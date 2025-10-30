(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro anuncia la creación de una entidad federal en EE.UU. para expandirse aún más en el mercado federal: una amplia gama de servidores de IA fabricados en EE.UU. se dirige al ecosistema federal

Ofrece infraestructura optimizada para IA y sistemas informáticos de bajo consumo energético desde el mayor centro de diseño y fabricación de Silicon Valley, California .

Crecimiento continuo en EE. UU., con instalaciones y talento distribuidos por todo el país.

SAN JOSE, Calif., 30 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy la creación de Super Micro Federal LLC para acelerar su expansión en el mercado federal. La nueva entidad se centrará en ofrecer soluciones de alto rendimiento y eficiencia energética, desarrolladas, construidas, validadas y fabricadas en EE.UU. para satisfacer las necesidades cambiantes de las agencias gubernamentales estadounidenses.

"Supermicro se compromete a apoyar al gobierno federal de EE.UU. en el impulso de su próxima generación de iniciativas tecnológicas", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Mediante esta iniciativa, Supermicro suministrará a las agencias del gobierno federal de EE.UU. soluciones completas de TI para centros de datos, fabricadas y probadas en nuestras instalaciones de Silicon Valley, California. Con nuestras Data Center Building Block Solutions, podemos diseñar e implementar la infraestructura de TI completa para una variedad de requisitos de centros de datos".

La expansión organizativa de Supermicro refuerza su compromiso con la innovación, la fabricación y la cadena de suministro estadounidenses. Al contar con ingeniería en Estados Unidos, la empresa garantiza una comercialización y puesta en marcha más rápidas para el gobierno federal.

La nueva filial federal aprovechará las Data Center Building Block Solutions de Supermicro, lo que permite una rápida personalización e implementación de sistemas preparados para la IA. Gracias a su sólida capacidad de fabricación en EE.UU., ofrece soluciones rentables y de alto rendimiento a las agencias gubernamentales.

Con su sede central mundial en San José, California, y su reciente expansión en Silicon Valley, Supermicro continúa consolidando su presencia en Estados Unidos. La empresa también está explorando nuevas instalaciones de fabricación en EE.UU. para satisfacer la creciente demanda. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la empresa con el avance de la industria manufacturera estadounidense y la creación de empleo en el país.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones integrales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas basados en nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con una amplia gama de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

