(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su liderazgo en IA a escala de rack con la plataforma AMD Helios, acelerando la implementación y la eficiencia operativa

La plataforma Supermicro AMD Helios de próxima generación se presentará en Computex.

La arquitectura DCBBS a escala de rack permite una implementación rápida y una escalabilidad fluida desde racks individuales hasta clústeres de IA hiperescalables.

El rack Helios de doble ancho con 72 GPU, impulsado por las GPU AMD Instinct™ MI455X, ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a gran escala.

SAN JOSE, Calif. y TAIPEI, 2 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones integrales de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge, que incluye Data Center Building Block Solutions (DCBBS), en estrecha colaboración con AMD, presentará la plataforma AMD Helios de próxima generación para montaje en rack en Computex. Diseñada para la era de la IA con agentes, Helios permite a los proveedores de servicios en la nube (CSP), NeoClouds, hiperescaladores y empresas ofrecer cargas de trabajo de IA a gran escala, incluyendo IA soberana, entrenamiento de LLM, inferencia y ajuste fino, con una eficiencia y escalabilidad sin precedentes.

"Con DCBBS, Supermicro está redefiniendo las posibilidades en los centros de datos al pasar del diseño tradicional de servidores a una arquitectura completa a escala de rack", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Al combinar DCBBS de Supermicro con la arquitectura de GPU AMD Instinct™ MI455X, ofrecemos un rendimiento de IA sin precedentes, una mayor eficiencia energética gracias a una refrigeración avanzada y una infraestructura escalable para las cargas de trabajo de IA de próxima generación".

https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

"La próxima era de la IA se definirá no solo por una mayor capacidad de procesamiento, sino también por la eficiencia con la que se pueda implementar, conectar y escalar dicha capacidad", afirmó Ravi Pendekanti, vicepresidente corporativo del Grupo de Soluciones para Centros de Datos de AMD. "AMD Helios ofrece una arquitectura de IA abierta y escalable que integra la capacidad de procesamiento, las redes y el software líderes de AMD para ayudar a los clientes a acelerar el tiempo de implementación, mejorar la eficiencia de la infraestructura y escalar cargas de trabajo de IA exigentes con flexibilidad a largo plazo".

Supermicro es uno de los primeros socios que colabora estrechamente con AMD para lanzar la solución Helios al mercado, reforzando así su liderazgo en la entrega de soluciones integrales de infraestructura de IA. Helios es un sistema de 72 GPU de doble ancho y escalable, impulsado por GPU AMD Instinct MI455X, CPU AMD EPYC™ de 6.ª generación y tecnologías de red AMD Pensando™, todo ello unificado por la pila de software abierta AMD ROCm™. Optimizado para implementaciones de IA a gran escala, Helios ofrece una densidad de procesamiento y un rendimiento excepcionales para el entrenamiento de modelos de vanguardia e inferencia de alto rendimiento. Entre sus capacidades clave se incluyen la escalabilidad modular desde el nivel de rack hasta el de clúster, redes abiertas para la IA tanto de escalado vertical como horizontal, seguridad avanzada y virtualización integrada con aceleración de software a escala de rack.

Con redes abiertas, seguridad avanzada y el software ROCm™ integrado, Helios ayuda a los proveedores a acelerar el lanzamiento de servicios de IA al mercado, optimizar la utilización de recursos y ofrecer capacidades de IA fiables y de alto rendimiento a hiperescala.

La plataforma Helios ejemplifica el enfoque A+A+A de Supermicro (Arquitectura, Aceleradores y Avances), que combina el diseño de sistemas a escala de rack, las soluciones líderes de computación de IA de AMD e innovaciones de software integradas. Este enfoque unificado permite a los clientes implementar infraestructura de IA más rápidamente, operar con mayor eficiencia y escalar sin problemas a medida que crece la demanda.

DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida con componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y centro de datos, incluyendo software y servicios.

La solución AMD Helios a escala de rack se exhibirá en el stand de Supermicro en el Centro de Exposiciones Taipei Nangang, Pabellón 1, 4F, N0602, donde los asistentes podrán apreciar de primera mano su diseño y capacidades. Los visitantes también podrán explorar la plataforma mediante la demostración interactiva A+ Superverse de Supermicro.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm y la combinación de estos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991190/Super_Micro_Computer_AMD_Helios_Platform.jpg

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