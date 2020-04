COMUNICADO: Supermicro amplía sus servidores empresariales basados en SAP HANA para infraestructuras hiperconvergentes de VMware

- Supermicro amplía sus soluciones de servidores empresariales basadas en SAP HANA para infraestructuras hiperconvergentes de VMware

Facilidad de gestión de bases de datos empresariales en entornos hiperconvergentes

SAN JOSÉ, California, 27 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, anunció la disponibilidad de los nuevos servidores basados en SAP HANA® y certificados por SAP para sistemas VMware hiperconvergentes. Contando con la certificación para VMware vSphere y vSAN, los servidores Supermicro que incorporan procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación con memoria persistente Intel Optane permiten la integración de implementaciones SAP HANA de misión crítica en infraestructuras hiperconvergentes (HCI), ofreciendo así a los clientes capacidades de bases de datos empresariales y la oportunidad de aprovechar el valor, las ventajas y la simplicidad de las HCI para sus cargas de trabajo SAP.

"Con los servidores de Supermicro certificados para infraestructuras hiperconvergentes de VMware impulsadas por vSAN, los clientes de SAP disponen ahora del mejor conjunto de soluciones para que las empresas escalen, gestionen y virtualicen eficientemente sus infraestructuras SAP para obtener el máximo retorno de la inversión", dijo Raju Penumatcha, vicepresidente sénior y director de Producto de Supermicro.

Los sistemas SYS-2029U-E1CRT y SYS-6029U-E1CRT4 de Supermicro han sido certificados para VMWare vSAN versión 6.6, vSphere versión 6.7 y SAP HANA 2.0. Supermicro es uno de los primeros proveedores de hardware que utiliza los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación, así como la memoria persistente Intel Optane para permitir a las empresas sacar el mayor rendimiento, capacidad y valor de sus implementaciones SAP HANA. Además, dado que las CPU incorporan las funcionalidades de aceleración de la IA de Intel DL Boost, estas plataformas proporcionan la agilidad necesaria para extraer más información de las cargas de trabajo con IA.

https://mma.prnewswire.com/media/1138207/Supermicro_Expands_... [https://mma.prnewswire.com/media/1138207/Supermicro_Expands_...]

"SAP reconoce que HCI es una de las arquitecturas empresariales de más rápido crecimiento del sector", dijo Martin Heisig, director de la Red de Innovación Tecnológica SAP HANA. "Al implementar SAP S/4HANA en infraestructuras hiperconvergentes VMware, los clientes pueden obtener enormes ventajas de las últimas tecnologías de hardware y software con las que impulsar la escalabilidad y reducir los costes operativos de las implementaciones SAP HANA".

La colaboración de Supermicro con VMware ofrece una alternativa a la infraestructura de virtualización tradicional basada en un canal de fibra SAN (red de área de almacenamiento), conocida por su complejidad y los desafíos que plantea en términos de interoperabilidad. El HCI impulsado por VMware vSAN reúne soluciones informáticas, de almacenamiento e hipervisor en un solo sistema para reducir la complejidad del centro de datos y aumentar la escalabilidad. Este enfoque supera los obstáculos que plantean las arquitecturas convencionales, especialmente el almacenamiento SAN y NAS, como sus desafíos o problemas de red. HCI utiliza el almacenamiento directo en una arquitectura de almacenamiento definido por software (SDS, por sus siglas en inglés) respaldada por el crecimiento de servidores de elevada densidad de almacenamiento y unidades flash de alto rendimiento.

"VMWare se complace en asociarse con Supermicro para ofrecer las últimas plataformas certificadas por SAP HANA basadas en VMware vSAN", dijo Lee Caswell, vicepresidente de Marketing de la unidad de negocio HCI de VMware. "Las bases de datos de alto rendimiento son las últimas cargas de trabajo que ponderan en la innegable relación entre precio y rendimiento para las infraestructuras hiperconvergentes (HCI). Con VMware vSAN y Supermicro, los clientes pueden llevar a cabo sus mayores implementaciones de desarrollo y operación, así como de producción de SAP HANA con hasta 64 nodos y un máximo de 192 terabytes de memoria".

Para obtener más información sobre las soluciones certificadas de Supermicro para SAP HANA, visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/sap [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2762104-1&h=3100304929&u...]

