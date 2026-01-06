Supermicro anuncia compatibilidad con las próximas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y HGX Rubin NVL8 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro anuncia compatibilidad con las próximas NVIDIA Vera Rubin NVL72 y HGX Rubin NVL8 y una capacidad de fabricación a escala de rack ampliada para soluciones de IA refrigeradas por líquido

- Las soluciones de bloques de construcción para centros de datos (DCBBS) y la tecnología avanzada de refrigeración líquida directa (DLC) con diseño y fabricación internos de Supermicro con sede en EE. UU. aceleran el tiempo de implementación de la infraestructura de IA refrigerada por líquido de próxima generación.

SAN JOSE, California, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/edge, anunció hoy la expansión de su capacidad de fabricación y refrigeración líquida, en colaboración con NVIDIA, para facilitar la comercialización de soluciones a escala de centro de datos optimizadas para las plataformas NVIDIA Vera Rubin y Rubin. Gracias al desarrollo acelerado y la colaboración con NVIDIA, Supermicro se encuentra en una posición privilegiada para implantar rápidamente los sistemas insignia NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX™ Rubin NVL8. El enfoque de Supermicro, de eficacia probada, de Soluciones de Bloques de Construcción para Centros de Datos (DCBBS) ofrece una producción optimizada, amplias opciones de personalización y una implementación más rápida, lo que proporciona a los clientes una ventaja competitiva decisiva en la infraestructura de IA de próxima generación.

"La larga colaboración de Supermicro con NVIDIA y nuestras ágiles soluciones modulares nos permiten comercializar las plataformas de IA más avanzadas con mayor rapidez que otros", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Con una amplia experiencia en fabricación y refrigeración líquida líder en el sector, estamos capacitando a hiperescaladores y empresas para implementar la infraestructura de las plataformas NVIDIA Vera Rubin y Rubin a escala con una velocidad, eficiencia y fiabilidad inigualables".

Para obtener más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/vera-rubin

Productos insignes:

NVIDIA Vera Rubin NVL72 SuperCluster : el sistema de alto rendimiento a escala de rack unifica 72 GPU NVIDIA Rubin y 36 CPU NVIDIA Vera, SuperNIC NVIDIA ConnectX-9 y DPU NVIDIA BlueField-4 en una plataforma coherente con NVIDIA NVLink 6 y escala horizontalmente con NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y NVIDIA Spectrum-X Ethernet para impulsar la revolución industrial de la IA. Ofrece un rendimiento NVFP4 de 3,6 exaflops, un ancho de banda HBM4 de 1,4 PB/s y 75 TB de memoria rápida. Basado en la arquitectura de rack NVIDIA MGX de tercera generación para una facilidad de mantenimiento, fiabilidad y disponibilidad superiores, la implementación de Supermicro incorpora una pila de tecnología de refrigeración líquida a escala de centro de datos mejorada con unidades de distribución de refrigerante (CDU) en fila. Esto permite un funcionamiento escalable de refrigeración por agua caliente que minimiza el consumo de energía y agua, a la vez que maximiza la densidad y la eficiencia.

: el sistema de alto rendimiento a escala de rack unifica 72 GPU NVIDIA Rubin y 36 CPU NVIDIA Vera, SuperNIC NVIDIA ConnectX-9 y DPU NVIDIA BlueField-4 en una plataforma coherente con NVIDIA NVLink 6 y escala horizontalmente con NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y NVIDIA Spectrum-X Ethernet para impulsar la revolución industrial de la IA. Ofrece un rendimiento NVFP4 de 3,6 exaflops, un ancho de banda HBM4 de 1,4 PB/s y 75 TB de memoria rápida. Basado en la arquitectura de rack NVIDIA MGX de tercera generación para una facilidad de mantenimiento, fiabilidad y disponibilidad superiores, la implementación de Supermicro incorpora una pila de tecnología de refrigeración líquida a escala de centro de datos mejorada con unidades de distribución de refrigerante (CDU) en fila. Esto permite un funcionamiento escalable de refrigeración por agua caliente que minimiza el consumo de energía y agua, a la vez que maximiza la densidad y la eficiencia. Sistemas NVIDIA HGX Rubin NVL8 de 2U con refrigeración líquida: este sistema compacto de 8 GPU está optimizado para cargas de trabajo de IA y HPC, ofreciendo un rendimiento y una eficiencia excepcionales a las empresas para inteligencia a escala. Ofrece 400 petaflops NVFP4, 176 TB/s de ancho de banda HBM4, 28,8 TB/s de ancho de banda NVLink y SuperNIC de red NVIDIA ConnectX-9 de 1600 Gb/s. Supermicro ofrece un diseño a escala de rack con la máxima flexibilidad de implementación y opciones de configuración compatibles con CPU x86 de gama alta, como los procesadores Intel Xeon o AMD EPYC™ de última generación. Las opciones disponibles incluyen un diseño de busbar 2U de alta densidad para una integración óptima en rack, con la tecnología de refrigeración líquida directa (DLC) avanzada de Supermicro, líder en el sector.

