsan la innovación en centros de datos de todo el mundo"

Estas soluciones GPU están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento para IA e inferencia a gran escala en proveedores de servicios en la nube y empresas. La amplia gama de servidores Supermicro con IA acelerada y GPU AMD Instinct serie MI350 destaca las soluciones de centros de datos de última generación basadas en la arquitectura DCBBS de Supermicro y la arquitectura CDNA de cuarta generación de AMD, para ofrecer, una vez más, soluciones de IA avanzadas, siendo los primeros en llegar al mercado. Estos nuevos servidores Supermicro con GPU AMD Instinct se presentan en SC25 en St. Louis, Missouri.

El servidor Supermicro 10U con GPU AMD Instinct MI355X ya está disponible para su envío.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructura de TI empresarial, en la nube, de IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de última generación desde la nube hasta el edge para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escalabilidad y eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para cargas de trabajo y aplicaciones específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos con nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables, que admiten una amplia variedad de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, fuentes de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

AMD, el logotipo de AMD, EPYC y combinaciones de los mismos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.