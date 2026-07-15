(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su cartera de soluciones de refrigeración líquida DCBBS de extremo a extremo con intercambiadores de calor de puerta trasera para infraestructuras de IA y HPC de alta densidad

La cartera ampliada de diez modelos admite capacidades de puertas de refrigeración desde 10 kW hasta 120 kW para fábricas de IA a nivel de sistema y de rack.

Los intercambiadores de calor flexibles de la puerta trasera proporcionan refrigeración líquida rápida y sin interrupciones para centros de datos nuevos y existentes.

Las bases de datos DCBBS integradas ofrecen infraestructura validada a escala de rack, software de gestión inteligente y servicios de implementación global.

SAN JOSÉ, California, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de IA, empresariales, de almacenamiento y de TI 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy la expansión de su cartera de intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx), fortaleciendo aún más sus soluciones de refrigeración líquida de extremo a extremo para infraestructuras de IA y HPC de alta densidad. Como componente clave de DCBBS, la cartera ampliada de RDHx proporciona capacidades de refrigeración flexibles, proporcionando a los operadores de centros de datos una ruta de fácil implementación para la refrigeración líquida tanto en centros de datos nuevos como heredados.

"Seguimos ampliando nuestra oferta de DCBBS para proporcionar a nuestros clientes opciones de personalización y optimización sin igual", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra cartera ampliada de RDHx ayuda a los clientes a aprovechar las ventajas de la refrigeración líquida, con un rango de refrigeración de 10 kW a 120 kW a nivel de puerta y una capacidad máxima de refrigeración de 240 kW a nivel de rack, lo que permite operaciones de centro de datos más eficientes".

Obtenga más información sobre la cartera de RDHx de Supermicro aquí y en este resumen en video.

Los clientes pueden diseñar e implementar soluciones de refrigeración validadas a escala de rack, adaptadas a los requisitos de sus instalaciones, las limitaciones de su infraestructura y las demandas de carga de trabajo. Esto permite una mayor densidad de computación, una mejor eficiencia de refrigeración y un menor coste total de propiedad (TCO). La cartera ampliada de diez modelos RDHx se puede implementar como solución principal de refrigeración líquida o integrarse con las tecnologías de refrigeración líquida Direct-to-Chip (D2C) de Supermicro como parte de una solución completa de infraestructura DCBBS.

Contando con capacidades de refrigeración que abarcan desde los 10 kW hasta los 120 kW por rack, RDHx permite a las organizaciones aumentar la densidad de computación y la eficiencia de refrigeración para cargas de trabajo de IA y HPC sin necesidad de realizar modificaciones importantes en las instalaciones. Compatibles con racks estándar EIA, ORv3 y MGX, estas soluciones se integran a la perfección tanto en nuevas implementaciones de centros de datos como en instalaciones existentes. Como parte de la cartera DCBBS validada de Supermicro, RDHx se puede ofrecer con sistemas acelerados, integración a escala de rack, alimentación y refrigeración de instalaciones, software de gestión inteligente y servicios de implementación, lo que permite a los clientes simplificar la adquisición, reducir el riesgo de integración y disminuir el tiempo de puesta en marcha (TTO).

Entre los principales beneficios de las soluciones Supermicro RDHx se incluye la capacidad de:

Implementación en cualquier lugar: Móntelo directamente en racks estándar EIA, ORv3 y MGX para una implementación rápida, tanto en centros de datos nuevos como en modernizaciones, sin necesidad de agua refrigerada dedicada ni hardware adicional.

Móntelo directamente en racks estándar EIA, ORv3 y MGX para una implementación rápida, tanto en centros de datos nuevos como en modernizaciones, sin necesidad de agua refrigerada dedicada ni hardware adicional. Máxima fiabilidad: Optimice la eficiencia energética con control inteligente del ventilador, redundancia N+1 y protección anticondensación para un funcionamiento continuo y un mantenimiento simplificado.

Optimice la eficiencia energética con control inteligente del ventilador, redundancia N+1 y protección anticondensación para un funcionamiento continuo y un mantenimiento simplificado. Integración de alimentación simplificada: Integre modelos alimentados por CC con barras colectoras de rack para una implementación optimizada o modelos alimentados por CA para una amplia compatibilidad con la infraestructura.

Integre modelos alimentados por CC con barras colectoras de rack para una implementación optimizada o modelos alimentados por CA para una amplia compatibilidad con la infraestructura. Monitorización de la infraestructura: Realice un seguimiento de la temperatura, la presión, el caudal y el estado de la bomba en tiempo real mediante Redfish, SNMP, gestión web y Supermicro SuperCloud Composer (SCC).

Supermicro DCBBS proporciona una infraestructura de IA modular y completa, creada a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y de centro de datos, incluyendo software y servicios. Supermicro continúa liderando la industria con su completa gama de soluciones de infraestructura de IA, lo que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Explore la gama completa de soluciones de refrigeración líquida de Superrmicro y opciones de infraestructura modular DCBBS.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

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