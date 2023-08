Supermicro anuncia almacenamiento all-flash E3.S con nuevas ofertas de expansión de memoria CXL

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro anuncia la producción de alto volumen de la cartera de almacenamiento all-flash E3.S con nuevas ofertas de expansión de memoria CXL

Amplio conjunto de nuevos sistemas para admitir las soluciones all-flash E3.S y las soluciones de expansión del módulo de memoria (CMM) E3.S CXL con unidades E3.S disponibles de todos los proveedores flash, lo que aumenta la flexibilidad y la elección del cliente

SAN JOSÉ, Calif., 10 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, ofrece soluciones de almacenamiento E3.S de alto rendimiento y baja latencia compatibles con las primeras unidades PCIe® Gen5 y módulos CXL de la industria para satisfacer las demandas de grandes clústeres de Formación de IA y HPC, donde se deben entregar cantidades masivas de datos no estructurados a las GPU y CPU para lograr resultados más rápidos.

Los sistemas Petascale de Supermicro son una nueva clase de servidores de almacenamiento que admiten las últimas unidades NVMe E3.S (7,5 mm) Gen 5 estándar de la industria de los principales proveedores de almacenamiento para hasta 256 TB de almacenamiento de alto rendimiento y baja latencia en 1U o hasta medio petabyte en 2U. En el interior, la innovadora arquitectura simétrica de Supermicro redujo la latencia al garantizar las rutas de señal más cortas para los datos y maximizó el flujo de aire sobre los componentes críticos, lo que les permitió funcionar a velocidades óptimas. Con estos nuevos sistemas, un rack estándar ahora puede contener más de 20 petabytes de capacidad para configuraciones NVMe-oF™ (NVMe™ over Fabrics) de alto rendimiento, lo que garantiza que las GPU permanezcan saturadas con datos. Los sistemas están disponibles con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación o procesadores AMD EPYC™ de 4ª generación.

"Supermicro continúa agregando a sus soluciones de escala de rack de IA líderes en la industria con la incorporación de lo último en tecnología de almacenamiento", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra amplia gama de soluciones de IA de alto rendimiento se ha mejorado con el almacenamiento a escala de Petabyte basado en NVMe para ofrecer el máximo rendimiento y capacidades para nuestros clientes que entrenan grandes modelos de IA y entornos de HPC. Estas soluciones ahora se envían en grandes cantidades a todo el mundo. Con nuestras soluciones Rack Scale Total IT, ofrecemos soluciones llave en mano o personalizadas, incluida la refrigeración líquida, que se adaptan a diversas cargas de trabajo y están listas para implementarse el primer día."

Los sistemas Petascale de Supermicro son los primeros en la industria que admiten hasta 4 dispositivos CMM E3.S 2T (15 mm) en plataformas basadas en Intel y AMD. Estos sistemas ahora permiten la coherencia de caché de memoria entre la memoria de la CPU y los dispositivos de memoria basados en DDR conectados a PCIe. La nueva línea de sistemas de almacenamiento optimizados incluye servidores 1U que admiten hasta 16 unidades E3.S de intercambio en caliente u ocho unidades E3.S, además de cuatro bahías E3.S 2T de 16,8 mm para CMM y otros dispositivos modulares emergentes. Los servidores 2U admiten hasta 32 unidades E3.S de intercambio en caliente con modelos de procesador único y procesador dual. Los modelos de dos procesadores son compatibles con los últimos procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación, mientras que los modelos de un solo procesador son compatibles con los últimos procesadores AMD EPYC de 4ª generación.

Los clientes experimentarán un mayor rendimiento con estas últimas tecnologías. Todos estos sistemas incluyen PCIe 5.0 (el doble de rendimiento que PCIe 4.0), rendimiento de memoria 1,5 veces mayor de DDR5 en comparación con DDR4 y hasta 1 PB en un servidor compacto de 2U cuando las unidades de 30 TB estén disponibles a finales de este año.

"CM7 Series E3.S PCIe 5.0 SSDs de KIOXIA, cuando se usan en los nuevos servidores de almacenamiento Supermicro, son ideales para cargas de trabajo que requieren un alto rendimiento y capacidad", dijo Neville Ichhaporia, vicepresidente senior y director general de la unidad de negocios SSD, KIOXIA America, Inc. "Seguimos trabajando en estrecha colaboración con Supermicro para proporcionar la memoria necesaria para habilitar los servidores de almacenamiento más rápidos disponibles para los usuarios finales que requieren un acceso rápido a grandes cantidades de datos".

"Solidigm se enorgullece de asociarse con Supermicro para ofrecer las últimas soluciones de almacenamiento de alta calidad. Nuestras SSD NVMe hiperdensas QLC E3.S tienen la mayor capacidad de todas las unidades del mercado, con un rango de 7,68 TB a 61,44 TB, para ofrecer a los clientes la capacidad que necesitan sin sacrificar el rendimiento", dijo Greg Matson, vicepresidente de planificación estratégica y Marketing en Solidigm "Seguimos trabajando con Supermicro para crear sistemas de almacenamiento que aborden los requisitos de alto nivel para las cargas de trabajo del mundo real".

Obtenga más información sobre las soluciones de almacenamiento Supermicro Petascale All Flash NVMe en: https://www.supermicro.com/en/products/nvme?pro=generation_new%3DX13%2CH13

Vea los sistemas de almacenamiento Supermicro Petascale en la Flash Memory Summit, Santa Clara Convention Center, 8-10 de agosto de 2023, expositor 1045.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera línea para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel, y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183090/Supermicro_Petascale.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg