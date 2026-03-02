Supermicro amplía soporte para AI-RAN y soluciones de IA para ofrecer infraestructura IA de alto rendimiento (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía soporte para AI-RAN y soluciones de IA soberana para ofrecer una infraestructura de IA de alto rendimiento, eficiente y escalable

Soluciones de infraestructura de vanguardia, con las CPU y GPU más recientes, impulsan redes de telecomunicaciones nativas de IA y fábricas de IA seguras y escalables.

Supermicro colabora con socios globales como Nokia, SK Telecom y Telenor para presentar casos de uso reales en el MWC Barcelona.

SAN JOSÉ, California y BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia un mayor soporte para soluciones de infraestructura que impulsan plataformas de IA soberanas y redes de acceso radioeléctrico (IA-RAN) de inteligencia artificial. En el Mobile World Congress Barcelona (MWC), el mayor evento mundial del sector de las telecomunicaciones, Supermicro y sus socios del ecosistema presentan los casos de uso reales más recientes que combinan rendimiento, eficiencia y escalabilidad.

"La implementación de IA en la RAN a gran escala requiere una infraestructura optimizada para las redes de telecomunicaciones", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "A medida que los operadores integran inteligencia en sus redes y avanzan en estrategias de IA soberana, las flexibles Soluciones de Bloques de Construcción para Centros de Datos (DCBBS) de Supermicro y la sólida colaboración en el ecosistema permiten un rápido despliegue de soluciones de alto rendimiento y eficiencia energética que ayudan a garantizar la soberanía de los datos y la escalabilidad a largo plazo".

Si desea más información acerca de los productos de telecomunicaciones de Supermicro visite: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

La adopción de IA en las redes de telecomunicaciones crece rápidamente a medida que los operadores buscan mayor eficiencia y automatización. AI-RAN integra inteligencia en la Red de Acceso Radioeléctrico para optimizar el espectro, la energía y el rendimiento, a la vez que crea una red distribuida que impulsa las soluciones de IA para operadores y usuarios finales.

AI-RAN requiere soluciones de infraestructura diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de las redes de telecomunicaciones de forma escalable y rentable. Supermicro está ampliando su amplia gama de sistemas AI-RAN, en línea con el diseño de NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) , para dar soporte a las tecnologías más recientes, incluida la arquitectura NVIDIA Blackwell , con próximos productos que utilizan la última tecnología NVIDIA ARC-Pro.

El ARS-111L-FR es un sistema 1U de profundidad reducida diseñado para cargas de trabajo RAN distribuidas. El sistema incorpora la NVIDIA Grace™ CPU y es compatible con adaptadores NVIDIA ConnectX Ethernet para redes de alta velocidad. Además, el servidor admite hasta dos tarjetas GPU de perfil bajo, como la NVIDIA L4 para cargas de trabajo de IA.

es un sistema 1U de profundidad reducida diseñado para cargas de trabajo RAN distribuidas. El sistema incorpora la y es compatible con adaptadores para redes de alta velocidad. Además, el servidor admite hasta dos tarjetas GPU de perfil bajo, como la para cargas de trabajo de IA. El ARS-221GL-NR es un sistema Grace Superchip 2U de alto rendimiento con hasta dos GPU NVIDIA de doble ancho. Supermicro ha mejorado el sistema para que sea compatible con las NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs , lo que le permite ejecutar cargas de trabajo de IA exigentes en toda la red de telecomunicaciones.

es un sistema Grace Superchip 2U de alto rendimiento con hasta dos GPU NVIDIA de doble ancho. Supermicro ha mejorado el sistema para que sea compatible con las , lo que le permite ejecutar cargas de trabajo de IA exigentes en toda la red de telecomunicaciones. El ARS-111GL-NHR es el sistema Grace Hopper™ Superchip GH200 1U de Supermicro con GPU integrada e interconexión NVLink de 900 GB/s entre la CPU y la GPU. El ancho de banda de chip a chip de alta velocidad junto con la compatibilidad con unidades de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField y adaptadores Ethernet ConnectX hacen de NVIDIA Grace Hopper un sistema potente y versátil para la investigación, así como para la inferencia de IA en el borde de la red.

La IA soberana se refiere a la capacidad de una empresa para desarrollar, implementar y gestionar la inteligencia artificial dentro de su propia infraestructura controlada, entornos de datos y marcos de cumplimiento normativo. La creciente demanda de plataformas de IA soberana representa una oportunidad estratégica para los operadores de telecomunicaciones, al ofrecer una infraestructura de IA como servicio segura y local, y al desbloquear nuevas fuentes de ingresos en la economía digital.

Implementar IA soberana a escala requiere una infraestructura potente, escalable y energéticamente eficiente. Los innovadores sistemas de almacenamiento de datos de alta densidad (DCBBS) de Supermicro están diseñados para permitir a las organizaciones implementar y expandir rápidamente sus centros de datos de IA. Las arquitecturas modulares simplifican el escalado, mientras que los diseños térmicos y de potencia avanzados mejoran la eficiencia operativa.

En el MWC, Supermicro colabora con los principales actores del sector para demostrar implementaciones reales y casos prácticos que impulsan la aceleración de la IA.

Telenor, proveedor líder de telecomunicaciones nórdico, ha lanzado Telenor AI Factory, la primera plataforma soberana de IA en la nube de Noruega. Diseñada para empresas, startups y organizaciones del sector público, proporciona infraestructura acelerada por GPU NVIDIA íntegramente en Noruega, garantizando que los datos nunca traspasen las fronteras nacionales. Al combinar seguridad, escalabilidad y sostenibilidad, Telenor AI Factory reduce las barreras para la adopción de IA, acorta el tiempo de comercialización y respalda el cumplimiento normativo de datos confidenciales. Esto posiciona a Telenor no solo como un operador de telecomunicaciones, sino también como un proveedor estratégico de servicios soberanos de IA.

proveedor líder de telecomunicaciones nórdico, ha lanzado Telenor AI Factory, la primera plataforma soberana de IA en la nube de Noruega. Diseñada para empresas, startups y organizaciones del sector público, proporciona infraestructura acelerada por GPU NVIDIA íntegramente en Noruega, garantizando que los datos nunca traspasen las fronteras nacionales. Al combinar seguridad, escalabilidad y sostenibilidad, Telenor AI Factory reduce las barreras para la adopción de IA, acorta el tiempo de comercialización y respalda el cumplimiento normativo de datos confidenciales. Esto posiciona a Telenor no solo como un operador de telecomunicaciones, sino también como un proveedor estratégico de servicios soberanos de IA. SK Telecom, proveedor líder de telecomunicaciones de Corea del Sur, ha creado el Clúster Haein, una plataforma soberana de infraestructura de IA diseñada para cargas de trabajo de IA a gran escala y para la competitividad nacional. El clúster cuenta con más de 1.000 servidores de IA Supermicro equipados con GPU NVIDIA Blackwell , conformando uno de los clústeres de GPU de IA de mayor rendimiento del país. Alojado en el Centro de Datos de IA de Gasan de SK Telecom, ofrece GPU como servicio para entrenamiento, inferencia y desarrollo de modelos. Haein apoya a empresas e iniciativas nacionales de IA de forma segura dentro de Corea del Sur, ampliando las oportunidades de servicio.

proveedor líder de telecomunicaciones de Corea del Sur, ha creado el Clúster Haein, una plataforma soberana de infraestructura de IA diseñada para cargas de trabajo de IA a gran escala y para la competitividad nacional. El clúster cuenta con más de , conformando uno de los clústeres de GPU de IA de mayor rendimiento del país. Alojado en el Centro de Datos de IA de Gasan de SK Telecom, ofrece GPU como servicio para entrenamiento, inferencia y desarrollo de modelos. Haein apoya a empresas e iniciativas nacionales de IA de forma segura dentro de Corea del Sur, ampliando las oportunidades de servicio. Nokia, líder mundial en telecomunicaciones, infraestructura de red e innovación tecnológica, presenta diversas soluciones basadas en hardware de Supermicro. AnyRAN es la suite de software de Nokia diseñada para brindar a operadores móviles y empresas flexibilidad en la construcción de redes de acceso por radio (RAN), permitiéndoles implementar software nativo de la nube en cualquier infraestructura. El sistema Grace Hopper 1U ARS-111GL-NHR de Supermicro ha sido validado para ejecutar AnyRAN. Además, Nokia presenta un diseño de infraestructura validado para entrenamiento e inferencia híbridos de IA/ML basado en servidores Supermicro AS-8125GS-TNMR2.

líder mundial en telecomunicaciones, infraestructura de red e innovación tecnológica, presenta diversas soluciones basadas en hardware de Supermicro. AnyRAN es la suite de software de Nokia diseñada para brindar a operadores móviles y empresas flexibilidad en la construcción de redes de acceso por radio (RAN), permitiéndoles implementar software nativo de la nube en cualquier infraestructura. El sistema Grace Hopper 1U ARS-111GL-NHR de Supermicro ha sido validado para ejecutar AnyRAN. Además, Nokia presenta un diseño de infraestructura validado para entrenamiento e inferencia híbridos de IA/ML basado en servidores Supermicro AS-8125GS-TNMR2. Viettel High Tech, el principal proveedor de soluciones de infraestructura de red 5G de Vietnam, ha construido una extensa red 5G basada en estándares Open RAN. La adopción de una infraestructura abierta y desagregada le ha permitido a Viettel High Tech acelerar la implementación de nuevas tecnologías y aplicaciones, además de generar ahorros sustanciales de costes. Uno de los sistemas utilizados en la infraestructura de Viettel High Tech es el servidor perimetral 1U de corta profundidad de Supermicro. Estos sistemas proporcionan flexibilidad, rendimiento e innovación, garantizando un soporte óptimo para 5G y redes inalámbricas avanzadas.

Para obtener más información sobre las soluciones de Supermicro para AI-RAN y redes de IA soberanas, visite nuestro expositor 2D35 en el MWC 2026, del 2 al 5 de marzo en Barcelona.

