(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía DCBBS con la serie de racks AI de ingeniería de precisión para acelerar la implementación y el tiempo de puesta en marcha

La calidad líder en la industria, el preensamblaje de fábrica y el diseño modular facilitan la rápida integración de sistemas y componentes de refrigeración líquida, reduciendo con ello el tiempo de puesta en marcha (TTO).

Diez modelos de rack disponibles en configuraciones de 44OU, 48U, 48OU y 52U para la integración en centros de datos en el mismo día, lo que permite una amplia gama de implementaciones.

Certificado para una capacidad de carga estática de hasta más de 2.500 kg (5,500 lb) para maximizar la potencia de procesamiento por rack, lo que permite mayores densidades de procesamiento y una utilización óptima del espacio.

SAN JOSÉ, California, 31 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Computer, Inc. Super Micro (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy una cartera completa de racks diseñados de forma específica para implementaciones de centros de datos de IA de alta densidad y misión crítica. El estándar ORv3 permite a Supermicro ofrecer a sus clientes una gama de racks que simplifican la integración de soluciones de refrigeración líquida para sistemas de alta densidad de computación, lo que resulta en una reducción del coste total de propiedad (TCO). Los racks Supermicro DCBBS se prueban y se entregan en cajas resistentes a golpes y vibraciones como parte de la cartera DCBBS de Supermicro. Estas soluciones optimizadas para cargas de trabajo, tanto a escala de rack como de clúster, están validadas y listas para funcionar desde el primer día.

"La infraestructura de IA comienza con una base sólida, y nuestra gama de racks especialmente diseñados está concebida para acelerar cada etapa de la implementación", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Como componente clave de nuestras tecnologías DCBBS, estos racks de alta densidad, optimizados para refrigeración líquida, permiten a los clientes implementar clústeres de IA con mayor rapidez, maximizar la densidad de procesamiento, mejorar la fiabilidad y reducir el coste total de propiedad. Nuestra capacidad de producción nos permite entregar hasta 3.000 de estos racks avanzados al mes, incluyendo 2.000 racks con refrigeración líquida, desde nuestras instalaciones en todo el mundo para su implementación inmediata en centros de datos existentes y nuevos. Los racks están listos para su instalación inmediata en el centro de datos del cliente (Plug-and-Play)".

Obtenga más información sobre la gama de racks de Supermicro aquí y en este resumen en vídeo.

Mediante la implementación de arquitecturas estandarizadas y totalmente modulares, el preensamblaje en fábrica y una logística optimizada, Supermicro puede eliminar los cuellos de botella en la integración y el despliegue complejos. Respaldada por los Servicios de Integración de Racks de Supermicro y la cartera modular DCBBS, Supermicro es capaz de ofrecer soluciones completas de infraestructura de centros de datos a escala de rack, lo que agiliza el despliegue y reduce el tiempo de puesta en línea (TTO) para los clientes. Diseñados íntegramente por Supermicro, todos los racks cuentan con un chasis reforzado con una capacidad de carga estática certificada de hasta 2.500 kg (5.500 lb), superando significativamente los estándares típicos de la industria. Esta robusta arquitectura soporta de forma fiable el peso extremo de los clústeres a escala de rack que comprenden sistemas acelerados por GPU, sistemas de suministro de energía y componentes de refrigeración líquida, lo que garantiza una fiabilidad estructural inquebrantable para entornos de misión crítica. Aprovechando materiales de primera calidad y procesos de fabricación de alta precisión, el riguroso control de calidad de Supermicro incluye la cualificación sísmica y de vibraciones, encabezada por las pruebas GR-63-CORE Zona 4 para verificar la estabilidad bajo las tensiones operativas más intensas.

Optimizados con el objetivo de poder admitir refrigeración líquida avanzada, los diseños permiten una integración sencilla con unidades de distribución de refrigerante (CDU) en rack y en fila, módulos laterales, intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx) y colectores de refrigeración líquida. Las vías dedicadas y claramente separadas para las líneas de suministro y retorno de refrigerante garantizan un enrutamiento optimizado para una mayor eficiencia y facilidad de mantenimiento, así como un aislamiento completo del cableado de alimentación y de red para evitar interferencias de señal.

Resumen de la cartera de proyectos:

Plataforma NVIDIA Vera Rubin/GB300 (MGX): Racks de 48U y 52U disponibles en anchos de 750 mm y 600 mm con barras colectoras integradas.

Plataforma OCP ORv3: Racks de 21 pulgadas de 44OU y 48OU con barras colectoras integradas.

Plataforma estándar EIA: Racks de 19 pulgadas de 48U y 52U.

DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible, desde servidores individuales y redes hasta abarcar soluciones completas a escala de rack y de centro de datos, incluyendo software y servicios.

Supermicro sigue siendo líder del sector con su completa cartera de soluciones de infraestructura de IA, que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La serie completa de racks de Supermicro ya está disponible. Para obtener más información sobre las soluciones de rack de Supermicro y sus capacidades de integración, póngase en contacto con su representante de Supermicro o visite https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs.

La amplia gama de soluciones de montaje en rack de Supermicro ya está disponible en todo el mundo desde nuestras instalaciones de fabricación en Silicon Valley, los Países Bajos y Taiwán.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

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