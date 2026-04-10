Supermicro anuncia las nuevas soluciones de servidores empresariales de la serie Gold

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro acelera los tiempos de implementación con las nuevas soluciones de servidores empresariales de la serie Gold

Los clientes se benefician de soluciones de servidores listas para su envío, configuradas de forma óptima para una amplia gama de cargas de trabajo de computación, IA, almacenamiento y Edge inteligente

SAN JOSE, California, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la serie Gold de servidores empresariales preconfigurados, optimizados para cargas de trabajo de IA, computación, almacenamiento y edge computing. La nueva serie Gold incluye más de 25 sistemas de servidores diferentes basados en las familias de productos de Supermicro, de probada eficacia en el mercado, incluyendo servidores de un solo procesador y de doble procesador optimizados para el rendimiento. La serie Gold viene preconfigurada con CPU, GPU, memoria, almacenamiento y otros componentes clave, y está lista para su envío desde los almacenes de Supermicro, generalmente en un plazo de tres días hábiles.

"Al enviar directamente a nuestros clientes nuestra gama Gold Series con todo lo necesario para ejecutar sus cargas de trabajo empresariales, ponemos a su disposición nuestra cartera de servidores líder en el sector aún más rápido, reduciendo significativamente los plazos de entrega y acelerando su puesta en marcha", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Los clientes pueden solicitar sistemas Gold Series con total confianza, sabiendo no solo que estas configuraciones están optimizadas para cargas de trabajo y validadas antes del envío, sino también que estas plataformas de servidores se han implementado en centros de datos de todo el mundo a gran escala".

Para obtener más información o ver configuraciones específicas, visite https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Los sistemas Supermicro Gold Series, divididos en cuatro categorías de carga de trabajo distintas, están configurados con componentes optimizados para cargas de trabajo empresariales específicas:

Computación empresarial: servidores de montaje en rack Hyper, CloudDC, SuperBlade, MicroCloud y GrandTwin, líderes en ventas, que ofrecen un rendimiento y una flexibilidad excepcionales.

IA empresarial: sistemas optimizados para la aceleración por GPU para la inferencia y el entrenamiento de IA, incluyendo modelos de lógica descriptiva (LLM), IA generativa y sistemas de recomendación.

Almacenamiento empresarial: una gama de arquitecturas diseñadas para satisfacer las necesidades de almacenamiento de datos de las empresas modernas, desde memoria flash NVMe de alto rendimiento y baja latencia hasta almacenamiento de objetos y lagos de datos a gran escala.

Edge inteligente: factores de forma compactos diseñados para una computación flexible y eficiente en ubicaciones de borde, impulsando así el comercio minorista, la fabricación y las ciudades inteligentes.

Gracias a la preconfiguración de los sistemas Gold Series, Supermicro ofrece precios competitivos y plazos de entrega más cortos que las soluciones a medida, lo que permite a los clientes alcanzar sus objetivos de comercialización con mayor rapidez. Los servidores Supermicro Gold Series ya están disponibles para su envío desde almacenes en Estados Unidos y se pueden solicitar directamente a Supermicro o a través de su red de socios autorizados.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

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