Las características clave de la plataforma NVIDIA Vera Rubin incluyen: .

NVIDIA NVLink™ 6 : Interconexiones de alta velocidad que permiten una comunicación GPU a GPU y CPU a GPU sin precedentes para el entrenamiento y la inferencia de modelos masivos con mezcla de expertos.

: Interconexiones de alta velocidad que permiten una comunicación GPU a GPU y CPU a GPU sin precedentes para el entrenamiento y la inferencia de modelos masivos con mezcla de expertos. CPU NVIDIA Vera : Núcleos Arm personalizados diseñados por NVIDIA que ofrecen el doble de rendimiento que la generación anterior, con multihilo espacial (88 núcleos/176 hilos), ancho de banda de memoria LPDDR5X de 1,2 TB/s con el triple de capacidad y ancho de banda NVLink-C2C de 1,8 TB/s a GPU (el doble que antes).

: Núcleos Arm personalizados diseñados por NVIDIA que ofrecen el doble de rendimiento que la generación anterior, con multihilo espacial (88 núcleos/176 hilos), ancho de banda de memoria LPDDR5X de 1,2 TB/s con el triple de capacidad y ancho de banda NVLink-C2C de 1,8 TB/s a GPU (el doble que antes). Motor Transformer de 3.ª generación : Aceleración optimizada para procesar cargas de trabajo de contexto largo y cálculos de precisión limitada, cruciales para escalar las cargas de trabajo de IA modernas.

: Aceleración optimizada para procesar cargas de trabajo de contexto largo y cálculos de precisión limitada, cruciales para escalar las cargas de trabajo de IA modernas. Computación confidencial de 3.ª generación : Ofrece computación confidencial a escala de rack con un entorno de ejecución unificado y confiable a nivel de GPU que mantiene los modelos, los datos y las indicaciones protegidos y aislados.

: Ofrece computación confidencial a escala de rack con un entorno de ejecución unificado y confiable a nivel de GPU que mantiene los modelos, los datos y las indicaciones protegidos y aislados. Motor RAS de segunda generación: funciones avanzadas de fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio, incluidas comprobaciones de estado en tiempo real sin tiempo de inactividad.

Además, la plataforma NVIDIA Vera Rubin se beneficia de la recién anunciada red NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics, basada en el ASIC Ethernet Spectrum-6 (conmutación de 102,4 Tb/s en TSMC de 3 nm con óptica coempaquetada SerDes de 200 G y búferes totalmente compartidos). Esto ofrece una eficiencia energética 5 veces superior, una fiabilidad 10 veces superior y un tiempo de actividad de la aplicación 5 veces superior en comparación con las ópticas conectables tradicionales. Los modelos disponibles incluyen el SN6800 con refrigeración líquida (CPO de 409,6 Tb/s, 512 puertos de 800 G), el SN6810 (CPO de 102,4 Tb/s, 128 puertos de 800 G) y el SN6600 (conectable, 128 puertos de 800 G, refrigeración por aire/líquido). Para complementar esto, se utilizan soluciones de almacenamiento basadas en Supermicro que utilizan el servidor de almacenamiento all-flash Petascale y el sistema JBOF que soporta la DPU NVIDIA BlueField -4 que ejecuta una variedad de soluciones de gestión de datos.

Las inversiones estratégicas de Supermicro en la ampliación de sus instalaciones de fabricación y en una completa pila de tecnología de refrigeración líquida de extremo a extremo están diseñadas específicamente para optimizar la producción y el despliegue de las plataformas NVIDIA Vera Rubin y Rubin con refrigeración líquida. En combinación con la arquitectura modular DCBBS, estas capacidades aceleran el despliegue y el tiempo de puesta en línea al permitir una configuración rápida, una validación rigurosa y un escalado fluido de plataformas de alta densidad, lo que garantiza que los clientes obtengan ventajas de ser pioneros en el mercado.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor integral de soluciones de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos con nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con un conjunto completo de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853771/Vera_Rubin_Cluster_Super_Micro_Computer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg