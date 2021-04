Supermicro amplía la línea de productos de GPU basados en la arquitectura NVIDIA Ampere (2)

- Supermicro amplía la línea de productos de GPU basados en la arquitectura NVIDIA Ampere para la IA empresarial, que incluye 5 petaFLOPS, los primeros en la industria, en una plataforma de IA de 4U de nivel 1

Presentada en NVIDIA GTC21, la nueva generación de sistemas Supermicro certificados por NVIDIA ofrece interconexión de GPU de hasta 4,8 TB/seg, una relación de GPU a tarjeta de red de 1:1 y compatibilidad con soluciones de refrigeración por aire o líquido

SAN JOSE, Calif., 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, redes y tecnología de computación ecológica, extiende su liderazgo de mercado en las áreas en crecimiento de Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje automático (ML), Alta -Computación de rendimiento (HPC), visualización de gráficos 3D y virtualización de escritorio. Supermicro tiene la cartera de sistemas Tier 1 más amplia que integra capacidades de vanguardia que logran 5 petaFLOPS de rendimiento de IA en un factor de forma 4U con las últimas NVIDIA A100, NVIDIA A40 , NVIDIA RTX A6000 y las nuevas NVIDIA A30 , NVIDIA A10 y NVIDIA A16.

"Nuestra colaboración con NVIDIA nos permite diseñar una cartera completa de sistemas y plataformas GPU que permiten la máxima elección del cliente. Los clientes pueden adaptar exactamente sus requisitos de carga de trabajo a la arquitectura del sistema para lograr una escala, un rendimiento, una eficiencia y un coste superiores", destacó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Supermicro ofrece sistemas optimizados para varias GPU que entregan soluciones avanzadas para AI, Deep Learning, HPC y aplicaciones de transmisión de vídeo. Aprovechando nuestras soluciones de componentes básicos y nuestra ventaja de tiempo de comercialización, seguimos desarrollando y lanzando soluciones optimizadas para aplicaciones. El sistema flexible de GPU de 2U y 2 nodos con PCIe 4.0 está optimizado para juegos en la nube y redes sociales y lidera la industria con soporte para hasta tres GPU de ancho doble o seis GPU de ancho simple por nodo ".

La variedad de sistemas de Supermicro incluye el buque insignia SYS-420GP-TNAR basado en Intel o el AS -4124GO-NART (+) basado en AMD, con el servidor 4U impulsado por la placa NVIDIA HGX A100 de 8 GPU, con la opción 40 GB (HBM2) u 80 GB (HBM2e) de memoria en cada GPU. Estos sistemas se envían actualmente a todo el mundo.

"Desde el descubrimiento de fármacos impulsados por IA hasta el diseño de fábricas avanzadas y eficientes, la computación acelerada es esencial para impulsar el trabajo más innovador del mundo actual", comentó Justin Boitano, vicepresidente y director general de Enterprise and Edge Computing en NVIDIA. "Los sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro ofrecen a los clientes una amplia gama de servidores diseñados para proporcionar el máximo rendimiento para cargas de trabajo de simulación, gráficos e inteligencia artificial en todo el centro de datos, a la nube y el edge".

Los nuevos sistemas pueden ejecutar varias cargas de trabajo de aplicaciones avanzadas, incluido el paquete de software NVIDIA AI Enterprise, que está optimizado y certificado por NVIDIA para ejecutarse en VMware vSphere, y NVIDIA Omniverse Enterprise, una plataforma de colaboración y simulación en tiempo real de extremo a extremo que ofrece flujos de trabajo 3D transformadores para organizaciones de todas las escalas. Supermicro presenta estas soluciones líderes en rendimiento en la conferencia NVIDIA GTC21 de esta semana.

Desde el edge hasta la nube, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la HPC y la visualización en 3D se están convirtiendo en tecnologías críticas necesarias para que todas las organizaciones e industrias las adopten. El desarrollo de sistemas y la entrega de plataformas que incorporan lo último en hardware y software permite que una variedad de empresas se vuelvan productivas e implanten sus últimas soluciones rápidamente, con una variedad de factores de forma. Supermicro es un participante líder en el programa de sistemas certificados por NVIDIA, que valida las configuraciones de hardware y software necesarias para lograr la máxima productividad. Estos sistemas pueden manejar cantidades masivas de datos con redes avanzadas, lo que permite desarrollar modelos complejos e incorporar nueva IA y otros algoritmos avanzados. La visualización 3D permite una mejor comprensión de la realidad física, mientras que la virtualización de gráficos permite a los administradores de TI consolidar la infraestructura de sistemas y centralizar y proteger sus datos. Los sistemas certificados por NVIDIA permiten una implementación fácil y rápida en el centro de datos. Supermicro también lidera la industria con servidores GPU con certificación NEBS Nivel 3 para clientes de telecomunicaciones y 5G.

Supermicro, que siempre es el primero en el mercado, es compatible con las últimas soluciones de hardware y software de NVIDIA. La gama de GPU compatibles incluye las GPU NVIDIA A100 de 80 GB, A100 de 40 GB, A40, RTX A6000, A30, A10 y A16, destinadas a la inferencia de IA y la informática convencional, los gráficos y vídeo convencionales y los escritorios virtuales, todos con tecnologías de IA. Todos los productos NVIDIA están disponibles en una amplia gama de sistemas Supermicro que utilizan procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación o CPU AMD EPYC de tercera generación. Con la excelencia en el diseño de Supermicro, se empaquetan más GPU en menos espacio (mayor densidad) que otros proveedores de sistemas. Todos estos nuevos sistemas de GPU están certificados por NVIDIA o están actualmente en proceso de certificación.

Los sistemas Supermicro con módulos NVIDIA HGX A100 (opción de memoria HBM de 40 GB o HBMe de 80 GB) incluyen:

AS -4124GO-NART/+: procesadores duales AMD EPYC de 3.ª generación con NVIDIA HGX A100 de 8 GPU

SYS-420GP-TNAR/+: procesadores escalables Intel Xeon duales de tercera generación con NVIDIA HGX A100 de 8 GPU

AS -2124GQ-NART/+: Procesadores duales AMD EPYC de tercera generación con NVIDIA HGX A100 4-GPU

Los sistemas Supermicro con PCIe 4.0, compatibles con NVIDIA A100 / PCIe, A30, A16, A10 y RTX A6000 incluyen:

AS -4124GS-TNR: procesadores duales AMD EPYC de tercera generación que admiten hasta 8 GPU de doble ancho

SYS-420GP-TNR: procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación duales que admiten hasta 10 GPU de doble ancho

AS -2114GT-DNR de varios nodos: procesador único AMD EPYC de tercera generación que admite hasta 6 GPU de ancho único o 3 de ancho doble por nodo

SuperBlade SBA-4119SG: procesador único AMD EPYC de tercera generación que admite 1 GPU de doble ancho o 2 GPU de ancho simple por blade, con hasta 20 blades en un gabinete de 8U

Clase de estación de trabajo SYS-740GP-TNRT: procesadores escalables Intel Xeon duales de tercera generación que admiten hasta 4 GPU de doble ancho

Omniverse Enterprise estará disponible a partir de este verano desde Supermicro.

Para conocer cómo las últimas soluciones de vanguardia de NVIDIA y Supermicro impulsan las nuevas redes de telecomunicaciones, los clústeres de inteligencia artificial del centro de datos y HPC, visite https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021

Para más información sobre la línea de producto Supermicro GPU, visite https://www.supermicro.com/en/products/GPU y https://www.supermicro.com/ampere

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medio ambiente y más energéticamente eficientes disponibles en el mercado.

